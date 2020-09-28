Haftalık Burç Yorumları: 28 Eylül - 4 Ekim Haftalık Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Özlem duyduğunuz bir ilişkinin hayatınıza yeniden dahil olması ya da bu ilişkiyi tamamen hayatınızdan çıkartma kararı alabilirsiniz. Özellikle duygularınızı, kırılmış hayallerinizi toparlamak adına sizlere olumlu etkilerde bulunacaktır. 1 Ekim de burcunuzda gerçekleşecek dolunay ile ruhunuzu sıkıştıran o üzerinizdeki büyük baskının arttığını hissediyor olabilirsiniz. Öfkeli halinizden uzak durun. Uğradığınız haksızlıklar aslında sizi güzel şeylere hazırlayan olaylardır. Şimdiye kadar emek verdiğiniz konuların olumlu sonuçlanması güçlü enerjinizi yeniden alevlendirecektir. Sabırlı olun. Hiçbir şey birden olmuyor. Sizi hayat bambaşka bir şeye hazırlıyor. Kimseye haddini bildirmek için bir savaş haline girmeyin. Buna inanın ve sabırla bekleyin.

BOĞA BURCU:

29 Eylül Venüs-Mars arasında gerçekleşen üçgen açısı kalbinizdeki gizli aşkınızı kelimelere dökmenizde size yardımcı olacaktır. Tutkularınızı doyasıya yaşamak için derinlerde sakladığınız duygularınızı açığa çıkarmalısınız. Parasal konularda daha emniyetli olmalı ve aşırı harcamalar yapmamalısınız. 1 Ekim Koç dolunayı ile birlikte kariyerinizdeki belirsizlikler artık netliğe kavuşacaktır. Gizli olayların ortaya çıkacağı bir dönem içindesiniz. Sabrınızın meyvesini artık almaya başlayacaksınız. Sağlık kontrolleriniz varsa ihmal etmemelisiniz.

İKİZLER BURCU:

Aynı dili konuştuğunuz, yanlarında kendinizi iyi hissettiğiniz dostlarınızla yapacağınız görüşmeler sizlere pozitif enerji olarak geri dönecektir. 29 Eylül Venüs-Mars üçgen açısı ile iletişim gücünüzü tekrar kazanacaksınız. Sosyal ışıltınızı yeniden kazandığınız bu günlerde bütün gözler üzerinizde olabilir. 1 Ekim Koç dolunayı ile birlikte hayatınızda belirsiz olan bazı konularda çevrenizden destek alarak düşüncelerinizi netleştirebilir ve bazı arkadaşlarınızı sonlandırabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU:

29 Eylül günü kesinleşecek Venüs-Mars arasındaki olumlu üçgen açısı ile duygularınız ve mantığınız arasında kaldığınız konularınız çözüme kavuşabilir. Böylece kendinizi sorgulamayı bırakarak güveninizi tekrar kazanabilirsiniz. 1 Ekim Koç burcunda gerçekleşecek dolunay ile birlikte hayatınızda dönüm noktası olacak konular da taşlar tek tek yerlerine oturmaya başlayabilir. Anlık bir sinirle verdiğiniz kararların telafisini yapmak için uygun bir zaman dilimi. Bu anı değerlendirin aksi takdirde yalnızlaşmaya devam edeceksiniz. Mahkeme ile ilgili beklediğiniz konulardan sonuç alabilirsiniz.

ASLAN BURCU:

Sağ elinize doğrularınızı sol elinize yanlışlarınızı alarak olumlu açının gücüyle dengeyi bulmaya odaklanmalısınız. 1 Ekim Koç burcu dolunayı ile sorunlarınızın telafisi için adım adım ilerlemeye başlayabilirsiniz. İçinizdeki gücün farkında olmalısınız. Kırgınlıklarınız olabilir ama yine de yürümeyi seçerseniz onları da iyileştireceksiniz. Unutmayın, yol kalbi onarır. Sizin bir kalbiniz var…

BAŞAK BURCU:

29 Eylül Salı günü kesinleşecek olan Venüs-Mars arasındaki olumlu kare açının destekleyici etkisi ile daha önce alamadığınız ödemelerinizin yapılması söz konusu olabilir. 1 Ekim Koç burcunda gerçekleşecek dolunay ile birlikte gelir gider dengenizdeki sorunları yavaşça çözmeye başlayabilirsiniz. Hatalarınızda kendi değerinizi hiçe sayarak hareket etmemelisiniz. Siz kendinize güvendikçe daha güçlü ve özgür olabilirsiniz.

TERAZİ BURCU:

1 Ekim Koç burcunda gerçekleşecek dolunay sizleri birinci dereceden etkileyerek şimdiye kadar yük edindiğiniz sorunların hepsini şifalandırarak umut dolu günler yaşamanıza yardımcı olabilir. Eğer kendinizi kontrolsüz ve nedensiz bir öfke içinde hissediyorsanız demek oluyor ki sizi baskılayan şeyler içindesiniz. Buna çözüm bulmak ve net olmak için doğru bir haftadasınız. Sizi öfkeli ve negatif biri haline getiren insanlardan uzak durun.

AKREP BURCU:

29 Eylül Salı günü Venüs ve Mars gezegenleri arasında kesinleşen üçgen açının olumlu etkileri ile şimdiye kadar sorun yaşadığınız kariyer alanınızda pozitif etkiler barındıran gelişmeler olabilir. Çevreniz sizlere haksızlık yaptığını geç de olsa anlayabilir. 1 Ekim Koç dolunayı gizli kalmış olayları gün yüzüne çıkararak arkanızdan konuşulan konuların hepsini lehinize sonuçlandıracaktır. Sağlık konularınızı ihmal ediyorsanız doktorunuzdan randevu alarak kontrollerinizi yaptırmalısınız.

YAY BURCU:

29 Eylül Mars-Venüs arasında gerçekleşecek olan üçgen açı, yorulduğunuz ikili ilişkilerde size enerji vererek gücünüzü toplamanızda size yardımcı olacaktır. Yarım kalan eğitim hayatınız varsa ona tekrar devam etmek isteyebilirsiniz. 1 Ekim Koç burcunda gerçekleşecek dolunay sizlere uzun zamandır hissedemediğiniz çocuksu hayat enerjisini tekrar kazandırabilir. İlişkilerinizde tekrar eğlenceli günlere doğru yürüyebilir ve sıkıntılı günleri geride bırakabilirsiniz. İş hayatınızdaki sorumlulukları gerginlik yaratmadan çözerseniz başarıya doğru ilerlersiniz.

OĞLAK BURCU:

1 Ekim Koç burcunda gerçekleşecek dolunay gerek arkadaşlık ilişkilerinizde gerekse aşk ilişkinizde ters giden bütün konuları iyileştirerek sizlere yeni bir başlangıç yapma imkânı sağlayabilir. Evliyseniz ilişkilerinizde bazı bitirme kararları ya da yeniden başlama kararları verebilirsiniz. İçinizde kapatamadığınız ya da sizi mutlu etmeyen şeyler varsa bunları kendi içinizde çözebileceğiniz doğru bir hafta içindesiniz. Öfkenize yenilmeyin ve sakin kalın. Herhangi bir manipülasyona karşı tepki vermeyin. Hiçbir otorite figürüne karşı rekabet belirlemeyin. Dünya tarihinde iz bırakan insanlar iddiasız insanlardır. Siz çalışın olması gereken gelecektir.

KOVA BURCU:

29 Eylül savaş gezegeni Mars ile sevginin gezegeni Venüs arasında sıcak bir üçgen açısı kesinleşecektir. Gerçekleşen olumlu açı ile geçmişin kırıklıklarını yok edecek adımları atabilir ve yeniden başlamayı deneyebilirsiniz. 1 Ekim Koç burcunda gerçekleşecek dolunay ile şimdiye kadar verdiğiniz emeklerin karşılığını almaya başlayabilirsiniz. Başarılı eğitim hayatınız herkes tarafından takdir edilebilir bu konuda sonuna kadar gitmelisiniz. Yaptığınız işte kendinizi daha güvenli hissedeceksiniz. Alacağınız geri bildirimler sizi bu hafta mutlu edecektir.

BALIK BURCU:

29 Eylül günü kesinleşecek Venüs-Mars arasındaki olumlu üçgen açısı sizin çalışma ortamınızdaki aylık kazancınızı olumlu etkileyebilir. Sağlığınızı ihmal etmemelisiniz. İhmaliniz stres kaynaklı sorunlara sebep olabilir. Kendinize zaman ayırmalısınız. 1 Ekim günü gerçekleşecek Koç burcundaki dolunay, bitmesi gereken konuları sonlandırmanızda size destek olacaktır. Yatırım kaynaklarınızdaki gelirlerinizi dikkatlice değerlendirmeli ve hedeflerinize uygun hareket etmelisiniz. Duygularınızı mantığınızla birleştirip ona göre bir davranış sergilemelisiniz.