Köstebek pasta tarifi

Tüm malzemelerinizi dolaptan çıkarıp oda sıcaklığına gelmelerini bekleyin. Yumurtaların beyazları ile sarılarını ayırın. Şekerin yarısını yumurta sarılarına, diğer yarısını da yumurta beyazlarına ekleyin. Beyazları iyice köpürene kadar, sarıları ise şeker eriyene kadar iyice çırpın.

Sarıların içine sıvı yağı ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin. Vanilya, kabartma tozu, kakao ve unu eleyerek malzemelere ekleyip mikserle iyice çırpın. Yumurta beyazlarından elde ettiğiniz köpüğü de hamurunuza ekleyip bir spatula yardımıyla hafif hafif karıştırın ve homojenleşmesini sağlayın.

Kelepçeli kek kalıbınızın tabanını yağlı kağıt ile kaplayıp kek karışımını kalıba boşaltın. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında 45 dakika pişirin. Çıkarıp soğumaya bırakın.

Bu esnada kremanızı hazırlayın. Krem şanti, toz krema ve sütü mikserle çırpın. Damla çikolataları ekleyip karıştırın. Muzlarınızı da uzunlamasına dilimleyin.

Soğuyan kekinizin ortasını kaşıkla oyarak bir havuz elde edin. Muzları bu havuza yerleştirip üzerine kremayı kubbe gibi olacak şekilde doldurun. Kekin içinden çıkan parçaları robotta çekip kremanın üzerine dökün. Pastanız hazır!

Köstebek Pasta Çeşitleri

Köstebek pasta; görünümü, eşsiz çikolata lezzeti ve pasta kremasıyla kimsenin hayır diyemeyeceği bir tatlıdır. Dışardan bakıldığında bir köstebek yuvasını andırdığı için bu ismi almış olan köstebek pasta, yapılması oldukça kolay bir tarif olduğu için özel günlerde, doğum günlerinde ve çay saatlerinde fazlasıyla tercih ediliyor. Köstebek pastanın en bilindik hali klasik hali olsa da, pek çok farklı köstebek pasta çeşidi bulunuyor.

Köstebek pasta en bilindik hali olan klasik şekilde yapılabileceği gibi, tek kişilik porsiyonlar halinde mini köstebek pasta şeklinde de yapılabiliyor. Bu şekilde özel davetlerde çok daha güzel sunum tabaklarının hazırlanmasını kolaylaştırıyor. Köstebek pasta daha kolay ve bol olsun diye borcamda da yapılabiliyor. Ayrıca Hindistan cevizi ve çikolata sosla hazırlanan coco köstebek pasta çeşidi de oldukça beğeniliyor. Köstebek pastanın çok bilinmeyen diğer bir çeşidi de ıspanaklı hali. Ispanaklı köstebek pasta klasik şekilde veya porsiyonluk mini halde yapılabiliyor. Ayrıca köstebek pastanın kuplar içinde muhallebi üzerinde hazırlanan çeşidi de bulunuyor.

Köstebek Pasta Püf Noktaları

Köstebek pasta, kolay tarifiyle dikkat çeken oldukça lezzetli bir pasta olsa da, hazırlanma sürecinde uygulanacak ufak teknikler pastanızın mükemmel bir lezzete sahip olmasına yardımcı olur.

Köstebek pasta tarifinde kullanılacak bütün malzemelerin oda sıcaklığında bulundurmanız gerekir. Bu şekilde pastanın iyi kabarması sağlanır.

Yumurta sarılarını ve aklarını ayrı ayrı kaplarda karıştırmalısınız. Kullanılacak şekeri ikiye bölerek yumurta akı ve sarısına ekleyip iyice karıştırmalısınız.

Yumurta akının eklenmesinden sonra karıştırma işlemini mikser değil spatula veya kaşık yardımıyla yapmalısınız. Bu şekilde karışımın daha iyi köpürmesini sağlarsınız.

Karıştırma işlemini alttan üste doğru uygulayarak köpüğün sönmesini engellemelisiniz.

Köstebek keki yuvarlak bir kapta yaparsanız uygun şekli yakalamanız daha kolay olur.

Köstebek Pastayı Daha Nefis Yapacak Lezzet Önerileri

Köstebek pasta her haliyle severek tüketilen bir pastadır. Çay saatlerinin ve özel günlerin vazgeçilmez bir parçası olan köstebek pastayı çok daha lezzetli hale getirmek için ufak dokunuşlar yapabilirsiniz.

Köstebek pasta, çikolata sos ve Hindistan ceviziyle oldukça iyi gider. Üzerine kek kırıntıları ekledikten sonra Hindistan cevizi ve çikolata sos gezdirerek pastanızı daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

Kakao ve krema çilekle mükemmel bir uyum yakalar. Pastanızın üzerine dilimlenmiş çilek ekleyerek de mükemmel tadı yakalayabilirsiniz.

Köstebek pasta üzerine dövülmüş taze Antep fıstığı ekleyebilirsiniz.

İç kremada muz yerine bisküvi kırıntıları kullanabilirsiniz. Damla çikolata ekleyerek daha leziz bir tat yakalayabilirsiniz.

Köstebek pasta tarifinde kekin içine ıspanak püresi ekleyebilirsiniz.

Köstebek Pasta Sunumları

Köstebek pasta üzerine kremşanti ve dövülmüş ceviz, fındık, Antep fıstığı dökülerek servis edilebilir. Ayrıca taze çilekle birlikte de sunumu yapılabilir. Köstebek pasta üzerine çikolata sos dökülerek üzerine dilim çilek konulabilir. Köstebek pasta tüketimi daha kolay olsun ve daha şık görünsün diye porsiyonluk mini halde servis edilebilir.

Köstebek Pasta Kaç Kalori?

Köstebek pasta diğer pastalarla karşılaştırıldığında yağ oranı bakımından düşüktür. Ancak tarife damak zevkine göre eklenen çikolata sos ve benzeri ekstra malzemeler, köstebek pastanın kalori değerini yükseltir. Klasik bir köstebek pastanın 1 porsiyonu yaklaşık olarak 280 kaloridir.

Köstebek pastanın kalori değerini fit tarifler uygulayarak düşürebilirsiniz. Tarifteki un yerine tam buğday unu, rafine şeker yerine de pekmez, bal veya meyve özütü gibi doğal şeker kullanabilirsiniz. Krema veya kremşanti yerine az yağlı krem peynir ve süzme yoğurt ekleyebilirsiniz. Bu şekilde köstebek pastanın besin değerini arttırarak kalori değerini düşürebilirsiniz. Fit olarak hazırlanan köstebek pastanın 1 porsiyonu yaklaşık 69.2 kaloriye denk gelir. Fit olarak hazırlanan köstebek pasta; protein, demir ve kolesterol bakımından zengin olur ve günlük ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olur.

Köstebek Pasta Kilo Aldırır mı?

Köstebek pasta şeker bakımından oldukça zengindir. Bu nedenle gereğinden fazla tüketimi kilo almanıza sebep olur. Köstebek pastanın kontrollü porsiyonlar halinde ara sıra tüketilmesi tek başına kilo almanıza neden olmaz. Köstebek pasta tükettiğiniz günlerdeki şeker alımınızı kontrol ederek ve kalori hesabı yaparak diyetinizi dengeleyebilirsiniz. Aynı zamanda düzenli spor ve egzersizle vücudunuzda kalori açığı oluşturarak da kilo almaktan kaçınabilirsiniz. Yine de köstebek pastanın aşırı tüketiminden kaçınmanız sağlığınız açısından faydalı olacaktır.