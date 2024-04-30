Şansına kapıyı aç

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ŞANSIN FORMÜLÜ

Karar + çaba + irade = Şans

Şans nedir?

Şans, Fransızca kökenli bir sözcüktür ve mantıkla açıklanamayan rastlantısal olayların nedeni olan güç şeklinde tanımlanır. Psikoloji alanında ise “şans” kişinin onu yeni fırsatlara açık hale getiren pozitif tutumu olarak tanımlanır. Kısacası şans, bir zihin durumu, düşünce ve davranma biçimidir.

Kendini şanslı görenlerin ortak özellikleri

∆ Hayatı kucaklayarak yaşarlar.

∆ Çevrede olup bitene meraklıdır.

∆ Yaklaşımları olumlu ve hoşgörülüdür.

∆ İç seslerine daha çok güvenirler.

∆ Olumsuz değildirler.

∆ Bardağın dolu tarafını görürler.

∆ Hızlı karar alırlar.

∆ Olumlu tutumları sayesinde yeni olasılıkları, yeni teklifleri kendilerine çekerler. Ve sonuçta “şanslıyım” derler.

Şans kimleri sever?

∆ Rahat olanları

∆ Rahatlatanları

∆ Destekleyenleri

∆ Espri yapanları

∆ Şakalaşanları

∆ Farkındalık yaratanları

∆ Kendine güvenenleri

∆ Yardımseverleri

∆ Tekrar deneyenleri

∆ Şikâyet etmeyenleri

∆ Şükredenleri

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Kimler şanssız kategorisinde

∆ Olumsuz

∆ Gergin

∆ Meraksız

∆ Tembel

∆ Sabit fikirli

∆ Yarından ümitsiz

∆ Karamsar

∆ Yeniden başlamaktan çekinen

∆ Mazeret üreten

∆ İçine kapanık kişiler...

Tüm bu kişilikler şansın pek sevmediği tipler kategorisindedir.

Şans hazır olana gelir!

Şans hazırlanmış zihinlerin yanındadır. Önce siz zihnen hazır olun ve fırsatları değerlendirme konusunda kendinize yardım edin ki şans da size yardım etsin. Unutmayın tek başına şans hiçbir işe yaramaz.

Kimler şanslı kategorisinde

∆ Sağlıklı

∆ Pozitif düşünen

∆ Özgüvenli

∆ Yeniden başlama gücüne sahip

∆ İradeli ve kararlı

∆ Özgür

∆ Yarından ümitli

∆ Çalışkan

∆ Cesurlar

Şansı çağıran olumlama cümleleri

∆ Hayata bakışımı negatiften pozitife çeviriyorum.

∆ Her zaman doğru zamanda ve doğru yerde olmaya çalışacağım.

∆ Çevremde olan bitene dikkat edeceğim.

∆ Gelen fırsatlardan kuşkulanmak yerine onlara birer şans vereceğim.

∆ Gözü kara olacağım, fırsatları değerlendirip, riskleri göze alıyorum.

∆ Kendimi kimseyle kıyaslamayacağım.

∆ Hayatımda her konuda olduğu gibi şansın da kontrolü benim elimde.

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Kendini şanSsız hissedenlere şans egzersizi

∆ Kendinizi bir ay boyunca şanslı bir insan gibi düşünüp öyle davranın.

∆ Yeni ortamlara girin.

∆ Deneyimlere açık olun

∆ Olumlu düşünün.

∆ Daha dışa dönük olun.

∆ Önemli bir toplantı ya da telefon görüşmesi öncesinde kendinizi şanslı olarak hayal edin.

∆ Risk alın ve bunu yaparken mümkün olduğunca rahat olun.

Şanslı olmak için adım adım yapılması gerekenler

∆ Bir bakış açısı hayatınızı değiştirebilir

Hayata hangi bakış açısından baktığımız nasıl bir hayata sahip olacağımızı belirler. Bugün itibarıyla ne yaşarsanız yaşayın tüm olumsuzluklara karşı olumlu bir bakış açısı edinerek şansızlığa meyden okuyup hayatınızın akışını değiştirebilirsiniz.

∆ Gerçek bir hedefiniz olsun

Hedefinize odaklanın. Hedefe kitlenirseniz, işte o zaman şans konusunda durdurulamaz olursunuz.

∆ Cesur olun

Şans, cesur olanın yanındadır. Bu yüzden, karşılaştığınız her zorluğu bir fırsat olarak görün ve cesaretle karşılayın. Kendinize olan inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Hedeflerine ulaşmak için gereken cesareti gösterdiğinde, şans da sizinle olacak.

∆ Yeni insanlarla tanışamaya hazır olun

Eğer karşınıza yeni fırsatlar çıkmasını istiyorsanız, yeni insanlarla tanışmalısınız. Yeni insanlar hem size ilham verebilir hem de hayallerimizi gerçekleştirecek bağlantılara ulaşmamıza yardımcı olabilir.

∆ Batıl inançlarınızı geride bırakın!

Kendi şansınızı yaratmak istiyorsanız öncelikle işe batıl inaçlarınızı geride bırakarak başlayın. Merdiven altlarından geçmekten, kırılan aynalardan korkmayın.

∆ Başkalarına yardım edin

Şanslı insanlar kaynaklarını yalnızca kendileri için kullanmayıp başkaları için de harcarlar.Çevresine karşı daha duyarlı, cömert ve yapıcı bir hale gelirken aynı zamanda da şanslarını da artırmış olurlar.

∆ Şanslı olduğunuzu hayal edin

Hayal etmek, hedeflediğiniz noktaya ulaşmanıza yardımcı olur. Bunu yaparken bir yılda nereye gitmek istediğinizi düşünün ve sonrasında bulunduğunuz yere dönün. Hayaliniz için neler yapmanız gerekiyor, hangi adımları atmalısınız? Bunu planlayın ve harekete geçin.

∆ Şans günlüğü tutun

Her gün uyumadan önce o gün başınıza gelen en az “3 olumlu” şeyi mümkün olduğu kadar detaylı bir şekilde yazın. Bunu alışkanlık haline getirdiğinizde pozitif olayları daha çok hayatınıza çektiğinizi göreceksiniz.

∆ Akışına bırakın

Kimi zaman bazı şeyleri akışına bırakmak, sıkışıp kalmaktan daha iyidir. Yeni şeylere açık olmanız, dünyayı merak etmeniz, ara sıra rastgele adımlar atmanız size yeni bilgiler sunma ve keşfetme imkanı verir.

∆ Kendinizi sınırlamayın

Çevrenizde sizden iyi olanlara bakıp da kendinizi sınırlamayın. Çünkü tüm bunların ötesinde en önemli olan kendinizi nasıl donattığınız ve anlattığınız.