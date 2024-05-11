Müzik mi bu?

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Bayhan’ı bilirsiniz. “Popstar” yarışmasıyla girmişti hayatımıza.

İşte o Bayhan, benim yıllar önce Tual grubundan dinlediğim “Tiryakinim” şarkısını cover’lamış.

İşin ilginç yanı, nasıl oldu inanın bilmiyorum, Spotify Global Viral listesinde birinci sıraya yükselmiş.

Bana biri bu işin mantığını anlatsın lütfen.

Oturmuyor kafamda. Para desen, yok olmaz. Bu iş parayla çözülebilecek bir mesele değil çünkü. E iyi de nasıl o zaman?

Bu kadar çok soru sormamın nedeni, bana göre Bayhan’ın yorumunun kötü olması.

Şarkıyı katletmesi.

İşin içinde sanata dair en ufak bir belirti olmaması.

İçinde birçok ‘olmaz’ barındıran bir iş nasıl oluyor da listenin tepesine çıkıyor hayret!

Bir de bu işi beğenip alkışlayanları gördüm.

Yahu beni güldürmeyin.

Siz kafanız güzelken dinleyin, eğlenin tamam ama bu işi alkışlamayın.

Eğer alkışlarsanız yarın öbür gün ben de böyle bir şarkı patlatırım görürsünüz...

Kulaklarınız delinir...

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Bir taktiğimiz vardı, o da gitti

Ayrıldığı sevgilisine ulaşamayanlara hep şunu söylerdim:

- “IBAN numarasını biliyor musun?”

- “Evet abi.”

- “O zaman 1 TL gönder hesabına, açıklamasına da ‘telefonunu aç’ yaz.”

- “Aa tamam abi.”

Tabii bu işin suyunu çıkaranlar da oluyordu.

Günde bilmem kaç kez 1 TL gönderip mesajda yazacaklarını para transfer açıklamasına yazıyorlardı.

Geçmiş olsun artık.

Bunu yapanlara ceza geliyormuş.

Haber şöyle:

IBAN’dan 1’er TL göndererek eski sevgilisine ulaşmaya çalışanlara ceza geliyor... E iyi de adam ya 10 TL gönderirse?

O zaman ceza olmayacak mı?

Neyse gençler...

Siz 1 TL işine son verin, şimdiden limiti yükseltip 5-10 TL gönderin. Bir de böyle bir şeyden ceza yemeyin.

Vallahi rezil olursunuz...

Cem Yılmaz haberciliği

Ben ilk kez böyle bir şeye şahit oluyorum.

Neredeyse her hafta “Cem Yılmaz gösterisinde şunu dedi, buna salladı, seyirciye bilmem ne yaptı” diye haberler çıkıyor.

Son olarak bir seyirci gösteri sırasında sık sık müdahale etmiş sahneye. Esprilere “Aynı ben, aynııı” diye cevaplar vermiş.

Cem Yılmaz da rahatsız olup sahneyi terk etmiş falan.

E yalanladı adam. “Öyle bir şey yok, sadece taşkınlık yapanlar vardı” demiş.

Ve sonra da bence haklı olarak isyan etmiş. “Çocuk gibi haberler yapmışsınız. Sahneden inmek ne yahu” demiş. Bence canı sıkılan, haber bulamayan patlatıyor Cem Yılmaz gösterisinden iki-üç saçmalık, salıyor ortalığa. Ne de olsa okunur diyor.

Cem Yılmaz gösterisine ara versin de bakalım o zaman nasıl boşluğa düşecekler...

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Buna taciz denilmez

Afra Saraçoğlu, Okan Üniversitesi’nden ‘yılın en iyi kadın oyuncusu’ ödülünü aldı.

‘En iyi dizi’ ve ‘en iyi dizi çifti’ ödülleri de takdim edildi oyuncuya.

Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan ödülleri verirken biraz fazla temas etti oyuncuya. Afra’nın o anki yüz ifadesi ve mimiklerine bakılırsa, bu durumdan rahatsız olmuş gibiydi.

Haliyle o anlar sosyal medyada gündem oldu, tartışma yarattı.

“İşte genel erkek zihniyeti bu” şeklinde yorumlar gördüm ben.

Oysa videonun uzun halini dikkatli izleyince, Afra’nın üç ödülü birden tutmakta zorluk çektiğini görüyorsunuz. Evet, Okan’ın hareketi yine rahatsız ediyor ama buna taciz denilmez. Adamın yardımcı olmaktan başka amacı yok sanki...

Ne mekân ama!

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Etiler’de Pixi İstanbul adıyla yeni bir mekân açıldı. Ama ne mekân...

Eğer gecenizi bir deneyime çevirmek istiyorsanız, mutlaka görmeniz gereken bir yer olmuş Pixi.

Lüks ve sofistike...

Tasarımıyla

bence dünya standardında.

Yemekleri, kokteylleri ve yemek sonrası ayağa kaldıran müzikleriyle de çok farklı olmuş.

Pixi’nin menüsünde

Yunan Şef Athinagoras Kostakos’un imzası var. O nedenle Akdeniz ve Yunan mutfağı ağırlıklı bir menü sunuyorlar.

Ben artık sık sık uğrayacağım Pixi’ye. Ta ki sıkılana kadar.

Ha sıkılır mıyım? Hiç sanmıyorum...

Bu kadar ‘yalan’ olur mu?

Bir insan, kardeşinin bebeğini parayla satar mı? Bir anne, işlemediği suç yüzünden 20 yıl hapis yatar mı?

Bir kadın, kocası dahil herkese yalan söyler mi?

Yahu 100 metrekarelik yerde 100 yalan olur mu!

İşte bu anlattıklarımın hepsi, Kanal D’nin yeni başlayacak dizisi “Yalan”da var. Gözlerim açık okudum hikâyeyi, izledim bazı sahneleri...

Tadı damaklarda kalacak bir dizi olacak gibi bu dizi. Ben çok fazla detay vermek istemiyorum. Sizden sadece heyecanla beklemenizi rica ediyorum.