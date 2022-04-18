Haftalık Burç Yorumları: 18-24 Nisan 2022 Haftalık Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

18 Nisan Boğa Burcunda Merkür Uranüs Kavuşumu

20 Nisan Güneş Boğa Burcunda

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Merkür ve Uranüs’ün Boğa burcundaki kavuşumu ve Güneş’in de Boğa burcuna geçmesiyle maddi anlamda sürprizli ve oldukça verimli bir döneme giriyorsunuz.

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, ışıl ışıl parlayacağınız ve kendinizden söz ettireceğiniz bir dönemdesiniz. Güneş’in burcunuza geçmesi ile öncelikle tüm boğaların doğum gününü kutluyorum.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, Güneş’in Boğa burcuna geçmesi, yönetici gezegeniniz Merkür’ün Uranüs ile burada kavuşumu içsel olarak rahatlamanız ve kendinize gerçek nedenler bulmanız için sizi destekliyor olacaktır.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, Güneş’in Boğa burcuna geçmesi ve Merkür ile Uranüs’ün de aynı yerde kavuşmasıyla sosyal çevrenizde kendinizi daha iyi göstereceğiniz, orjinal fikirler üreteceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Yengeç Burcu - Haftalık

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, Güneş’in Boğa burcuna geçmesiyle kariyerinizde önemli günler yaşamaya başlayabilirsiniz. Yeni bir alanda çalışmak, mevcut durumunuzda dikkatleri üzerinize çekmek bu süre zarfında en çok uğraşacağınız konular olabilir.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Güneş’in Boğa burcunda ilerlemeye başlamasıyla eğitim hayatınızla ilgili işlemler hızlanabilir, yeni bir eğitim almaya başlayabilir ya da akademik çalışmalarınız varsa kendinizi gösterebileceğiniz sonuçlar elde edebilirsiniz.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, Güneş’in Boğa burcuna geçmesiyle maddi ve manevi anlamda rahat etmeye başlayacağınız, artık endişelerinizin birer birer silineceği günler sizi bekliyor olacaktır.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, Güneş’in Boğa burcuna geçmesiyle birlikte ilişkileriniz konusunda önemli ve heyecanlı bir sürece girebilirsiniz. İlişkinizi ileriye taşımak, hayatınızın bundan sonraki kısmına etki edecek değişiklikler yapmak söz konusu olabilir. Nişan ve evlilik gündemleri için hazırlıklı olun.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, Güneş 20 Nisan’da Boğa burcuna geçiyor. Bu da sizin sağlığınızla ilgili sevindirici haberleri getirecektir. Kendinizi yorgun hissetmiş ya da birtakım sindirim sorunlarıyla ilgilenmek durumunda kaldıysanız yavaş yavaş bu etkiyi üzerinizden atıyorsunuz.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Güneş Boğa burcuna geçerek duygusal hayatınızla ilgili size önemli destekler getiriyor. Aşık olmak, hayatınıza yeni insanlar ve uğraşlar dahil etmek için ideal bir döneme giriyorsunuz.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçerek size aile kurmakla ilgili düşüncelerinizi uygulama şansı verebilir. Hayatınıza yeni bir sayfa açmak, yaşam alanınızı ve düzeninizi daha iyi ve kalıcı şekillerde kurmak için işlerin sizin lehinize olduğunu görebilirsiniz.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, Güneş’in 20 Nisan’da Boğa burcuna geçmesiyle birlikte hem çevreniz ya da iş konularınızdaki trafiğiniz yoğunlaşabilir. İş arıyor ya da işinizi geliştirmek üzerine araştırmalar yapıyorsanız bu dönemde arayışlarınız olumlu sonuç verebilir.