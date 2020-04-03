Konak kebabı tarifi
Ülkemizin dört bir yanında nefis kebap tarifleri çıkıyor karşımıza. Özellikle et ve patlıcanı bir araya getiren kebapların tadına doyum olmuyor. Bunlardan biri de konak kebabı. Görüntüsüyle de akılları başlardan alan konak kebabının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sizin için sıraladık. Deneyecek olanların şimdiden eline sağlık…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 400 gram kuşbaşı et
- 2 adet bostan patlıcan
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 su bardağı sıcak su
- 2 adet domates
- 2 adet sivri biber
- 1 adet kuru soğan
- 4 adet patates
- 1 çay bardağı süt
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
- Karabiber
- Kimyon
- Kırmızı pul biber
- 150 gram kaşar
Kızartmak için:
- Sıvı yağ
Konak kebabı tarifi Nasıl yapılır?
Patatesleri haşlayıp soyun.
Tereyağı, tuz ve sütle birlikte ezerek püre haline getirin ve kenara alın.
Patlıcanları alaca soyup yuvarlak yuvarlak dilimleyin ve 15 dakika kadar tuzlu suda bekletin.
Ardından sularını süzüp kağıt havluyla güzelce kurulayın.
Kızgın sıvı yağda her iki tarafını da güzelce kızarttığınız patlıcanları fırın kabına dizin.
Diğer yanda domates ve biberleri küp küp doğrayın.
Kuru soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında kavurun.
Soğana etleri ekleyip birkaç dakika soteleyin.
Biber ve domatesi de ekleyip bir iki kez daha çevirdikten sonra sıcak suyu ekleyip kapağını kapatın.
Kısık ateşte etler yumuşayana pişirdikten sonra tuz ve baharatları ilave edin.
Etleri fırın kabındaki patlıcanların üzerine yayın.
Patates püresini de etlerin üzerine düzgün bir biçimde dağıtın.
Son olarak kaşar rendesini pürenin üzerine serpin.
Fırını 200 dereceye ayarlayıp kaşarlar eriyip kızarana kadar yemeğinizi fırınlayın.
Sıcak servis yapın. Afiyet olsun…