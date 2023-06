Haftalık Burç Yorumları: 5-11 Haziran 2023 Haftalık Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

HAZİRAN AYI GÜNDEM

Bu ay; çok çalışmayı benimse. Hakiki başarı zaman ve alın teri ister. Uzun çalışma saatleri, uykusuz geçen geceler, düşmek ve yeniden ayağa kalkmak, bir türlü öğrenilemeyen kavramlar, öğretmenler, destek verenler, koçlar, uzmanlar, akıl hocaları... Başarı; dışarıdan bakıldığında süslü ambalajlı, ama içinde bin bir zahmet barındıran, kocaman bir pakettir.

5 Haziran Pazartesi saat 16.47’de Venüs, Aslan burcuna geçiyor. Zorlukları kolaylaştır. Hem kendi adına hem de başkaları adına. Sevdiklerinin mutlu günlerinde yanlarında ol. Onların adına sevin; ama gerçekten ve içten... Negatif eleştirilerden kaçın, onları destekle, cesaretlendir. Kimsenin hayallerine burun kıvırma. Bu, Pollyanna gözlüklerini takmak anlamına gelmiyor. Hayatta hayal kırıklıkları, başarısızlık, sadakatsizlik, vefasızlık biz insanlar için. Ama bunların, hayatının başrolünü ele geçirmesine izin vermemek senin elinde. Onların varlığını kabul et ve içlerinde gizli yaşam mesajlarını görmeye çalış. Her zorluk ödülüyle, her güçlük kolaylığıyla birlikte gelir. Görmeyi bilene...

11 Haziran Pazar saat 13.27’de Merkür, İkizler burcuna geçiyor. Eski patronunla, meslektaşlarınla, iş arkadaşlarınla artık görüşmüyor olsan da bir gün onlara ihtiyacın olmayacağını garanti edebilir misin? Geçmişte tanıdığın kimseler hakkında kötü konuşma, her zaman onlara saygı duyduğunu ifade et. Sadece iş arkadaşların için değil, eski okul arkadaşların, komşuların, apartman görevlin, işyerindeki hizmetli teyze, çaycı amca... Hepsiyle yolun bir gün bir yerde kesişebilir. İçinde hepsi hakkında güzel duygular biriktir, onları güzel sözlerle an. Ara sıra arayıp hatırlarını sormayı ihmal etme.

11 Haziran Pazar saat 11.52’de Plüton, Kova burcundan ayrılıyor ve Oğlak burcuna geçiyor. Çoğunlukla aynı fikirde olmak zorunda değilsin. Öne çık ve fikrini çekinmeden söyle. Birileri komik ya da demode bulabilir. Bu onların sorunu. Sözlerin başka birilerinin zihninde ise ampul yakabilir. Bir şey senin için doğru değilse “hayır” demekten çekinme. Unutma, tarih yazanlar, kalabalıklara meydan okuyanlar, eski köye yeni adet getirenler arasından çıkmıştır.

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 5 Haziran’da Venüs'ün Aslan burcuna geçmesiyle beraber özel ilişkilere olan ilginiz ve beklentileriniz yoğunlaşabilir. Duygusal açıdan enerjik hissedebilir, içinizden geçenleri paylaşacağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Merkür'ün İkizler burcuna geçişi ile birlikte daha sosyal ve dışa dönük bir ruh haliyle ilerleyebilirsiniz. Yoğun bir trafiğin içinde yer almak sizi pek çok imkanla ve insanla buluşturabilir.

Boğa



5 Haziran’da yönetici gezegeniniz Venüs'ün Aslan burcundaki seyriyle ev ve aile yaşantınızla ilgili maddi ve manevi pürüzlerden kurtulabilirsiniz. Daha mutlu ve özgüveni yüksek bir birey olarak geçen zamanın telafisini yapmak adına adım atabilirsiniz Merkür'ün İkizler burcuna geçişiyle beraber maddi durumunuzu geliştirmeye yönelik adımlar ve görüşmeler gündeme gelebilir.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 5 Haziran’da Venüs’ün Aslan burcuna geçişi ile beraber kendinizi daha güçlü hissedip daha iyi ifade edeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Yeni fikirler üretmek, bunları kullanmak ve kazanca dönüştürmek isteyebilirsiniz. Plüton’un geri hareket ederek Oğlak burcuna geçmesiyle beraber geçmişi ve geçmişte verdiğiniz mücadeleyi hatırlamanız gerekebilir. Özellikle finansal konulardaki kayıplarınızı telafi etmek adına girişimlerde bulunduysanız bunları geliştirmelisiniz.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 5 Haziran’da Venüs’ün burcunuzdan ayrılıp Aslan burcuna geçmesiyle beraber kendinizi geliştirdiğiniz alanları bir kaynağa dönüştürmeye başlayabilirsiniz. Koşullarınızı değiştirebilir, kazancınızı arttırabilirsiniz. Merkür’ün İkizler burcunda hareket etmesiyle çevrenizden sıkça haberler alacağınız ve bunlara göre hareket etmek isteyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz.

Aslan



5 Haziran’da Venüs’ün burcunuza geçmesiyle beraber hem fiziksel hem de psikolojik açıdan parlayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Kendinizi yenilemek, yeni bir halde var olmak isteyebilirsiniz. Merkür’ün İkizler burcuna geçişi sosyal açıdan sizi ön plana çıkarabilir.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 5 Haziran’da Venüs’ün Aslan burcuna geçmesiyle beraber kendi kendinize yetebilmenin gururunu bir kez daha yaşayabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün İkizler burcuna geçmesi yetiştiğiniz ve çalışmalar yaptığınız alanlarda daha etkin bir sistem kurmanıza yardımcı olabilir. İş görüşmeleri, kendi fikirlerinizden bir iş kurmak, sosyal medya ve yazı işleri gibi konulara fazlasıyla kafa yorabilirsiniz.

Terazi

Yönetici gezegeniniz Venüs’ün Aslan burcuna geçişi ile beraber keyifli vakit geçirmek, hayattan ve yaptıklarınızdan zevk almak için kendinize bazı fırsatlar oluşturabilirsiniz. Merkür’ün İkizler burcunda hareket etmesi yarım kalan ya da bir sebepten askıya aldığınız, üzerinde çalıştığınız konuları hızlandırabilir.

Akrep

Fikirlerinizle, stilinizle ve iş yapma şeklinizle dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Yüksek bir motivasyon ve özgüvenle sorumluluklarınızdan fazlasını yerine getirebilir, bilgi ve deneyiminizi kanıtlayabilirsiniz. Plüton’un geri hareket ederken Oğlak burcuna gelmesiyle beraber eski çevreleriniz, insan ilişkileriniz ve işlerinizin bugününüze olan katkısını düşünebilirsiniz. Size bir faydası olmayan, sizin de aynı şekilde faydalı olamadığınız, kendinizi gösteremediğiniz alanları bırakmak için bu dönemi bir fırsat olarak görmelisiniz.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 5 Haziran’da Venüs’ün Aslan burcuna geçişi ile hayatınıza yeni insanlar ve konular dahil etmek isteyebilir, bunun için heyecanlı hissedebilirsiniz. Merkür’ün İkizler burcunda hareket etmesiyle beraber ikili ilişkiler ve iş konularınız hız kazanabilir, kararlarınızı uygulamak sizin için daha kolay hale gelebilir.

Oğlak

5 Haziran’da Venüs’ün Aslan burcuna geçmesiyle gerek kendi çabalarınız gerekse eşinizin/ailenizin desteğiyle kendinizi hızla toparlayacağınız bir sürece giriyorsunuz. Beklentileriniz kadar sorumluluğunuz olabilir. Hepsini karşılayabilecek motivasyona ve kapasiteye sahip olduğunuzu düşünebilirsiniz.

Kova

Venüs’ün Aslan burcuna geçişi özel hayatınıza yeni bir soluk getirebilir. Kendinizi mutlu hissettiğiniz, size her şeyin yolunda olduğunu düşündüren ve gösteren ilişkilere karşı daha sıcak olabilirsiniz. Plüton’un geri hareket ederken burcunuzdan ayrılıp Oğlak burcuna dönmesiyle içinizde neyi saklı tutup tutmayacağınızı yeniden düşünebilirsiniz.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 5 Haziran’da Venüs’ün Aslan burcunda hareket edecek olması gündelik hayatınızı daha iyi koşullara taşıyabilir. Plüton’un Oğlak burcunda geri hareketine devam etmesiyle beraber sosyal çevrelere dahil olmak, fikirleriniz üzerine çalışmak ve destekler istemekle ilgili sorunlarınızı çözebilirsiniz.