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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Haftalık Burç Yorumları: 7-13 Ağustos 2023 Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
Astro Gündem

Haftalık Burç Yorumları: 7-13 Ağustos 2023 Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

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Haftalık Burç Yorumları: 7-13 Ağustos 2023 Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

"7-13 Ağustos 2023 haftalık burç yorumları açıklandı! Uzman Astrolog Aygül Aydın haftalık burç yorumlarını anlattı. 7-13 Ağustos haftası burçları aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında neler bekliyor hepsi burada! 7-13 Ağustos haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının detaylı yorumları... İşte, 7-13 Ağustos haftalık burç yorumları..."

Haftanın Gündemi

13 Ağustos Pazar saat 14.15’te Güneş ve Venüs, Aslan burcunda kavuşuyor. Şans ve bereket yaşantına girmek için elinden geleni yapıyor olacak ama senin de buna olan inancını kuvvetlendirmen gerekiyor. Işığını söndürme ve parla.

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Güneş'in retrolayan Venüs ile birlikte 13 Ağustos’ta Aslan burcunda bir araya gelmesi bazı konuların sadece şansla ve yetenekle ilgili olmadığını size gösterebilir. Sizi parlatan ve söndüren herkesi, her şeyi iyi göreceğiniz bir süreç olabilir; olaylara bu açıdan bakmaya çalışın.

Koç Burcu - Haftalık
Koç Burcu - Haftalık

Boğa

Yönetici gezegeniniz Venüs’ün 13 Ağustos’ta Aslan burcunda bir araya gelmesi evinizle ilgili bazı konuları gündeme getirebilir. Yanlış ve acele kararların getirdiği harcamalar, yeniden planlaması gereken düzenler, ani borçlanmalar gibi konularla ilgilenebilirsiniz.

Boğa Burcu - Haftalık
Boğa Burcu - Haftalık

İkizler

Kendinizi göstermek isterken başkalarının omuzuna basmadığınızdan emin olmalısınız. Yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmek için aldığınız geri bildirimleri, insanların size olan yaklaşımlarını doğru değerlendirmelisiniz.

İkizler Burcu - Haftalık
İkizler Burcu - Haftalık

Yengeç

Ekonomik açıdan yoğun ve yüklü harcamaların bir sonucu olarak bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Paranızı doğru yönetmekle ilgili sorunlarınızın çözülmesi adına güvendiğiniz kişilerden destek alabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarında sizin için ne gibi fedakarlıklar yaptığını unutmadan ilerleyin.

Yengeç Burcu - Haftalık
Yengeç Burcu - Haftalık

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, Güneş'in ve retro hareketine devam eden Venüs'ün 13 Ağustos’ta burcunuzdaki kavuşumu kendinizi hangi konularda ne şekilde ve nasıl ifade ettiğinize odaklanmanızı sağlayabilir.

Aslan Burcu - Haftalık
Aslan Burcu - Haftalık

Başak

Eski gündemlerle yeniden ilgilenmek sizi yoruyorsa ve üzerinizde bir zaman kaybı oluşturuyorsa artık kesin çözümü bulmalısınız. İş ilişkileriniz, çevrenizle olan bağlantılarınız, eski ilişkilerinizden alacağınız haberler, kapanmayan hesaplar konusunda önemli revizeler yapmalısınız.

Başak Burcu - Haftalık
Başak Burcu - Haftalık

Terazi

13 Ağustos’ta Güneş ve retrolayan Venüs'ün Aslan burcunda bir araya gelişi ile hem arkadaşlıklar hem de yatırımlarla ilgili konular gündeminizde yer bulabilir. İyi giden konuların ve bunların korunamaması durumunda sorun sadece çevresel değil bireysel de olabilir.

Terazi Burcu - Haftalık
Terazi Burcu - Haftalık

Akrep

Statünüzdeki değişimler, zam ve terfi ile ilgili beklentilerinizin askıya alınması gibi durumlar doğabilir. Beklentinizin dışında ya da beklediğinizden daha yavaş şekilde ilerleyen gelişmeleri doğru anlamaya çalışmalısınız.

Akrep Burcu - Haftalık
Akrep Burcu - Haftalık

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 13 Ağustos’ta Güneş ve retrolayan Venüs'ün Aslan burcunda bir araya gelişiyle beraber önceden sizi mutlu eden ve hayatınızı dolduran konulara bir şans vermek isteyebilirsiniz. Bunu mevcut durumda kendinizi başarısız ilan ederek yapmıyorsanız ancak o zaman dünle bugün arasında iyi bir bağlantı kurmanız söz konusu olabilir.

Yay Burcu - Haftalık
Yay Burcu - Haftalık

Oğlak

Fazla açıldığınız, hakkınızı alamadığınız durumlar gündeme gelebilir. Bunları zamana ve kendi ihtiyaçlarınıza göre odaklamalısınız. Beklenen ödemelerin gecikmesi planlarınızı bozabilir. Bunu agresif ya da endişeli bir şekilde karşılamak yerine nasıl aşacağınızı bulmaya çalışmalısınız.

Oğlak Burcu - Haftalık
Oğlak Burcu - Haftalık

Kova

Kendinizi değerli hissetmek, sevginizi göstermek sizin önceliğiniz olabilir. Bunları nasıl yansıttığınız ve karşınızdaki insanın sizden beklentileri konusunda bazı noktaları netleştirmelisiniz.

Kova Burcu - Haftalık
Kova Burcu - Haftalık

Balık

13 Ağustos’ta Güneş ve retrolayan Venüs'ün Aslan burcunda bir araya gelmesiyle özellikle fiziksel anlamda kendinizle daha çok ilgilenebilirsiniz. Rahatsızlıklarınız ve bazı estetik işlemlerinize zaman ayırabilir, bunların neticelerini görebilir ve hayatınıza ona uygun bir düzen koyabilirsiniz.

Balık Burcu - Haftalık
Balık Burcu - Haftalık
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