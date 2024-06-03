AK Parti paradigma değişimine hazırlanıyor

Haberin Devamı

Kampın teması olarak, “Türkiye’nin Ortak Aklı”nın seçilmesi yerinde bir tercihti. AK Parti’nin ortak akla olan ihtiyacının yaşamsal derecede önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Çünkü yerel seçimler AK Parti’de alarm zillerinin çaldığını ortaya koydu.

BEKLENTİNİN FARKINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız” dedi. Erdoğan, seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında da çok samimi bir özeleştiride bulunmuştu.

DEĞİŞİM ZAMANA YAYILIYOR

Seçimlerden sonra bir arayış başladı. Strateji heyetinin koordinasyonunda çalışmalar başlatıldı. Kızılcahamam kampından yansıyan bilgilere göre partideki ve kabinedeki değişim süreci 1 yıla yayılacak. Ekim ayında başlayacak olan kongre sürecinin önümüzdeki yıl tamamlanacağı söyleniyor. Kabine değişikliği de buna paralel olarak gerçekleşecek.

ÖNCE TEŞHİS

Haberin Devamı

Şu ana kadar yapılan çalışmalar daha çok seçimlerin neden kaybedildiğine ilişkin tespitlerden oluşuyor. Kızılcahamam kampındaki sunumların bir kısmının da bu yönde olduğu söyleniyor. Tespit önemli. Doğru tedavi için, doğru teşhis önemli. Ama yeterli değil. Asıl soru bundan sonra ne yapılması gerekiyor noktasında düğümleniyor. 7 Haziran 2015 seçimlerindeki yenilgiden sonra AK Parti bu mekanizmayı işletmiş ve 6 ay sonra yapılan 1 Kasım seçimlerinde tek başına iktidara ulaşılmıştı.

EFKAN ALA-CEVDET YILMAZ

Birkaç koldan çalışmalar yapılıyor. Hükümet kanadında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, partide ise Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın koordinasyonunda yürütülen kapsamlı bir çalışma var.



Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ndeki revizyon üzerinde çalışılıyor. Efkan Ala ise Strateji Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda “reform” hazırlıklarını yürütüyor. Efkan Ala, yeni süreci 2028’e kadar tamamlanacak bir reform süreci olarak tanımlamıştı.

ERDOĞAN’IN BAKIŞ AÇISI



Bu çalışmalardan bağımsız olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan da ikili görüşmeler yapıyor. Erdoğan, “Fikrine önem verdiğimiz dostlarımızın görüşlerine de başvurduk” dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmelerinden çıkardığım sonuç, Erdoğan soruna çok köklü olarak bakıyor. Bir değişim ihtiyacı olduğunu görüyor ama bunu kabinede ve partide koltuk değişişi ile sınırlı tutmuyor. Değişimi bir felsefeye, bir perspektife oturtmayı düşünüyor. O nedenle daha köklü olan bir “paradigma değişimi” üzerinde kafa yorduğu söyleniyor. Değişim için değişim olmaz.

DEĞİŞİMİN TEMEL DİNAMİKLERİ

Değişimin temel dinamikleri çok önemli. Bunun da toplumun beklentileri ve AK Parti iktidarından rahatsızlıkları dikkate alınarak oluşturulması lazım. Değişim eğer doğru bir temele oturmazsa Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş olur. A bakanı ya da B parti yöneticisi gitmiş B bakanı ya da C parti yöneticisi gelmiş, sorun bu değil. Elbette ki başarısızlıkta sorumluluğu olanlar gitmeli. Başarısızlar gidip, başarılı olacaklarına inanılanlar gelmeli. Bir kan değişimine ihtiyaç olduğu gerçek. Ama AK Parti’yi kurtaracak olan bu değil. Bu bir kadro değişimi olur. Aspirin tedavisi gibi. Ama AK Parti’de sorun çok daha köklü. O nedenle sağlam bir yol haritasına ihtiyaç var.

Haberin Devamı

PARADİGMA DEĞİŞİMİ

Tekrar altını çizmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmelerinden çıkardığım sonuç, politika ve uygulamalarda çok köklü bir değişime hazırlanıyor. Buna bir paradigma değişimi diyebiliriz.

Erdoğan’ın kabinede ve partide değişimde kararlı ifade ediliyor. Ama burada önemli bir fark var. Erdoğan’ın, bu değişimin paradigma değişikliğine uygun olarak yapılmasının doğru olacağı kanaatinde olduğu söyleniyor. Yani Erdoğan değişimi koltuk değişikliği olarak değil, paradigma değişikliği olarak görüyor. Önce paradigma değişimi sonra ona uygun kadrolar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değişime böyle geniş bir perspektiften bakması sağlık işareti.

Haberin Devamı

REÇETE HAZIRLIĞI

Tabii bunların dışında da çalışmalar yapılıyor. Fikir üretim merkezi gibi çalışan kadrolar var. Fikirler demlenme sürecinden sonra kamuoyu ile paylaşılacak. Ancak bir politika seti olarak ortaya çıktığında heyecan uyandıracağına inanıyorum. Yeni bir yol haritası ortaya konulacak.

KÜRESEL BİR MODEL



AK Parti’deki değişim çabalarını hep iç politika ile sınırlı tutuyoruz ama çizilen yol haritasının bir ayağını da küresel bir çıkış arayışı oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası bir toplantıda insanlığa çağrı yapması bekleniyor. Erdoğan uluslararası sorunlarda öne çıkan bir lider ve insani diplomasinin dünyadaki temsilcisi konumunda olması nedeniyle küresel bir çağrı yapması yadırganmaz. Tam tersine Gazze ve Ukrayna sürecinde buna ihtiyaç var.

Haberin Devamı

AK PARTİ’NİN DEĞERLERİ

Bu da Erdoğan’ın paradigma değişiminden sadece iç politikayı anlamadığını gösteriyor. Erdoğan, daha köklü bir değişime hazırlanıyor. Ama tekrar ifade edeyim bu bir ‘değişim için değişim’ olmayacak. AK Parti’nin değerleri üzerine inşa edilecek bir paradigma değişikliği olacak.

YENİ SİYASİ İKLİM

Aslında bir yönüyle de AK Parti kaybettiklerini kendi değerlerinde arıyor diyebiliriz... Adı Adalet ve Kalkınma olan bir parti. Referansı kendi içinde. Herkes için adalet, herkes için kalkınma, herkes için özgürlükler. Erdoğan “Türkiye’nin geleceği de daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlüktedir” diyerek çerçeveyi çizdi. 28 Şubat’tan mahkûm olan emekli generallerin affedilmesi bunun ilk halkasıydı. Cumartesi Anneleri’nin Taksim’de eylem yapmalarına 5.5 yıl sonra izin verilmesi bunun ikinci halkasıydı.

Üçüncü sırada Osman Kavala ve Gezi’den dolayı mahkûm olanlar olabilir.Sonra bu zemin üzerine yeni bir siyaset inşa edilecek.