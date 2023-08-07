Haftalık Burç Yorumları: 7-13 Ağustos 2023 Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

13 Ağustos Pazar saat 14.15’te Güneş ve Venüs, Aslan burcunda kavuşuyor. Şans ve bereket yaşantına girmek için elinden geleni yapıyor olacak ama senin de buna olan inancını kuvvetlendirmen gerekiyor. Işığını söndürme ve parla.

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Güneş'in retrolayan Venüs ile birlikte 13 Ağustos’ta Aslan burcunda bir araya gelmesi bazı konuların sadece şansla ve yetenekle ilgili olmadığını size gösterebilir. Sizi parlatan ve söndüren herkesi, her şeyi iyi göreceğiniz bir süreç olabilir; olaylara bu açıdan bakmaya çalışın.

Boğa



Yönetici gezegeniniz Venüs’ün 13 Ağustos’ta Aslan burcunda bir araya gelmesi evinizle ilgili bazı konuları gündeme getirebilir. Yanlış ve acele kararların getirdiği harcamalar, yeniden planlaması gereken düzenler, ani borçlanmalar gibi konularla ilgilenebilirsiniz.

İkizler

Kendinizi göstermek isterken başkalarının omuzuna basmadığınızdan emin olmalısınız. Yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmek için aldığınız geri bildirimleri, insanların size olan yaklaşımlarını doğru değerlendirmelisiniz.

Yengeç

Ekonomik açıdan yoğun ve yüklü harcamaların bir sonucu olarak bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Paranızı doğru yönetmekle ilgili sorunlarınızın çözülmesi adına güvendiğiniz kişilerden destek alabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarında sizin için ne gibi fedakarlıklar yaptığını unutmadan ilerleyin.

Aslan



Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, Güneş'in ve retro hareketine devam eden Venüs'ün 13 Ağustos’ta burcunuzdaki kavuşumu kendinizi hangi konularda ne şekilde ve nasıl ifade ettiğinize odaklanmanızı sağlayabilir.

Başak

Eski gündemlerle yeniden ilgilenmek sizi yoruyorsa ve üzerinizde bir zaman kaybı oluşturuyorsa artık kesin çözümü bulmalısınız. İş ilişkileriniz, çevrenizle olan bağlantılarınız, eski ilişkilerinizden alacağınız haberler, kapanmayan hesaplar konusunda önemli revizeler yapmalısınız.

Terazi

13 Ağustos’ta Güneş ve retrolayan Venüs'ün Aslan burcunda bir araya gelişi ile hem arkadaşlıklar hem de yatırımlarla ilgili konular gündeminizde yer bulabilir. İyi giden konuların ve bunların korunamaması durumunda sorun sadece çevresel değil bireysel de olabilir.

Akrep

Statünüzdeki değişimler, zam ve terfi ile ilgili beklentilerinizin askıya alınması gibi durumlar doğabilir. Beklentinizin dışında ya da beklediğinizden daha yavaş şekilde ilerleyen gelişmeleri doğru anlamaya çalışmalısınız.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 13 Ağustos’ta Güneş ve retrolayan Venüs'ün Aslan burcunda bir araya gelişiyle beraber önceden sizi mutlu eden ve hayatınızı dolduran konulara bir şans vermek isteyebilirsiniz. Bunu mevcut durumda kendinizi başarısız ilan ederek yapmıyorsanız ancak o zaman dünle bugün arasında iyi bir bağlantı kurmanız söz konusu olabilir.

Oğlak

Fazla açıldığınız, hakkınızı alamadığınız durumlar gündeme gelebilir. Bunları zamana ve kendi ihtiyaçlarınıza göre odaklamalısınız. Beklenen ödemelerin gecikmesi planlarınızı bozabilir. Bunu agresif ya da endişeli bir şekilde karşılamak yerine nasıl aşacağınızı bulmaya çalışmalısınız.

Kova

Kendinizi değerli hissetmek, sevginizi göstermek sizin önceliğiniz olabilir. Bunları nasıl yansıttığınız ve karşınızdaki insanın sizden beklentileri konusunda bazı noktaları netleştirmelisiniz.

Balık

13 Ağustos’ta Güneş ve retrolayan Venüs'ün Aslan burcunda bir araya gelmesiyle özellikle fiziksel anlamda kendinizle daha çok ilgilenebilirsiniz. Rahatsızlıklarınız ve bazı estetik işlemlerinize zaman ayırabilir, bunların neticelerini görebilir ve hayatınıza ona uygun bir düzen koyabilirsiniz.