Haftanın kültür sanat ajandası

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52. İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ GÜN SAYIYOR

İKSV tarafından Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli ve şefleri 21 Mayıs – 12 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşturacak. Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 100. yılına odaklanan festivalin bu yılki teması “Kökler” olarak belirlendi.

Çağdaş müzik üretimine katkı sunmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışından bestecilere eser siparişleri veren festivalde bu yıl toplam 4 eserin dünya prömiyeri, 2 eserin de Türkiye prömiyeri yapılacak. 52. İstanbul Müzik Festivali’nde İstanbul’un her köşesinden, parklardan saraylara uzanan eşsiz ve birbirinden etkileyici 17 farklı mekânda 25 konser müzik severleri bekliyor.

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Festivalin biletleri, passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende noktaları ve İKSV ana gişeden alınabilir. Programa ise muzik.iksv.org adresinden ulaşabilirsiniz.

DEEP PURPLE İÇİN HEYECAN DORUKTA

Rock'n Roll'un efsane grubu DEEP PURPLE, 25 Haziran 2024'te albümlerindeki unutulmaz şarkıları müzikseverlerle buluşturmak üzere KüçükÇiftlik Park’ta dinleyicileriyle buluşacak. 50 yılı aşkın geçmişine, 22 'yi aşkın albüm sığdıran Rock'n Roll'un en beğenilen, etkili ve başarılı gruplarından DEEP PURPLE bu yıl '=1 MORE TIME' turnesi kapsamında İstanbul’da konser verecek. Volume up organizasyonuyla düzenlenen konserin biletleri Passo’da satışta.

MAHİR GÜVEN’İN YENİ SERGİSİ AÇILIYOR

Mahir Güven’in “Ellerin Zamanlarla Dolu Geldin Bana” başlıklı yeni kişisel sergisi, 16 Mayıs’ta Brieflyart Galeri’de açılıyor. Kendi sanatsal kronolojisi üzerinden izleyiciyi geriye bakmaya davet eden Mahir Güven, “Ellerin Zamanlarla Dolu Geldin Bana” sergisinde izleyicilere “Atölye Resimleri” serisinden nesnelerin tarihine, figüratif izlerden sanat tarihine melankolik ve şiirsel bir yolculuk sunacak. Sergiyi 14 Haziran’a kadar görebilirsiniz.

“SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM DİRMİT” HARBİYE AÇIKHAVA SAHNESİ’NDE

Latife Tekin’in ‘Sevgili Arsız Ölüm’ romanından uyarlanan, Nezaket Erden’in Dirmit rolünde harikalar yarattığı tek kişilik oyun “Sevgili Arsız Ölüm Dirmit”, 9 Haziran’da İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde seyircileriyle buluşacak. Büyülü gerçekçi diliyle yayınlandıktan yıllar sonra bile geniş kesimleri etkileyen romandan uyarlanan oyunun Biletinial’da satışta.

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CAN OZAN’DAN 19 MAYIS KONSERİ

Müzik listelerinin zirvesinde yer alan ve Türkiye'nin en çok dinlenen şarkılarından biri olan "Ağlama Ben Ağlarım" ile büyük başarı yakalayan Can Ozan, 19 Mayıs Pazar günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla buluşacak. Genç yıldız özel sahne tasarımları eşliğinde hazırlanan konserinde, binlerce hayranına görsel ve işitsel bir şölen sunacak.

ODTÜ 90’LARA IŞINLANIYOR

ODTÜ Vişnelik Çim Amfi, 2 Haziran'da muhteşem bir 90’lar Türkçe Pop Fest'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dj Hakan Küfündür’ün öncülüğünde gerçekleşecek renkli festivalde; Çelik'ten Burak Kut'a; Yonca Evcimik'ten Ege'ye; Ümit Sayın'dan Mansur Ark'a; Grup Vitamin'den Şahsenem'e her biri milyonların kalbini fethetmiş 90’ların yıldız isimler sahne alacak. Etkinliğin biletleri Biletix ve Bubilette...