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GeriAstro Gündem Haftalık Burç Yorumları: 20-26 Nisan Haftalık Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Haftalık Burç Yorumları: 20-26 Nisan Haftalık Burç Yorumları
Astro Gündem

Haftalık Burç Yorumları: 20-26 Nisan Haftalık Burç Yorumları

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Haftalık Burç Yorumları: 20-26 Nisan Haftalık Burç Yorumları
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"20-26 Nisan haftalık burç yorumunuzu okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar için olumlu geçecek? Koç burcu 20-26 Nisan haftası yorumu ne söylüyor? Boğa burcunu 20-26 Nisan haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı."

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 20-26 Nisan haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Kova burcunu 20-26 Nisan haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar; haftaya 23 Nisan’da gerçekleşecek olan boğa burcundaki yeni ay ile başlıyorsunuz. Bu hafta finansal koşullarınızda toparlanmalar ya da belirsizlikler varsa bunların çözümlenmesini yaşayabilirsiniz.

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BOĞA BURCU

Sevgili boğalar; haftaya 23 Nisan’da boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni ay ile başlıyorsunuz. Sizlerin ilişkilerinizde önemli bir seviye belirleme fırsatı verebilir. Sizin koşullarınız, şartlarınız ya da durumunuz nedir? Bunu siz daha iyi biliyorsunuz.

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İKİZLER BURCU

Sevgili ikizler; haftaya 23 Nisan’da boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni ay ile başlıyorsunuz. Bu durum sizlerin sosyal çevrenize özlem duymanıza neden olabilir. Aktif işler içine girmek ve yeni bir şeyler yapma isteğinizi arttırabilir.

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YENGEÇ BURCU

Sevgili yengeçler; haftaya 23 Nisan’da yaşanacak boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni ay ile başlıyorsunuz. Bazı işleri yoluna koymak daha kolay olacaktır. Kariyerinizde bazı başlangıçlar içinde olabilirsiniz.

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ASLAN BURCU

Sevgili aslanlar; haftaya 23 Nisan’da gerçekleşecek olan boğa burcundaki yeni ay ile başlıyorsunuz. Şu an kendinizi engellenmiş ve baskılanmış duygular içinde hissedebilirsiniz. Öncellikle bunun sadece sizin üzerinizde olmadığını hatırlamalısınız.

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BAŞAK BURCU

Sevgili başaklar; haftaya 23 Nisan’da gerçekleşecek olan boğa burcundaki yeni ay ile başlıyorsunuz. Aklınızın sesini dinleyin. Yaptığınız iş ne ise analitik düşünmenin değerini bir başka olduğunu unutmayın.

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TERAZİ BURCU

Sevgili teraziler; haftaya 23 Nisan’da gerçekleşecek olan boğa burcundaki yeni ay ile başlıyorsunuz. Bu hafta kendinize şu soruyu sorun “Yaşadığım anın tadını çıkarabiliyor muyum? Bence bu hafta bu soruyu kendinize sormanızla bakış açınızda büyük bir değişim yaşayabilirsiniz.

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AKREP BURCU

Sevgili akrepler; haftaya 23 Nisan’da gerçekleşecek olan boğa burcundaki yeni ay ile başlıyorsunuz. Bu hafta stresinizi azaltmak için karşınızdaki insanları dinlemeyi seçin. Dinlemeyi bilirseniz kişisel anlamda hem de iş hayatınızda büyük bir başarı elde edebilirsiniz.

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YAY BURCU

Sevgili yaylar; haftaya 23 Nisan’da gerçekleşecek olan boğa burcundaki yeni ay ile başlıyorsunuz. Başkalarınızı kontrol altında tutmaya çalışırsanız duyguları incinen biri olursunuz. İnsanları olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmeniz gereken bir haftadasınız.

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OĞLAK BURCU

Sevgili oğlaklar; haftaya 23 Nisan’da gerçekleşecek olan boğa burcundaki yen iay ile başlıyorsunuz. İş hayatınız ya da ilişkilerinizde önemli bir değişim içine doğru ilerliyorsunuz. Yaşamın sizden çok fazla şey talep ettiğini düşünmek yerine, her şeye karşın olaylardan fazla etkilenmemeyi ve sakin kalabilmeyi başarabilirsiniz.

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KOVA BURCU

Sevgili kovalar, haftaya 23 Nisan’da gerçekleşecek olan boğa burcundaki yeni ay ile başlıyorsunuz. Bu yeni ay sizleri değişim konusunda oldukça zorlayabilir. Yaşamda belli bazı sebep sonuç ilişkileri arıyor olabilirsiniz. Sizin için bazı gerçekler vardır.

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BALIK BURCU

Sevgili balıklar, haftaya 23 Nisan’da gerçekleşecek olan boğa burcundaki yeni ay ile başlıyorsunuz. Yakın çevreniz veya akrabalarınızın bazı sorumlulukları ile haftaya başlıyor olabilirsiniz. Dedikodular ya da yalan yanlış haberlere karşı daha dikkatli olmalısınız.

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2020 yılı burçları nasıl etkileyecek? Yıllık burç yorumları"2020 yılı hangi burçlar için olumlu geçecek? Koç burcu 2020 yıllık burç yorumu ne söylüyor? Boğa burcunu 2020 yılında neler bekliyor? İkizler burcu için 2020 yılı nasıl geçecek? Yengeç burçları 2020 yılında neler yapacak? Aslan burçlarının aşk hayatı 2020 yılında canlanıyor mu? Başak burçları için 2020 yılı olumlu geçecek mi? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 2020 yılında burçları nelerin beklediğini açıkladı." Youtube kanalımızı ziyaret etmeyi ve abone olmayı unutmayın:
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