Tarih kokan bir semt: Kuzguncuk

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Hasret kaldığım yemekleri yemek ve doğup büyüdüğüm Kuzguncuk sokaklarında dolaşmak için gün sayıyorum.

Kuzguncuk’ta her karşılaşma hatıralarla dolu. Yerel esnafın sıcak selamı, sokaklarda dolaşan kediler, mahalle bostanındaki huzur ve İstanbul Boğaz’ı...

Kuzguncuk lezzet duraklarında en özlediklerim arasında ilk sırada Klass Köfte yer alıyor. Kendine özgü tarifiyle yıllardır hem yerel halkı hem de ziyaretçileri memnun eden Kadri Abi’nin mütevazı mekanı geleneğin ve lezzetin birleştiği bir aile işletmesi.

Kadri Şahin, “17 yaşımdan beri bu dükkandayım. 27 senedir aralıksız hizmet veriyoruz. Köftelerimin sırrı ‘günlük’ olmaları ve kaliteden ödün vermeden hazırlamamız. Zaman zaman müşterilerimizle istişareler ediyoruz, onları dinliyoruz. Yıllardan beri misafirlerimizle içli dışlı olduk” diyor.

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Mis gibi kokan çörekler, gerçek dondurma ve taze demlenmiş çay için adresim Kuzguncuk Dilim Pastanesi.

Kuzguncuk’un rengarenk ahşap evleri, kafeleri, Arnavut kaldırımlı sokaklarında günü tamamladıktan sonra Boğaz’da balık keyfi için klasik adresim ise İsmet Baba.

İsmet Baba’nın sembol ismi ve çocukluk arkadaşım Dursun Altınay’ın muhabbetiyle basit bir akşam yemeği bile anlamlı bir ziyafete dönüşüyor.

Bir sürü değerli anıyı barındıran İstanbul’a, şehrime dönmek için sabırsızlanıyorum.

Her sokağının kültür mozaiği olduğu bu tarihi semti hâlâ ziyaret etmeyenler varsa şiddetle gitmelerini tavsiye ederim.