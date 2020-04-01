Nisan Ayı Burç Yorumlarınız! Astrolog Aygül Aydın Açıkladı...

KOÇ BURCU

Bu ay sizlerin en aktif ayı olduğunu söyleyebiliriz. 4 Nisan’da gerçekleşecek olan Jüpiter ve Plüton kavuşumu ile kariyerde köklü ve büyük bir dönüşüme ilerliyorsunuz. 11 Nisan’da Merkür’ün koç burcuna girmesiyle yaşamınızda oldukça daha aktif ve dinamik bir dönemin başlatıcı olacaksınız. Ama ayın ilk 10 günü Balık burcunda olmasıyla ve Neptün'le yakın temas kurması sizleri kaygılı biri haline getirebilir. Buna izin vermemelisiniz. Kendinizden bile sakladığınız bazı gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Bu ay Satürn ve Mars’ın sizin arkadaşlar ve dostluklar evinizde ilerlemesi ile bir seçim dönemine gittiğinizi gösterebilir. Takıntılı bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz. 19 Nisan'a kadar güneşin Koç burcunda olması ile fikirlerinizle duruşunuzla dikkat çekeceksiniz.

BOĞA BURCU

Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar; yönetici gezegeniniz Venüs bu ay boyunca ikizler burcunda hareketine devam edecek. Aynı zamanda Satürn gezegenin kova burcunda ilerlemesi ile sizleri değişime zorlayan bazı şeyler önünüze getirebilir.11 nisana kadar Merkür balık burcunda olmasıyla ve Neptün'le kavuşmasıyla ilk on gün yüksek bir çaba ve gayret göstermeniz gerekebilir. Belki de bu bir uyum yakalama zamanı olacaktır. Yeni planlar, yeni hedefler, kariyer değişimi hayata dair kararlar alma içerisinde olabilirsiniz. 7 Nisan'da Terazi burcunda gerçekleşecek dolunay ile sosyal çevre ilişkileriniz biraz yoğun iletişim içinde olabilir ama biliyorsunuz ki sosyal mesafeyi bu ayda dengede tutmalıyız.

İKİZLER BURCU

İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar; bu ay sizler için hareketli ve dinamik bir ay olduğu söylenebilir. Venüs tüm ay boyunca sizin burcunuzda hareket edecek. Karizmanız ve ikna kabiliyetinizin oldukça arttığı bir döneme giriş yapıyorsunuz. 11 nisana kadar yönetici gezegeninizi Merkür’ün balık burcunda olmasıyla ve Neptün'le kavuşması ile hayatınızda kariyer, sosyal çevre ve aile ilişkileriniz bazı hayal kırıklıkları içinde olabilirsiniz. Eğer bu alanlara fazla anlam yüklememiş ve çok dersler almış bir ikizlerseniz o zaman beklentilerinizi azaltmalısınız.

YENGEÇ BURCU

Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar; bu ay sizler için oldukça önemli ve büyük değişimleri önünüze getirebilecek bir ay olduğunu söyleyebiliriz. 11 nisana kadar Merkür balık burcunda olmasıyla ve Neptün'le kavuşmasıyla, ay boyunca hayatı özellikle hayat felsefenizi, görüşünüzü sorgulayıp, gözden getirdiğiniz bir dönem içinde olabilirsiniz. Mars’ın ay boyunca kova burcunda ve Venüs’ün ikizler burcunda olmasıyla birlikte geri dönen işlerinizin tekrar iyileşmesi ve parasal iyileşmeleri gündeminize getirebilir. Bu ay iyi odaklanmalı ve zihninizi boşaltmalısınız. Mahkeme ticari yazışmalar veya ilişkilerle, uzak çevreyle ilgili konular, evliliğiniz gibi konular gündeminizde olabilir.

ASLAN BURCU

Aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar; bu ay sizler için oldukça başarılı ve güçlü bir ay olarak kalacaktır. Bu ay finansal konular sizler için oldukça önemlidir. Maddi konularla ilgili kararları 12 Nisan’dan sonra alıp, harekete geçmenizi öneririz. Mars’ın ay boyunca kova burcunda olmasıyla birlikte odağınız ilişkileriniz ve kendinize verdiğiniz değer olabilir. Hayata bakış açınızı gözden geçirip sorgulayabilirsiniz. Belki hayatınızı değiştirmek istediğiniz bir dönemde de olabilirsiniz. Felsefe, inanç, manevi konular üzerine uzun uzun düşünebilirsiniz. Yeni eğitimler alabileceğiniz, yeni iş bağlantıları kurabileceğiniz bir dönemdesiniz.

BAŞAK BURCU

Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar; bu ay sizler için çok verimli ve güçlü bir ay diyebiliriz.Belki şuan bulunduğumuz koşullar gereği bunun nasıl olacağına sizlerde inanmıyor olabilirsiniz ama işler sizin için yolunda gidecektir. Özellikle ilişkilerinizde yarım kalan veya sizin için belirsiz olan ne varsa 11 nisana kadar bunları çözüyor olacaksınız. Aşkta, ticari ilişkiler ve ikili ilişkilerde uyumlu ve uzlaşmacı bir yapı içerisinde olabilirsiniz. İlişki fırsatları veya söz, nişan, evlilik gibi konular gündeminizde olabilir. İş ortaklıkları ile ilgili kararlar alınabilir. 19 nisana kadar güneşin koç burcunda olması ile birlikte para ve aile ile olan ilişkileriniz dikkat çekici olacaktır.

TERAZİ BURCU

Teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar; yönetici gezegeniniz Venüs’ün tüm ay boyunca ikizler burcunda kalması sizlere biraz hiperaktivite verse de içinizdeki coşkuyla yenilendiğinizi hissedeceğiniz bir süreci de başlatıyor olacaktır. Ay’ın ilk 15 günü sağlık ve günlük rutinleriniz odak noktanız olacaktır. İş ve kariyer hayatınızda bazı hareketlenmeler olabilir. Beraber hareket etme, karar verme, imza atma döneminde olabilirsiniz. Zihinsel olarak dağınık olabilir bazı detayları gözden kaçırabilirsiniz. Bu ay lütfen yüksek stres getirecek restleşmeler ya da manipülatif yaklaşımlar içinde olmamalısınız.

AKREP BURCU

Akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar; bu ay yönetici gezegeninizin kova burcunda olması sizleri büyük değişimler içerisine çekiyor olabilir. Şu an bazı konularda zorlanıyor ve çözüm bulmaya çalışıyor olabilirsiniz. Ülke olarak zor şartlar içinde olduğumuz şu günlerde hayatınızda radikal değişimlere doğru ilerleyeceksiniz. Özellikle bu Ay’ın ilk 12 gününde ilişkilerinizde ciddi bir toparlanma içinde olabilirsiniz. Yeni bir aşka yelken açabilir ya da ilişkilerde bitirme durumları yaşayabilirsiniz. Aşk, iş ve kariyer hayatında bazı hareketlenmeler olabilir. İlişkilerde sevdiğiniz kişileri idealize etmeyin ya da gereğinden fazla anlam yüklemeyin.

YAY BURCU

Yaylar ve yükselen burcu yay olanlar; 11 nisana kadar Merkür balık burcunda olması ve Neptün'le kavuşmasıyla aile, ailevi konular ve yaşam alanınızla ilgili konular gündeminizde olabilir. Zaten evde olduğunuz ve sürekli kendinizi baskı içinde hissettiğiniz şu günlerde kendinizi çok fazla köşeye sıkıştırmamalısınız. Ev, taşınma, ya da yeni sözleşmeler yapma gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. 1-12 Nisan tarihi arasında her duyduğunuza ya da her gördüğünüze inanamamalısınız. Ayrıştırıcı ve iyi bir okur yazar olarak davranmalısınız.

OĞLAK BURCU

Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar; 11 nisana kadar Merkür balık burcunda olması ve Neptün'le kavuşmasıyla yakın çevre ilişkileriniz, kardeşler, akrabalarla olan ortak konularınız gündeminizde olabilir. Bu süreçte onlarla ilgili yanıltıcı haberler alabilirsiniz. Daha sağduyulu ve sakin kalmalısınız. Bu süreçte zihniniz çok aktif sürekli planlar yapıp yeni kararlar alıyor olabilirsiniz, dikkatli olun. Acele kararlar vermeniz sonrasında sizi pişman edebilir. Bu ay belki bir araç almak ya da yatırım yapmak gibi konular gündeminizde olabilir. Bu Ay’ı mümkün oldukça eğitimlerle değerlendirmelisiniz. 19 nisana kadar güneş koç burcunda ve 11 nisandan itibaren Merkür’de koç burcuna geçmesiyle birlikte ailevi konular, yaşam alanınızla büyük değişimlere hazır olmalısınız.

KOVA BURCU

Kovalar ve yükselen burcu kova olanlar; bu ay sizler için oldukça güçlü ve farklı bir ay olduğu söylenebilir. En önemli konu Mars ve Satürn gezegenlerinin uzun bir süre bu ay içinde sizin burcunuzda ilerlemesi olacaktır. Sorumluluklarınız artıyor ve yeni seçimler içine giriyorsunuz.11 nisana kadar Merkür balık burcunda olması ve Neptün'le kavuşmasıyla finansal konuları önünüze fazlasıyla getirecektir. İş ve maddi konularda kararlar ön planda olacaktır. Bu süreçte daha sakin olun ve sağlıklı kararlar alabilmek için 12 Nisan sonrasını seçin. 19 nisana kadar güneş koç burcunda ve 11 nisandan itibaren Merkür de koç burcuna geçmesiyle birlikte kararlar, planlar uygulanmaya başlayabilir. Arkadaşlar, yakın çevreniz, kardeşler, arabayla ilgili konular gündeminiz olabilir.

BALIK BURCU

Balıklar ve yükselen burcu balık olanlar; 11 nisana kadar Merkür balık burcunda olması ve Neptün'le kavuşmasıyla ayın ilk 10 günü ilişkilerinizde vereceğiniz kararları önünüze hızlıca getirebilir. Bir duygusal gerçeklikle yüzleşebilirsiniz. İş hayatınızda yeni anlaşmalar, ilişkiler, ticari fırsatlar olabilir. Yanılmalara ve hayal kırıklıklarına karşı dikkatli olmalısınız. 19 nisana kadar Güneş koç burcunda ve 11 nisandan itibaren Merkür’de koç burcuna geçiyor. Bu durum sizi finansal konularınıza çeki düzen verecektir. Yine bu süreçte kariyer, yatırım, iş fırsatları vb. konular dikkat çekecektir. 8 nisandaki Terazi burcundaki dolunayla birlikte krediler, mahkemeler ya da bazı krizleri çözebilme fırsatlarını önünüze getirecektir. Maddi tablonuz ve ortak kazanımlarda netliğe kavuşacaksınız.