Haftalık Burç Yorumları: 15-21 Haziran Haftalık Burç Yorumları

KOÇ BURCU

Yeni almanız gereken bazı ihtiyaçlarınız olabilir. Bunlar eğer işlerinizi daha düzene sokacaksa almayı deneyin. Hayatınızı kesinlikle bu hafta programlamalısınız. Kafanız çok karışık ve ne yönde gideceğinizi bilmiyorsunuz. Artık dikkatinizi toparlayın. Hedeflerinizi belirleyin ve kararlı olun. Kararan gün kararıp kalmaz. Güneş doğacak az kaldı. Sizler endişelerinizi bir kenara bırakın. Uzun zamandır kariyerinizdeki beklentilerinize cevap bulacağınız bir dönem başlıyor. Kardeşlerinizle ya da yakın dostlarınızla gelişebilecek bazı anlaşmazlıklara karşı dikkatli olun. Eski bir aşk yeniden hayatınıza dahil olabilir. Evliliğiniz ya da ilişkilerinizde radikal başlangıçlara hazırlıklı olun.

BOĞA BURCU

Maddi anlamda harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. İlişkilerinizde önemli bir zafer yakalıyor olabilirsiniz. Yalnızlar hafta ortasında önemli bir tanışma ve bir iletişim yakalayabilirler. Birlikteliği devam edenler ise karşı tarafın duygusal fedakArlıklarıyla anlaşıldıklarını hissederek daha huzurlu olabilirler. Bunun yanında sosyal ilişkileriniz hafta ortasında yoğunlaşabilir. Pazar günü yılın en önemli güneş tutulması gerçekleşmektedir. Bu hayatınızın en önemli dönemi olacaktır. İlişkilerde vereceğiniz kararlar ve kariyerinizdeki sürprizli gelişmelere hazırlıklı olun. Kardeşlerinize ya da yakınlarınızla yapacağınız iş birlikleri önem kazanabilir.

İKİZLER BURCU

Geçmiş hatalarınızdan da ders çıkararak yola koyuluyor olacaksınız. Özel hayatınızda ilişkide gördüğünüz baskı sorun yaratabilecek noktaya gelebilir. Olaylar beklemediğiniz bir şekilde başka bir noktaya taşınabilir. Özgürlüklerin ilişkinizin yapısını bozmasına izin vermeyin. Pazar günü yengeç burcunda gerçekleşecek olan tutulma ile ilişkilerinizde ve parasal konularınızda önemli başlangıçlara hazır olmalısınız. Hafta sonu maddi konularda çok önemli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Hafta ortasından itibaren elinize geçen bu fırsatların peşinden koşturmanızı gerektirecek bazı prosedürlerle ilgilenmeniz gerekebilir. Bazı süreçleri de sonuçlandırmanız gerekebilir. Maddi ve finansal konularda geleceğe yönelik istikrar sağlayacağınız gelirleri hayatınıza dahil edeceksiniz. Yeni iş kapılarını zorlayacaksınız. Pazar günü sizin burcunuzda yaşanacak olan en önemli güneş tutulması hayat yönünüzü adeta belirleyecek. İlişkilerinizde ciddi kararlara doğru ilerleyecek ve sosyal çevrenizde parlayacaksınız. Kariyerinizde zirveleşme yolunda ilerleyebilirsiniz. Lütfen kendinize olan inancınızı kaybetmeyin.

ASLAN BURCU

Geçmiş dostluklarla önemli iletişimsel bağlantılar kurulabilirsiniz. Geçmişte kalan dostluklarınızla ilgili yersiz fedakârlık yapan taraftaysanız bunu önemsemeden kibarca belli bir mesafeyi koruyarak devam etmelisiniz. Hayatınızı değiştirebileceğiniz bazı fikirler benimseyebilirsiniz. Kariyerinizde önemli bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Geleceğe yönelik hızlı ve risk alan tarafta olabilirsiniz. Bu hafta belki de ilişkilerde kabuğunuzu kırıyor ve yeni başlangıçlara yelken açıyorsunuz. Pazar günü yılın en önemli güneş tutulması gerçekleşiyor. Geleceğe yönelik planlarınızda size yol gösterebilecek önemli bir bağlantılar yakalayabileceksiniz.

BAŞAK BURCU

Bazı maddi beklentilerinizin de bu hafta ortasından itibaren belirsizleştiği bir dönem yaşayabilirsiniz. Planladığınız ödemelerde yaşanan gecikmeler ve aksaklıklar canınızı sıkabilir. Biraz sabırlı olmalısınız. Kariyeriniz bu hafta önemli bir aşama kaydedebilirsiniz. Bu hafta ekstra çıkan harcamalarınıza dikkat etmeniz gereklidir. Hafta ortasından itibaren aşk hayatınızla ilgili önemli duygusal toparlanmalar yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerde başlatıcı özelliğinizi daha baskın bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Bazı gizli aşkların da ortaya çıkışı ya da bu sürecin gizlenmesi size iyi gelebilir. Pazar günü yaşanacak yılın en önemli güneş tutulması ile hayatınızda keyifli ve başarılı bir dönemi başlatıyorsunuz. Toksik ilişkilerden kurtulun ve yeni bir sayfa açın.

TERAZİ BURCU

Arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizden alacağınız desteklerle haftanın stresini azaltmanız da mümkün. Davetler ve organizasyonlara katılmanız bu haftayı daha rahat atlatmanızı sağlayacaktır. Hafta sonundan itibaren aktif ve yoğun bir süreç sizi bekliyor olacak. Duygularınız çok güçlü olabilir, anne ile olan ilişkileriniz önem kazanabilir. İlişkilerinizi iyi yönetmeniz sayesinde önemli bazı sonuçlanmalar ve haberleşmeler oluşabilir. Eğitim hayatınız ve yüksek öğreniminiz ile ilgili önemli bazı konular gündeme gelebilir. Pazar günü yılın en önemli güneş tutulması gerçekleşecektir bu durum sizlerin hayatlarında yeniden bazı başlangıçlar yapmaya ilerletecek. Lütfen sakin ve planlı kalın.

AKREP BURCU

İkili ilişkilerinizde artık ciddi kararlar vermenin zamanı geldi. Önemli bazı süreçler sizi ilişkinizde yeni bir noktaya taşıyabilir. İlişkilerinizde revizyona gitmeniz gereken önemli süreçleri deneyimleyebilirsiniz. Sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz dedikodular ve yanlış anlaşılmalar yüzünden sıkıntılı bir duruma düşebilir. Bazı havadan haberlere itibar etmeyin. Doğruluğunu araştırmakta fayda var. Kariyerde güçlü kişilerle iş birlikleri ve ortaklıklar uzun vadeli başarılar getirecektir. Hayatınızda yeniden başlamanız gereken konular önem kazanacak ve taşınma gibi konularınızı gündeme getirecektir. Bu tür konularda daha sağ duyulu olmayı seçin.

YAY BURCU

Güçlü bir ilişkinin başlangıcı veya hayatınıza güm diye oturan bir partner adayı ile tanışmanız an meselesi. Bunun yanında ortaklı işlerinizde güvenebileceğiniz köklü iş birlikleri yapabilirsiniz. Bu şanslar devam ederken eskiye artık elveda demeniz gerekli eski düşünceler ve kalıplarla yeni olan hiçbir şey inşa edemezsiniz. Özellikle bu hafta yenilikçi tavrınız ve orijinal projelerinizle kariyerde göz doldurabileceksiniz. Gündelik yaşamınızda yapılan işlerin başarısı sizi otoriter figürlerin gözünde farklı kılacaktır. Pazar günü gerçekleşecek olan yılın en önemli güneş tutulması ile eksik kalan tüm işlerinizi tamamlama fırsatınız olacaktır.

OĞLAK BURCU

Akrabalarınız ve yakın çevrenizle olan iletişimlerinizde sıkıntılı süreçlerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Hafta ortasından sonra yeni girişimler için çok uygun. Bu noktada ki problemlerinizin geçici olduğunu bilerek sağduyulu bir şekilde yönetirseniz en az zararla atlatabileceksiniz. Hafta sonuna doğru ise kariyeriniz ile ilgili sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Pazar günü yılın en önemli güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma sizlerin hayatlarını değiştirecek noktada güçlü ve pozitif bir tutulma olacaktır. Aşk hayatınızda ciddiye almanız gereken ve sorumluluklarınızın farkına varmanız gereken bir zaman dilimi.

KOVA BURCU

Kariyeriniz için yarım kalmış bir eğitimi tamamlamak gibi… Aşk ve flörtlerinizi ilgilendiren durumlarda iletişim aktif olabilir. Önemli haberler gelebilir ve bu haberler üzerine şekillendirici konuşmalar yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bu hafta ayrıca beklenmedik sürpriz harcamalara ve giderlere karşı hazırlıklı olmalısınız. Pazar günü gerçekleşecek olan yılın en önemli güneş tutulması ile birçok konuda tamamlanma yaşayacaksınız. Yeni yapacağınız iş birlikleri sizleri farklı bir yöne taşıyacaktır. İlişkilerinizde daha pozitif olmayı seçmelisiniz.

BALIK BURCU

Ofis arkadaşlarınızla olan iletişimlerinize karşı daha sabırlı olmalısınız. Ciddi ilişkiler ve ortaklıklar konularında bazı gerginlikleri yönetmeniz gereken bir haftadasınız. Bu zamana kadar yapılan hatalar ve hesaplaşmalar yeniden gündeme gelebilir. Aşkta net kararlar vermek adına önemli bir haftadasınız. Pazar günü yılın en önemli güneş tutulması yengeç burcunda gerçekleşecek. Bu durum sizlerin kariyer planlarını aktifleştirmek ve yeni iş girişimlerinde bulunmak adına oldukça keyifli olacaktır. Aşk ve ilişkilerde beklenilmeyen haberler şaşırtıcı olacaktır.