Haftalık Burç Yorumları: 20- 26 Aralık Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

21 Aralık Güneş Oğlak Burcunda

24 Aralık Satürn Uranüs Karesi

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, yeni hafta başlarken Ay’ın Yengeç burcunda seyrediyor olması duygusal açıdan sizi zorlayabilir. Kendinizi çelişkiye düşmüş ve bu yüzden bir şeyler konusunda isteksiz hissedebilir. Hepsinin bir yanılsama olduğunu ve sadece kendinize, ailenize zaman tanımanız gerektiğini anladığınızda hafta ortası itibariyle enerjiniz yükselecektir. Bazı aile meseleleri, aile büyüklerinizle ilgili konular, yaşam alanlarınızdaki değişiklik düşünceleriyle ilgilenebilirsiniz.

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, yönetici gezegeniniz Venüs’ün gerilemeye başlamasıyla kendinizi bir sorgulama ve değerlendirme haftasında gibi hissedebilirsiniz. Bugün kadar yatırımlarınız ve ilişkilerinizle ilgili verdiğiniz kararlar, bu alanlarda yaşadıklarınızla ilgili her şeyden çıkarımlar yapmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmanız yeni yıl itibariyle alacağınız kararların da yönünü belirleyecektir. Size kendinizi yorgun ve agresif hissettiren hiçbir durumun içinde olmamayı tercih etmelisiniz.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, burcunuzda gerçekleşen dolunayın etkilerini bu hafta itibariyle daha yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Yeni sorumluluklar, yeni alanlar ve insanlar konusunda yeni tutumlar geliştiriyorsunuz. Bir süredir hayatınızda var olan insanlar ve çalışmalarınızla ilgili kararlarınız netleşmeye başlıyor. Bir şeyleri netleştirmeye çalışmak, sizi mental olarak yorabilir ve gergin hissedebilirsiniz. Stresten kaynaklanacak sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmanızda fayda var. Önemli görüşmeler yapabilirsiniz, hem dış görünüşünüz hem de üslubunuz en büyük destekçiniz olacaktır.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, hafta başında yönetici gezegeniniz Ay sizin burcunuzda ilerliyor olacak. Melankoliyi ve sizi yavaşlatan her şeyi kenarda bırakmaya hazırlanmalısınız. Geçmişe sadece ders almak için gitmelisiniz. Hayatınızda bunu sürekli hale getirdiğinizde duygusallığınız sizi yerinizde saymak yerine ileriye götürecek bir güce dönüşebilir. Duygu durum değişikliklerini yönetmeye başlamak, size yeni bir başlangıç konusunda destek verecektir. Her şeyin sizde bittiğini değil aksine sizde başladığını fark ediyorsunuz.

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, yönetici gezegeniniz Güneş 21 Aralık’ta Oğlak burcuna geçiyor. Sağlığınız ve çalışmalarınız konusunda bir planlamaya doğru gidiyorsunuz. Bazı sorunların hayatınıza olan etkisi üzerindeki düşünceleriniz kesinleşebilir ve artık kendinden emin kararlar alabilirsiniz. Bazı kurallar alıyorsunuz. Partnerinizin ve çalışma arkadaşlarınızın, sorumluluklarınızın üzerinizdeki baskısı sizi yeni bir yön belirlemeye götürüyor. Keyfinizi yerine getirecek bazı girişimler ya da yer değişiklikleri yapabilirsiniz. Takdir görmediğiniz yerden ayrılmak ve kendinizi daha net ifade ettiğiniz yerlerde olmak, kendinize yapacağınız iyilik olacaktır.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, uzun süreli bir çalışmanın ardından yıllık izne çıkmışçasına rahat ettiğinizi hissedeceğiniz bir haftaya giriyorsunuz. Hafta ortasında Ay’ın da burcunuza geçecek olması, kendinizle ilgili yeni düzeninizi belirlemenizde yardımcınız olacaktır. Hayatınıza ve önceliklerinize dair ertelediğiniz ne varsa hepsiyle ilgilenmek isteyebilir, aileniz ya da arkadaşlarınızla vakit geçireceğiniz zamanlar oluşturabilirsiniz.

Terazi

Sevgili Terazi burçları ve yükselen burcu Terazi olanlar, güçlü duyguların ve duyguların hakim olacağı bir haftaya giriyorsunuz. Güneş’in 21 Aralık’ta Oğlak burcuna geçecek olması, aile ve yuva kavramlarınızla ilgili konuları önünüze getirebilir. Bu konuda bir girişiminiz varsa, gayrimenkullerinizle ilgili gündemleriniz oluştuysa artık sonuca bağlayabilirsiniz. Evinizi düzenleyebilir, ev içinde yeni kararlar alabilirsiniz. Bu düzenlilik hali, iş hayatınızda da etkisini gösterecektir.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, Ay’ın Yengeç burcundaki seyrindeki başlayan bu hafta sizi yoracak gibi görünse de aslında iyileştirecek ve tamamlayacak bazı etkilerle dolu olabilir. Geçmişe dönük bazı işleriniz, geçmişte bırakmanız gereken olaylar ve kişiler hakkında düşünerek bunların size olan katkılarıyla hayatınızda bir sayfa açmaya hazırlanıyorsunuz. Kapalı bir odaya pencere açmak hissi gibi, siz de hayatınıza yeni bir pencere açarak havanızı değiştiriyorsunuz.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, karşıt burcunuz İkizler’da gerçekleşen dolunayın etkilerini yaşantınızda, özellikle ilişkilerinizde hissetmeye başlayabilirsiniz. Önemli kararlara, işbirliklerine, size karşı iyi niyetli olmadığını bildiğiniz kişilerin varlığına dikkat çekiyorsunuz. Zor olsa da bir karar almanın sizde bırakacağı etkiyi düşünmeli, bunun arkasında durmalısınız.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, ikili ilişkilerin önem ve öncelik kazanacağı bir haftaya giriyorsunuz. Ay’ın Yengeç burcundaki seyri, Güneş’in de 21 Aralık’ta sizin burcunuza geçecek olmasıyla birlikte kendinizde ve ilişkilerinizde önemli değişikliklere hazır olmalısınız. Parlıyor ve yeni bir döngüyü başlatıyorsunuz. Bu kez, yaşadıklarınızdan çıkardığınız dersler sizi insanların arasında daha çok yer almaya ve görünür olmaya itecektir.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, sakin ve makul kalmanın size getireceği kazançları düşüneceğiniz bir haftaya giriyorsunuz. İlişkilerinizi yoluna koymak konusunda emek vermeniz beklenebilir. Hafta ortasında Ay’ın Aslan burcuna geçecek olması, tüm dikkati ilişkileriniz üzerine çekecektir. Empati yapmalı, partnerinizin çağrılarına kulak vermelisiniz. Gereksiz savunma mekanizmaları ya da fevri çıkışlar yerine, paylaşımcı ve anlayışlı bir insan olmak aslında sorun gibi görünen ama bu nitelikte olmayan birçok konuyu çözüme kavuşturacaktır. Mutluluğunuz tutumlarınızla doğru orantılı olarak ileriyor.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, özgüveninizin tazelendiğini hissedebilir hatta somut örneklerle de görebilirsiniz. 21 Aralık’ta Güneş Oğlak burcuna geçiyor ve bir şeyleri yapmakla ilgili motivasyonunuz, seçeneğiniz artıyor. Sosyal çevrenizle daha çok vakit geçirmek isteyebilir, yeni arkadaşlar edinirken bazı insanlarla olan ilişkilerinizi de gözden geçirebilirsiniz.