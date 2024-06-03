Wolfgang Puck: Hollywood Bodrum’a hayran

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Doğum günü partisi Bodrum’da

Bodrum’a getirdiği gastronomi markalarıyla Bodrum’un marka değerine katkı sağlayan Maxx Royal Otel’de heyecan verici bir isimle buluştum.

Bahsettiğim kişi 1982 yılında Los Angeles’ta açtığı Spago ile Hollywood dünyasına giriş yapan Oscar’ın şefi Wolfgang Puck.

3 kıtada restoranları bulunan, hayatı belgesellere konu olmuş efsane bir şef, gerçek bir yıldız.

Boksör Muhammed Ali’den Elon Musk’a yemeklerini tattırmadığı ünlü kalmayan 74 yaşındaki Puck ile Los Angeles ve İstanbul’da birçok kez röportaj yaptım.

Ama ünlü şefi uzun zamandır Türkbükü’ndeki Maxx Royal Otel’de açtığı Spago’daki kadar heyecanlı görmedim.

Yıllardır süregelen Bodrum aşkını Spago açılışıyla taçlandırdığını belirten Puck, “Bodrum’a yıllardır geliyor ve çevreme öneriyorum. Hollywood’lu dostlarımdan Bodrum’a gelen ya da burayı fotoğraflarımdan gören herkes tek kelimeyle Bodrum’a hayran. Bir kez gelen mutlaka ikinci kez gelmek istiyor. Hollywood’lu dostlarıma bu yaz da Bodrum’u önereceğim.

Temmuz ayında doğum günümü ailem ve dostlarımda burada kutlayacağım’’ dedi.

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Favorim Kalkan

Türkbükü’ndeki beş yıldızlı otelin en iddialı köşesinde Spago’yu açan Wolfgang Puck, somonlu pizza ve külahta ton balığı gibi imza lezzetlerinin yanında Türkiye denizlerinden balıklarla da tarifler geliştirmiş.

En beğendiği balığının kalkan olduğu söyleyen şef , “Türkiye’nin iklimi, denizi ve toprağı bir şef için ideal şartlara sahip. Kaliteli sebzeler, çok çeşitte balık ve meyve bu topraklarda. Burada yediğim domatesin, patlıcanın ve narenciyenin tadı bir başka. Balıklardan ise favorim kalkan. Türkiye’dekiler kadar taze ve lezzetlisini hiçbir yerde yemedim. Keza İskenderun karidesi de bir diğer sevdiğim deniz lezzeti’’ dedi.

Beraber mutfağa girdiğimiz ve pizza yaptığımız Puck, iki yıl önce Oscar mutfağına soktuğu pideye de övgüler yağdırdı. Büyük ilgi gören pidenin her yıl menüye gireceğini söyledi. Kendisi gibi şef olan oğlu Byron Puck’la Bodrum pazarına giden Puck, evine götürmek için bazı baharatlar almış.

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Yıldızlar buluşması

Bodrum ziyaretimde Titanic Otel’e de uğradım. Tuba Büyüküstün, Kerem Bürsin, Hazal Filiz Küçükköse, Serkan Altunorak gibi ünlü oyuncuların davetli olduğu bir partiye ev sahipliği yapan otelde bir sonraki gün ise şarkıcı Hadise ile karşılaştım.

Özellikle otelin Social Crab isimli eğlence alanında gece düzenlenen ateş şovlu, perküsyonlu ve danslı kumsal partisi iddialıydı. Keza ünlü grup Kerem Bürsin’in doğum gününü de sürpriz bir şekilde erkenden kutladı.

Otelin genç genel müdürü Mert Aygün ile sohbet ettik. İsviçre’de turizm ve otelcilik okuyan Aygün, “Bodrum dünyada hak ettiği marka değerine her geçen sene daha da yaklaşıyor. Türk misafirperverliği, gastronomisi ve işletmecilik kültürü Bodrum gibi bir doğayla birleşince ortaya muhteşem bir sonuç çıkıyor. Bir Türk otel markası olarak dünya devleriyle yarışabiliyor olmak gurur verici” dedi.