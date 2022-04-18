Haftalık Burç Yorumları: 18-24 Nisan 2022 Haftalık Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
"18-24 Nisan 2022 haftalık burç yorumları açıklandı! Uzman Astrolog Aygül Aydın haftalık burç yorumlarını anlattı. 18-24 Nisan haftası burçları aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında neler bekliyor hepsi burada! 18-24 Nisan haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının detaylı yorumları... İşte 18-24 Nisan 2022 haftalık burç yorumları..."
Haftanın Gündemi
- 18 Nisan Boğa Burcunda Merkür Uranüs Kavuşumu
- 20 Nisan Güneş Boğa Burcunda
Koç
Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Merkür ve Uranüs’ün Boğa burcundaki kavuşumu ve Güneş’in de Boğa burcuna geçmesiyle maddi anlamda sürprizli ve oldukça verimli bir döneme giriyorsunuz.
Boğa
Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, ışıl ışıl parlayacağınız ve kendinizden söz ettireceğiniz bir dönemdesiniz. Güneş’in burcunuza geçmesi ile öncelikle tüm boğaların doğum gününü kutluyorum.
İkizler
Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, Güneş’in Boğa burcuna geçmesi, yönetici gezegeniniz Merkür’ün Uranüs ile burada kavuşumu içsel olarak rahatlamanız ve kendinize gerçek nedenler bulmanız için sizi destekliyor olacaktır.
Yengeç
Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, Güneş’in Boğa burcuna geçmesi ve Merkür ile Uranüs’ün de aynı yerde kavuşmasıyla sosyal çevrenizde kendinizi daha iyi göstereceğiniz, orjinal fikirler üreteceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Yengeç Burcu - Haftalık
Aslan
Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, Güneş’in Boğa burcuna geçmesiyle kariyerinizde önemli günler yaşamaya başlayabilirsiniz. Yeni bir alanda çalışmak, mevcut durumunuzda dikkatleri üzerinize çekmek bu süre zarfında en çok uğraşacağınız konular olabilir.
Başak
Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Güneş’in Boğa burcunda ilerlemeye başlamasıyla eğitim hayatınızla ilgili işlemler hızlanabilir, yeni bir eğitim almaya başlayabilir ya da akademik çalışmalarınız varsa kendinizi gösterebileceğiniz sonuçlar elde edebilirsiniz.
Terazi
Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, Güneş’in Boğa burcuna geçmesiyle maddi ve manevi anlamda rahat etmeye başlayacağınız, artık endişelerinizin birer birer silineceği günler sizi bekliyor olacaktır.
Akrep
Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, Güneş’in Boğa burcuna geçmesiyle birlikte ilişkileriniz konusunda önemli ve heyecanlı bir sürece girebilirsiniz. İlişkinizi ileriye taşımak, hayatınızın bundan sonraki kısmına etki edecek değişiklikler yapmak söz konusu olabilir. Nişan ve evlilik gündemleri için hazırlıklı olun.
Yay
Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, Güneş 20 Nisan’da Boğa burcuna geçiyor. Bu da sizin sağlığınızla ilgili sevindirici haberleri getirecektir. Kendinizi yorgun hissetmiş ya da birtakım sindirim sorunlarıyla ilgilenmek durumunda kaldıysanız yavaş yavaş bu etkiyi üzerinizden atıyorsunuz.
Oğlak
Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Güneş Boğa burcuna geçerek duygusal hayatınızla ilgili size önemli destekler getiriyor. Aşık olmak, hayatınıza yeni insanlar ve uğraşlar dahil etmek için ideal bir döneme giriyorsunuz.
Kova
Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçerek size aile kurmakla ilgili düşüncelerinizi uygulama şansı verebilir. Hayatınıza yeni bir sayfa açmak, yaşam alanınızı ve düzeninizi daha iyi ve kalıcı şekillerde kurmak için işlerin sizin lehinize olduğunu görebilirsiniz.
Balık
Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, Güneş’in 20 Nisan’da Boğa burcuna geçmesiyle birlikte hem çevreniz ya da iş konularınızdaki trafiğiniz yoğunlaşabilir. İş arıyor ya da işinizi geliştirmek üzerine araştırmalar yapıyorsanız bu dönemde arayışlarınız olumlu sonuç verebilir.