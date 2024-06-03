FETÖ’nün vandalları durduramaz Yunus’u

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“Bir gazetenin ve televizyon kanalının yurtdışında temsilcisi olmak” diye tanımlanan işin mahiyetini değiştirmiştir resmen ve alenen.

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Hürriyet / CNN Türk Washington Temsilcisi olarak Yunus Paksoy...

Sürekli sahadadır. Haberin peşini asla bırakmaz. Bıkmadan, üşenmeden sorular sorar. Her akşam CNN Türk ekranında haberlerini anlatır. Hürriyet’te enfes perde arkası analizler yapar. Kuralların dışına zerre çıkmaz. Haberciliğin dilini asla terk etmez. Gerçekleri ortaya çıkarmaktan asla geri durmaz.

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Yunus, en son ıssızlığa bürünen Pensilvanya’daki FETÖ çiftliğine gitmişti.

Fulya Kalfa’nın sunduğu CNN Türk Masası’nda izlenimlerini anlatıyordu.

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“Özel mülktür, girilmez” kuralına uyarak giriş kapısının önünde yapıyordu bu işi.

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Issızlığa bürünmüş FETÖ çiftliğinden arabasıyla çıkan bir FETÖ’cü terörist...

Önce Yunus’un üzerine araba sürdü. Ardından da arabadan çıkıp fiziki müdahalede bulunarak yayına engel oldu.





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ABD makamları, Yunus’u darp eden, Yunus’un gözlüğünü kıran, Yunus’un gömleğini yırtan Fetullahçı Terör Örgütü’nün bu militanınına gereken hukuki müdahaleyi yapmalıdır.

Bunu bekliyoruz.

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Bu arada FETÖ’nün gözleri dönmüş teröristlerine de acı bir haberim var:

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Yunus’ta öyle bir habercilik aşkı ve azmi var ki...

Yaptığınız bu tür vandallıklar vız gelip tırıs gidecektir.

Yunus’u ıssızlığa terk ettiğiniz çiftliğinize gitmekten asla ve kata vazgeçiremeyeceksiniz.

İYİ BİR LAHMACUNCUNUN ÖZELLİKLERİ

- Biraz salaş olacak.

- Sadece lahmacunla uğraşacak, kebap işine dalmayacak.

- Lahmacunu ne çok büyük ne çok küçük yapacak.

- Geç saatlere kadar açık olacak.

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- Önünde kuyruk oluşacak.

- Lahmacuncunun doğal bir karizması olacak, yapmacık tavırlardan uzak duracak.

MEZUNİYET KUTLAMALARIYLA UĞRAŞMAK

Milli Eğitim Bakanlığı, okul dışındaki mekânlarda mezuniyet aktivitelerini yasaklamış.

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Sevmiyorum bu tür yasakları. Benim için ölçü şudur:

*

İsteyen öğrenci, okul dışındaki mezuniyet balolarına katılır.

İsteyen öğrenci, okul dışındaki dini törenlere katılır.

İkisine de karışılmaz. İkisine de laf edilmez. İkisiyle de uğraşılmaz.

TUZU KURULAR NE DİYOR FAKİR FUKARA NE DİYOR

Köpek meselesini, sınıfsal bir mesele olarak anlatmaya çalışanlar var.

*

Bunların anlatısına göre...

TUZU KURULAR... “Sokak hayvanları sokaklarda kalmaya devam etsin” diyorlarmış.

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FAKİR FUKARALAR... “Bizim çocuklarımız ölüyor. Bu sorun çözülsün” diyorlarmış.

*

Bu anlatı, doğru bir anlatı değil.

Aklı başında olan tuzu kurular da fakir fukaralar da “Ortada bir sorun var, çözülsün” diyor.

*

Tuzu kuru olup “Uyutulsunlar, tek çözüm budur” diyen yok mu?

Hem de tonla.

Tuzu kuru olup ortada bir sorun yokmuş gibi davrananlar yok mu?

Hem de çok.

*

Ama fakir fukara olup da “uyutma lobisi”nden fersah fersah uzakta olanların sayısı da çok fazla.

Onlar, “Sorunu merhametle çözelim. Öldürerek çözmek bizim inancımızla uyuşmaz” diyorlar.

İZLEMEYE BAYILDIĞIM ŞEYLER

- Kepçe adı verilen devasa kazı aracını, inşaat alanında izlemek.

- Şapşal bir filmi, “daha ne kadar şapşal olabilir” diyerek izlemek.

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- Kendisini mangal üstadı olarak sunan adamın mangal yapışını izlemek.

- Bir konserde kenara çekilip eğlenenlerin girdikleri şekilleri izlemek.

- Yurtdışında bir yol üstü kafesinde gelene geçeni izlemek.

- Kedim Sekter’in uzaklara bakarak dalıp gidişini izlemek.

BATI’NIN TÜKETTİĞİ DEĞERLER

- İNSAN HAKLARI: Filistin’de yaşananlara karşı sergiledikleri süper aşağılık tutumların ardından herhangi bir Batı ülkesi yöneticisinin “insan hakları” demesinin bir anlamı kaldı mı?

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- ÖZGÜRLÜKLER: Amerikan üniversitelerindeki gösterilere yönelik baskılar, Avrupa’da Filistin lehine yapılan gösterileri yasaklama girişimleri falan... “Özgürlük” diyecek yüzü kaldı mı herhangi bir Batılı yöneticinin?

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- DEMOKRASİ: Kazanması muhtemel bir adayın önünü kesmek için kıytırık davalar açmak... Siyaseten yenemedikleri adamı, mahkeme yoluyla yenmeye çalışmaları... Demokrasi bu mu yani?

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- KURUMLARA GÜVEN: Birleşmiş Milletler’in bir kıymeti harbiyesi kalmamıştı zaten. Lahey Adalet Divanı’nı da takan yok. Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni de tehdit ediyorlar. Kurummuş, güvenmiş. Kimin diyecek bir lafı var ki?