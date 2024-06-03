İşte sahillerimizdeki kaçak yapı listesi

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Vatandaşlar kaçakları bildirsin diye “Alo ihbar” hattı kuruldu. Defalarca “Sahiller halkındır” diye yazdım.

Konu sahiller olunca, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin bulunduğu 1480 kilometrelik Muğla sahilleri öne çıkıyor elbette.

Mandalya, Gökova, Hisarönü, Yeşilova, Datça, Bozburun, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Göcek körfezleri ve muhteşem sahiller.

Önceki gün Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’la uzun bir konuşma yaptık.



Başkan Aras: Kaçakları yıkacağız. Kimse af beklemesin.

Başkan Aras’ın gerçekten güzel projeleri var.

Altyapıdan su sorununa, öğrencilere, emeklilere ve deniz turizmine kadar onlarca proje. Şimdilik şu sözünü öne çıkartıyorum:

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“Muhalefet belediyesi olmayacağız. Devletimizle birlikte çalışacağız.”

Diğer detayları bir sonraki yazıya bırakarak, kaçak yapı meselesine geliyorum.

Net olan şu sözü:

“Kimse af beklemesin, kaçaklar yıkılacak...”

Ve şu soru:

- Acaba 1480 kilometrelik bu sahilde ne kadar kaçak yapı var. Bu hesaplanmış mı?

Tümünün tespit edildiğini sanmıyorum.

Çünkü her an arsız ve ahlaksızca bir rant saldırısı var.

Ama kayıtlı olanları Muğla Valiliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden aldım.

Kaçak yapı listesi şöyle:

BODRUM: 3815

FETHİYE: 2100

MARMARİS: 1850

MİLAS: 1724

MENTEŞE: 944

DATÇA: 854

SEYDİKEMER: 654

KÖYCEĞİZ: 544

ULA: 520

YATAĞAN: 218

DALAMAN: 40

Elbette bunlar yıkım kararı alınıp kayıtlara geçen.

Kim bilir kayıtdışı, görünmeyen daha ne kadar kaçak yapı vardır.

Yalnızca Karaot, İnlice gibi plajların olduğu ormanlık alanlarda onlarca yüzlerce kaçak yapı yapıldığına dair fotoğraflı ihbarlar alıyorum.

Bir okurumun gönderdiği fotoğraflar çok net.

Karaot plajından gelen ve ormanı köstebek gibi kemiren yapılar. Ve okurum soruyor:

“Fethiye Belediyesi bunları görmüyor mu?”

Elbette Başkan Alim Karaca’nın bir cevabı vardır.

KAÇAK YAPILAR NASIL SU ABONELİĞİ ALIYOR

Bir başka ihbarda bulunan okurum da şöyle soruyor:

“Bu kaçak yapılara ruhsat verilmiyor. Ama nasıl olursa su aboneliği alıyorlar?”

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Elektrik aboneliği de aynı şekilde geçerli.

Aydem nasıl abonelik veriyor. Bodrum’da, Marmaris’te aynı ihbarlar var. Bu soruları buraya not olarak düşüyorum.

Muğla Valisi İdris Akbıyık kaçakları önlemek için var gücüyle çalışıyor.

Ama aldığım bilgilere göre yalnızca Marmaris’te bile 3500’ü aşkın yıkım kararı mahkemelerde bekliyor.

Yıkım yükümlülüğü belediyelerde.

Öyleyse belediyeler neyi bekliyor?

BAŞKAN ARAS’TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ÇAĞRI: BODRUMSPOR’A YENİ STAD

Sohbetimizin başlıklarından birisi Süper Lig’e çıkan Bodrumspor’du.

Başkan çağrıda bulundu:

“Bodrum’un stadı için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı vardı. Cumhurbaşkanımızdan yardım isteyeceğiz. Bodrum’un stada kavuşması konusunda ayrıca büyükşehire aday olan Aydın Ayaydın’ın da sözleri vardı. Birlikte çözüm bulacağız.”

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BODRUM-MARMARİS-FETHİYE ARASINDA DENİZ OTOBÜSLERİ

Başkan Aras’ın 1 Temmuz’da başlatacağı çok önemli bir projeyi de başlık halinde aktarıyorum.

Yıllardır Aydın-Muğla sahilleri arasında bir turistik deniz trafiği yoktu.

1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda törenle turistik bölgeler arasında deniz otobüsleri çalışmaya başlayacak. Datça, Bodrum, Marmaris Fethiye deniz otobüsü seferleri.

Başkan Aras’ı bu harika projesi için kutluyorum. Uzun sohbetimizde daha onlarca önemli konu ve proje vardı.

Bir sonraki yazıda devam...