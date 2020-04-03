Konak kebabı tarifi

Patatesleri haşlayıp soyun.

Tereyağı, tuz ve sütle birlikte ezerek püre haline getirin ve kenara alın.

Patlıcanları alaca soyup yuvarlak yuvarlak dilimleyin ve 15 dakika kadar tuzlu suda bekletin.

Ardından sularını süzüp kağıt havluyla güzelce kurulayın.

Kızgın sıvı yağda her iki tarafını da güzelce kızarttığınız patlıcanları fırın kabına dizin.

Diğer yanda domates ve biberleri küp küp doğrayın.

Kuru soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında kavurun.

Soğana etleri ekleyip birkaç dakika soteleyin.

Biber ve domatesi de ekleyip bir iki kez daha çevirdikten sonra sıcak suyu ekleyip kapağını kapatın.

Kısık ateşte etler yumuşayana pişirdikten sonra tuz ve baharatları ilave edin.

Etleri fırın kabındaki patlıcanların üzerine yayın.

Patates püresini de etlerin üzerine düzgün bir biçimde dağıtın.

Son olarak kaşar rendesini pürenin üzerine serpin.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp kaşarlar eriyip kızarana kadar yemeğinizi fırınlayın.

Sıcak servis yapın. Afiyet olsun…