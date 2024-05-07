 Mutfak kültürü sınırları kaldırıyor…

Haberin Devamı

*

Son birkaç yıldır Antalya, İstanbul, İzmir, Adana, Ordu, Gaziantep gibi önemli kentlerimizde birçok gastronomi etkinliğine katıldım.

*

Bakış açıları farklı olsa da bu programların tek bir amacı vardı; o da turizmi çeşitlendirmek, kentin marka değerini yükseltmek ve farklılık yaratmak.

*

Bu tür etkinliklerin artması hoşuma gidiyor.

*

Çok önemli markalar gastronomi meselesine sahip çıkmaya başladı.

*

Öyle baştan sağma işler de yapılmıyor ha…

*

Dört başı mamur, kentlerin yemek kültürüne nokta atışı dokunuşlar yapan organizasyonlarla süreç yürütülüyor.

NE YAZSAM BİLEMEDİM…

Türkiye’nin gastronomi turizmindeki yükselişini keyifli keyifli izlerken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden özel bir davet aldım.

*

Haberin Devamı

Davette ünlü şefler Veli Bayraktar ve Tolga Atalay’ın ismini görünce hemen bavulumu topladım ve yola çıktım.

*

Hani derler ya “Yediğin, içtiğin senin olsun, sen bize gördüklerini anlat.”

*

Vallahi Elexus Hotel’de gerçekleşen “Şeflerin Düeti” başlıklı etkinlik için öyle bir planlama yapmışlar ki kültür yazısı mı yazsam yoksa Kıbrıs’ın zengin mutfağını mı anlatsam bilemedim.

*

Ama şunu net biçimde söyleyebilirim; daha önce deneyimlediğim Kıbrıs mutfağına özgü tatlara hem Veli hem de Tolga şef o kadar güzel dokunuşlar yapmış ki ortaya tam bir lezzet şöleni çıkmış.

KIRBAÇ EFSANESİ

Ben ‘gurme’ değilim.

*

Ama yemek yemekten zevk alan biri olarak her lokmamda ayrı keyifler yaşadığımı söyleyebilirim.

*

Başlangıçlar, ara sıcaklar, ana yemek hepsi ayrı bir dünyaydı benim için.

*

Ama ilk kez yediğim ‘Kırbaç Tatlısı’ efsaneydi.

*

Bu tatlı adaya özgüymüş.

*

Ama biz tatlıyı şeflerin kendi yorumuyla deneyimledik.

*

Sonuç: Utanmasam bir tabak daha isteyecektim…

LEZZETİN SINIRI OLMAZ…

Haberin Devamı

Tolga ve Veli şef etkinlik boyunca bizimleydi.

*

Gastronomi kültürü hakkında çok değerli bilgiler verdiler.

*

33 yıllık mutfak serüveni olan, 10 yıl İsviçre’de kalan Tolga şefin şu tespiti benim için çok önemliydi:

“Ülkelerin sınırları vardır ama kültürlerin ve lezzetlerin sınırları yoktur.”

*

Gastronomi ile ilgili ne varsa bu başlık altında toplasak, başka hiçbir şey söylememize, yazmamıza gerek kalmaz herhalde.

Veli şef ise özellikle Kıbrıs Türk mutfağının yanı sıra Rum mutfağının da önemine ısrarla vurgu yaptı ve şunları söyledi:

“Kıbrıs Türk mutfağı ve Rum mutfağı, Akdeniz ve adaya özgü birçok farklı kültürün mutfaklarının birleşiminden oluşan zengin bir mirasa sahip.”

*

Haberin Devamı

“Miras” ne güzel bir kelime.

*

Bu etkinlikte mirasa çıkıldığına şahit oldum.

*

Ve bu şahitlik için çok mutluyum…

İYİ MARKALAR, İYİ İŞLER…

Ercan Havalimanı’na giderken Effect BCW CEO’su Gonca Karakaş ile aynı araçtaydık.

*

Yol boyunca Gonca Hanım’la sohbet ettik.

*

Meğer Türkiye adına çok önemli işlerin altına imza atmışlar.

*

Temsil ettikleri markaları duyunca çok şaşırdım.

*

Bu konuda hayli cahil kalmışım.

*

Ama bir Türk şirketinin bu denli iyi işler yapmasına da çok sevindim…

ŞAŞTIM, KALDIM BİRAZ DA UTANDIM…

Kıbrıs’taki program dahilinde Ekin Uzunlar’ın konserine gittim.

*

Dürüst olacağım Ekin Bey’i daha önce hiç dinlememiştim.

*

O yüzden konsere giderken ön yargılıydım.

*

Haberin Devamı

Ama Ekin Uzunlar öyle bir performans ortaya koydu ki şaştım kaldım, biraz da utandım.

*

Ve anladım ki bu topraklarda çok yetenekli müzisyenler yetişmeye devam ediyor.

*

Üstelik bu arkadaşımıza ‘Karadeniz müziği sanatçısı’ denmesine de şiddetle karşı çıkıyorum.

*

Çünkü konserde öyle parçalar seslendirdi ki Ekin Bey’i sadece Karadeniz’e sıkıştırmak haksızlık olur.

*

Ayrıca yetenek bir tarafa Ekin Bey çok alçak gönüllü.

*

Konserden sonra kısa süre sohbet ettik, hatta daha sonra telefonla da aradı.

*

Yani anlayacağınız her şey bir tarafa mütevazı olmak diğer tarafa…