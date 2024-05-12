Rossini: Operalarını dinlediniz hayatını okuyun

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Uğur, kitabını şöyle tanıtıyor: Bu kitap; Rossini operaları ile koral ve enstrümantal eserlerini dinlemek isteyenlere, yardımcı bilgi ve fotoğraflarının sunulduğu bir kaynak olması amacı ile hazırlanmıştır. İzlenecek bir operanın ne zaman, hangi şartlarda ve nasıl oluşturulduğunun bilinmesi, librettosunu kimin yazdığı, eserin değerlendirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Aynı şekilde ilk sahnelenişi, sonraki sunumları ve güncel yorumları hakkındaki bilgiler de eser geçmişi hakkında kıymetli fikirler verecektir. Fakat bir operanın izlenebilmesi için en önemli bilgi; eserin ne anlattığı yani konusudur. Dramatik, trajik ya da komik unsurlar ancak bu bilgilere göre doğru anlaşılabilir ve değerlendirilebilir.

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Bestelenme sırasına göre düzenlenen bu bilgilere fotoğraflar eklenerek sahneleme özelliklerinin (dekor, kostüm, teknik, arka hikayeler vb.) bir kısmı da yansıtılmaya çalışılmıştır. Bazı sahnelemelere ait sanatsal yorumlar da kaynak belirtilerek ve italik harflerle ilgili opera bilgilerinin sonuna eklenmiştir.

Koral ve dini eserlerin ne anlattıklarının anlaşılabilmesi için metinleri Latince ya da İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiş ve ilgili metnin sonunda ek olarak sunulmuştur.

Rossini’nin tüm eserlerinin internet üzerinden bulunmasına yönelik bir “eser arama isimleri” ve “web sitesi adresleri” listesi de çalışmanın sonuna eklenmiştir.

39 opera ve 6 farklı başlıklı esere ait bilgi ve fotoğraflar tüm Rossini severlere yapacakları izleme/dinleme faaliyetlerinde yardımcı olabilmek amacı ile ilgiye sunulmuştur.

TEŞEKKÜR

Klasik Batı müziği ile tanışmamda ve bu alanda ilgi, bilgi, zevk ve kültür sahibi olmamda maddi manevi büyük katkıları olan dünyalar kıymetlisi babam merhum Erdoğan Uğur’a, Türk sanat musikisi ile ilgilenmeme destek olan bir tanecik rahmetli annem Gönül Uğur’a,her fırsatta opera, bale, klasik müzik izleme ve dinleme faaliyetlerime eşlik eden sevgili hayat arkadaşım Berna Uğur’a ve bu eserin sizlerle buluşmasına imkân veren kıymetli yayıncım Hasan İlhan’a derin teşekkür ve şükranlarımı sunarım.

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1985-1991 yılları arasında neredeyse sahnelenen her eserin temsiline katıldığım ve bu alanda bana çok büyük katkılar sağlayan İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin kıymetli sanatçıları Mesut İktu, Nejat Boren, Mete Uğur, Okan Demiriş, Leyla Demiriş, Süha Yıldız, Zehra Yıldız, Atilla Manizade, Hülya Aksular, Oktay Keresteci, Sibel Sürel, Selçuk Borak, Haldun Yedican ve ismini anamadığım diğer tüm sanatçılarına teşekkürler ederim.

Rossini’nin memleketi olan Pesaro’da her yıl düzenlenen Rossini Festivali’nin bestecinin uzun zamandır sergilenmeyen eserlerinin izleyicilerle buluşmasına yaptığı katkıların görülmesi de bu izleme/dinleme faaliyetlerinin çıktılarından biri olmuştur.

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DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER

DİDEM & SİNEM BALIK

Aşk ve Tango

Love & Tango

Opera Twins

1.Bir Çapkına Yangınım (Sarhoş)

2.Mazi

3. Benim Şarkım

4.Dediler ki

5.Kirpiklerini

6.La Cumparsita/Komparsita

7.Sevgilim Sendin

8.Rojatango

9.Por Una Cabesa

10.Kiss of Fire / El Choclo

11.Hernando’s Hideaway

SM

1.The Modern Jazz Quartet-Blues On Bach

2.Ohn eıs: Piano & harpsichord

3.Percy Heath: Bass

4.Connie Kay: Drums & percussion

Atlantic