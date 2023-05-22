Haftalık Burç Yorumları: 22-28 Mayıs 2023 Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

Bu ay; harcama alışkanlıkların sağlıklı mı? Kendi değerinle olan ilişkin nedir? Değerlerini çok fazla düşünüyorsun ve onları sorguluyorsun. Aşırılıktan uzak dur. Bazı güvenlik önlemlerini arttır. Biraz daha güven alanı içine girmeyi seç.



27 Mayıs Cumartesi saat 17.29’da Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümü, Boğa burcunda kavuşuyor. Değerlerine vurgu yapacak. Değerlerini ailen ve daha geniş dünya ile paylaşmak veya gerçekten de bir tür sosyal değişim adına çalışmak için harika bir zaman. Bu nedenle aynı zamanda bütçeni de düzene sokmak için bu rasyonel, mantıklı enerjinin bir kısmını kullan.





Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümünün Boğa burcundaki kavuşumu kabul edemediğiniz ya da düzene koymak istediğiniz finansal alanlarda size önemli ve kadersel destekler sunabilir.

Boğa



Burcunuzda ilerleyen Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümü size hayatınızın dönüm noktalarından birkaçını gösterebilir. Başarmak için bir sürü nedeniniz ve imkanınız olduğunu unutmayın.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümünün Boğa burcunda bir araya gelişi ile siz de bazı konularda son noktaya gelebilirsiniz. Ciddi bir eleme dönemindesiniz, bu da yapmak istediğiniz ya da yapmanız gereken tüm yeniliklere yer açtığınız anlamına geliyor.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, Boğa burcundaki Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümü hayattan beklentileriniz ve hayallerinizi nasıl somut değerlere ulaştıracağınızı size gösterebilir. Gelişmektesiniz, eskisinden daha farklı bir hayata doğru ilerlemektesiniz. Bunun bilincinde kalın.

Aslan



Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümünün Boğa burcundaki kavuşumu kariyerinizde hem başarıyı hem de maddi getiriyi daha iyi bir zemine oturtmanızı sağlayabilir. Çalıştığınız alanlarda söz sahibi olabilir, yetkin olduğunuz bilgileri paylaşabilir, yeni deneyimlere kendinizi açabilirsiniz.

Başak

Kuzey Ay Düğümü ve Jüpiter Boğa burcunda bir araya gelerek kendiniz için kurmak istediğiniz iş planı ve hayat koşullarınızı destekleyecek imkanlar tanıyabilir. Aşırıya kaçmayan tepkiler, fikir beyanları insanlarla ters düşme ihtimalinizi azaltabilir.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümünün Boğa burcunda kavuşması zihninizi temizleyip ne ile doldurmanız gerektiği konusunda size yardımcı olabilir. Donanımlı bir insan olmanın getirdiği özgüven, yere daha sağlam basmanıza ve kalıcı çözümler bulmanıza olanak taşıyabilir.

Akrep

Boğa burcunda kavuşan Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümü sizi beklediğiniz, ısrarcı olduğunuz olumlu gelişmelere kavuşturabilir. Duygusal ve ticari ilişkilerinizi geliştirecek, etkisini hayatınızın tamamına yayacak gündemleriniz olabilir.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, yönetici gezegeniniz Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümünün Boğa burcunda kavuşumuyla çalıştığınız ve emek verdiğiniz alanların hayatınıza nasıl etki ettiğini daha iyi görebilirsiniz.

Oğlak

Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümün Boğa burcundaki kavuşumu bir koşulu ya da konuyu değerlendirdiğinizde hayatınızın alacağı şekli daha net bir şekilde anlamanızı sağlayabilir. Değerlerini hatırlayın ve buna göre yaşayın.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, Jüpiter'in Kuzey Ay Düğümü ile Boğa burcunda bir araya gelmesiyle siz de yeni yerinize gelebilirsiniz. Evinizi büyütebilir, konfor alanınızı genişletebilirsiniz.

Balık

Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümünün Boğa burcundaki kavuşumuyla beraber siz de hayatınızı daha iyi hale getirecek, ilerlemenizi kolaylaştıracak imkanlara kavuşabilirsiniz. Çevrenizden, aile yakınlarınızdan olumlu destekler alabilirsiniz.