Mayıs Ayı Burç Yorumlarınız! Astrolog Aygül Aydın Açıkladı...

KOÇ BURCU

Bu ay birden fazla gezegen gerileme hareketi içinde bulunacak. Yani sanki bir çeşit geçmişi toparlama ve yeni yollar belirleme ayı olarak ifade edebiliriz.5 Mayıs’ta ay düğümlerinin 2022 yılına kadar yay ve ikizlere geçmesi zaten mayıs gündeminizi başlı başına farklılaştırdığını sizlere hissettirecektir. Bu durumun size getirisini anlamak için belki 2011 Mart-Nisan aylarını düşünebilirsiniz. Şaşırtıcı ya da şok edici bazı şeyler öğrenebilirsiniz. Çocuk düşünüyorsanız hamilelik süreci içerisine gireceğiniz bir dönem başlayabilir. Yani en azından bu dönem artık daha sıcak bu konulara yaklaşabilirsiniz. Kariyerinizde ve parasal alanınızda bir genişleme söz konusu olabilir. Beklediğiniz bir parayı alabilmeniz ya da yeni bir iş ortaklığı içine girmeniz söz konusu olabilir. Mayıs hedeflerinizi belirlemek ve gerçekleştirmek için uygun bir ay denilebilir.

BOĞA BURCU

Bu ay yaptığınız işlerle veya ilişkilerde dikkat çekeceksiniz. Bir konu hakkında netlik kazanabilirsiniz.2018 Mayıs ayından beri rotadan çıkmış bir gemi gibi nereye gideceğinizi bilemiyorsunuz. İlişkilerle ilgili yeni bir karar içinde olabilir, karşı tarafa rest çekme işleminde bulanabilirsiniz. Uzunca zamandır ilişkiniz bozulmasın diye çok sessiz kaldınız ya da her türlü haksızlığa boyun eğdiniz. Şimdi işler daha farklı bir boyutta ilerleyecek. Ay düğümlerinin 5 Mayıs sonrası İkizler ve yay aksına geçiş yapmasıyla iç görünüz yükseliyor. Sezgileriniz artıyor. 7 Mayıs'taki akrep dolunayı ile birlikte ikili ilişkilerdeki durumlarınızı netleştirebilirsiniz. Ortaklaşa yaptığınız işler, ilişkilerle ilgili karar alabilir ve bununla ilgili harekete geçebilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Biraz duygusal bir yapı içinde olabilirsiniz. Kontrol dışı gelişmeler ve dedikodular olabilir. Yeni planlarınız olsun ve yeni yollar içine girmekten korkmayın. 7 Mayıs'taki akrep dolunayı ile birlikte iş hayatınız, kariyeriniz, sağlığınız, günlük rutinlerinizle ilgili değişiklik yapmak isteyebilir ve bu konuda harekete geçebilirsiniz. Ya da belirsiz olan durumlar netleşebilir. Beslenme, diyet ya da spor gibi hayatınıza yeni düzenlemeler sokmak isteyebilirsiniz. Yaşam felsefenizi sorgulayabilirsiniz. Değişiklik isteyebilirsiniz. Yine bu olmanızı, uygun düşüncelere sahip olmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yaşamınızı kolaylaştır ve sizi stresten uzak tutar. Özellikle 20 Mayıs'tan sonra fikir oluştururken ya da bir sorunu çözerken iç güveninizi kullanarak doğru kararlar verebileceksiniz.

YENGEÇ BURCU

20 Mayıs'a kadar yaşam alanınız kariyer ve iş alanı dışında bazı önemli kararlara sizi taşıyacaktır. Bazı yol ayrımlarına girerken bunları gizli bir plan şeklinde yapmak durumunda kalabilirsiniz. Belki sizden ayrılmak istemeyen bir ortak ya da bir eş sizleri bu konuda bunu yapmaya mecbur bırakabilir. Eğer iş ortamında bazı gerilimleri olan biriyseniz bu ay artık daha net önünüzü görebileceksiniz. Yeni kararlarınızı başlatabileceğiniz bir dönem bunu iyi değerlendirip yeniliklere yelken açabilirsiniz. Hazirandan sonra yepyeni bir siz olarak hayatınıza devam edeceksiniz. 13 Mayıs ile 25 Haziran arası Venüs Retro’su olmasıyla birlikte orijinal fikirlerle birlikte dolup taşabileceğiniz bir dönem olabilir. Bu yaratıcı döneminizi iyi değerlendirerek mükemmel şeyler ortaya koyabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Bu ay hedefleriniz ve kariyer beklentileriniz oldukça önem kazanıyor. Fikirleriniz ve iletişim becerilerinizle, üstlerinizle olan diyalog biçiminiz ile son derece dikkat çekiyorsunuz. Kariyer ile ilgili oldukça dikkat çekici gelişmeler oluşabilir. 7 Mayıs'taki akrep dolunayı ile birlikte yaşadığınız yer, aile ilişkileriniz, evliliğiniz, yaşam alanınınız, ilişkinizi ileriye taşıma, nişan, nikah gibi durumlar gündeminiz olabilir. Yani bu ay sizler için önemli bir ay, yaşamınız, aile hayatınız ve kariyer hayatınızla ilgili bazı kararlar alabilir ve bazı değişimler yapabilirsiniz. Bazı arkadaşlık ilişkilerinizi yeniden gözden geçirmeniz ya da dost bildiklerinizin gerçek yüzleri ile karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlarda sakin olmalısınız.

BAŞAK BURCU

Hayat felsefeniz, hayata bakış açınız konusunda bazı değişimler yaşayabilirsiniz. Ya da bunu yaşayacak bazı olaylar çevrenizde gelişebilir. Yaşam felsefeniz, inançlarınızı gözden geçirebilir ve yeni kararlar alabilirsiniz. Kariyer konularında da bazı değişimler olabilir. 5 Mayıs sonrası kariyerinizde hızlı değişimler ya da terfiye karşı hazırlıklı olmalısınız. 20 Mayıs itibariyle güneş ikizler burcuna geçecek, Merkür ve Venüs de ikizler burcunda olacak. Bu ay elinize bir güç geçebilir ve bu gücü ne kadar alçakgönüllülükle kullanabileceğiniz test edilebilir. Kişisel enerjinizi daha yaratıcı girişimlere yönlendirmelisiniz. 13 Mayıs ile 25 Haziran arası Venüs Retro pozisyonunda olmasından dolayı kariyer ile ilgili konuları kurulum gibi işleriniz varsa biraz ertelemelisiniz.

TERAZİ BURCU

Bu ay ufak tefek düzenlemelerle her şey yoluna girebilir. Kendinize yapmak istedikleriniz adına bir liste hazırlayın. 5 Mayıs'ta ay düğümlerinin ikizler ve yay aksına geçmesiyle vereceğiniz kararlar sizleri hızlıca başarıya taşıyabilir. Uzun zamandır aslında yeniliklere kapalı ve inatçıydınız. Şimdi daha öğrenmeye açık ve değişimi isteyen yönünüzü ortaya koyacaksınız. Sorunlar, kısıtlamalar, zor iş arkadaşları ya da yapmanız gereken fedakarlıklar aslında hep sizin seçiminizdi. Şimdi bunlara kızmak ya da şikayet etmek yerine gerçekte istediğiniz şeylere odaklanmayı seçmek olacaktır. Bu dönemde yeni iş, aşk vs. başlamayın. Hayatınızda önemli bir konunun zorluğunu kabullenmek ve bununla birlikte güçlenmek ya da yüzleşmekte gerekebilir.

AKREP BURCU

Bu ay sizleri ilgilendiren en önemli gökyüzü konumu 7 Mayıs’ta gerçekleşecek olan akrep dolunayı olacaktır. Hayatınızda yeni bir şey başlatıyor ya da eski bir ilişkiyi bitiriyor olabilirsiniz. Bu ay sorumluluklarınız artıyor ve kendinize duyduğunuz güveni tazeliyorsunuz. Zaten sorumluluklar üzerinizdeydi ve siz bunlardan yorulmuştunuz. Şimdiki sorumluluklar daha özgür ve bireysel sorumluluklar denilebilir. Özellikle aşk, ilişkiler ya da çocuklarınız ile ilgili konularda bunu daha fazla hissediyor olabilirsiniz. Bu ay hedeflerinizi doğru belirlemelisiniz. Doğru bir eğitim ya da kariyer planlaması sizlere çok fazla zaman kazandırabilir. Özellikle 25-26-27 Mayıs sizler için muhteşem haberler ve emeklerinizin karşılığını almak olarak nitelendirilebilir.

YAY BURCU

Sağlığınızla ilgili problemleriniz varsa bunları çözebileceğiniz bir dönem. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili olan iletişimleriniz dikkat çekiyor. 7 Mayıs'taki akrep dolunayı ile birlikte fiziksel sağlığınıza ve ruhsal sağlığınıza oldukça dikkat etmelisiniz. Zihniniz çok dolu olabilir bir şeyleri fazla düşünüyor olabilirsiniz biraz sakin olun ve rahatlamaya çalışın kendinizi bu kadar yormayın. Ayın ilk yarısı çalışma hayatınızda temponun sesleri oldukça yüksek gelebilir. Aya oldukça yoğun bir şekilde giriş yapıyor olacaksınız. Çalışma hayatınızda iş arkadaşlarınızla aranızda bazı sorunlar baş gösterebilir kendinizi burada kanıtlamak ve ön plana taşımak zorunda kalacaksınız. 13 Mayıstan sonra Mars’ın balık burcunda olmasıyla işlerinize netlik kazandırma mücadelesi içerisine sokabilir. Özellikle ikili ilişkilerinde sorun yaşayan ve problemlerini dışa vuramayanlar için bu sorunun üstüne gidebilir.

OĞLAK BURCU

Bu ay aşk ilişkilerinde bazı gelişmeler olabilir. Yeni bir aşka yelken açabilir ya da var olan ilişkinizi bir denge üzerine oturtmak isteyebilirsiniz. Çocuk sahibi olmak gibi konular gündeminizde olabilir. Hobilerinizle ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeteneklerinizi veya hobilerinizi işe dönüştürmek için oldukça önemli bir süreç bunu değerlendirebilirsiniz. Hayatınızdaki önemli kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz ama en azından planlarınızı ayın ikinci yarısında devreye sokun. Zaten olaylar ayın ikinci yarısı sürpriz bir şekilde sizin lehinize sonuç alma odaklı gerçekleşeceği için sizin yapmanız gereken sadece iş birliklerini sağlamak ve ilişkilerde denge unsuru olabilmek çok önemli bir konu olacak.

KOVA BURCU

Bu ay tüm gezegenlerin boğa burcunda hareket etmesiyle eviniz ya da evliliğiniz ile ilgili konularda bazı değişimler içine girmekte zorlanabilirsiniz. 20 Mayıs'a kadar güneş ve Merkür boğa burcunda olmasıyla birlikte odak noktanız ailevi ilişkiler, ailevi konular ve yaşam alanınızı, evinizi ilgilendiren yani gayrimenkul ilgilendiren konular dikkat çekiyor. Ebeveynlerinizle ilgili ya da eşinizle çocuklarınızla ilgili bir durum söz konusu olabilir. Bu ay ocak ayından arta kalan sorunların ardından biraz nefes alma zamanı diyebiliriz. Özellikle yolunda gitmeyen ve aksayan planlarınızı rayına sokabileceğiniz etkiler devrede olacak. Finansal konularınızın ön planda olacağı önemli bir zaman dilimi. Kararlarınızı verirken aşırı hırslı ve tutucu bir yapı sergilemeyin.

BALIK BURCU

Ayın ilk haftası bir şeyi başlamak için oldukça uygun bir zaman, bu süreçte yeni bir şeye başlangıç yapabilirsiniz. Yeni eğitime başlamak, alım-satım yapmak, araç almak için sözleşmeler ve sunumlar yapmak için oldukça doğru bir dönem bu zamanı iyi değerlendirmelisiniz. 13 Mayıs ile 25 Haziran arası Venüs Retro’su olmasıyla birlikte ev ve aile yaşımıza dair konular gündeminiz olabilir. Bu ay önceliklerinizi belirlemeniz gerekebilir. Özellikle kariyerinizle ilgili geçtiğiniz yollar bu ay size bazı şartları beraberinde getirebilir. Ve risk alırken aynı zamanda bir şeyleri de feda etmek durumunda kalabilirsiniz. Hayatın size vermek istediği derse odaklanın. Eski aşk ilişkileri de bu anlamda oldukça gündemde olabilir.