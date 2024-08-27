İran-İsrail savaşı çıkmayacak

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İran, İsrail’e misilleme yapılacağı sözünü verdi. Dini lider Hamaney, Haniye’nin intikamını almayı vazife kabul ettiklerini söyledi. Kum kentindeki camiye intikam bayrağı çekildi. İsrail 1 Nisan’da Şam’daki İran Konsolosluğu’nu vurunca, İran 13 Nisan’da dron ve füze saldırısı ile misillemede bulunmuştu. Bu kez 13 gün beklemeyeceklerini açıkladılar.

BÖLGESEL SAVAŞ

İran-Irak savaşının 8 yıl devam ettiğini bilenler, İsrail ile İran arasındaki bir savaşın etkilerinin ise daha yıkıcı olacağı konusunda endişeli. Hepimiz endişeliyiz.Çünkü İsrail’in içinde olduğu savaş bir anda ABD’nin de iştirakiyle bölgesel savaşa dönüşebilir. Bu bölgemiz açısından 1. ve 2. Körfez Savaşı’ndan daha yıkıcı olabilir.

FELAKET DEMEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın sık sık uyarma gereği duydukları bölgesel savaşın düğmesine basılabilir.

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Bu bölgemiz açısından felaket demek. Bölgede haritaların ve yönetimlerin değiştiği, devletlerin parçalanıp devletçiklerin kurulduğu bir Ortadoğu demek.

İRAN’IN MİSİLLEMESİ

Tüm dünya nefesini tuttu İran’ın saldırısını bekledi. Bir gün geçti yok, iki gün geçti yok. Bugün tam 27 gün oldu. İran’dan beklenen misilleme gelmedi. Bu arada İsrail suikastlarına devam etti.

HİZBULLAH’IN FÜZELERİ

Hizbullah bile Fuat Şükür’ün intikamını almak için 25 Ağustos günü İsrail’e 350 intikam füzesi attı. Bunun üzerine gözler yeniden İran’a çevrildi.

Bu beklentiyi İran’ın meydan okumaları ve İsrail’in tahriklerini devam ettirmesi oluşturdu ama savaş yıkıcı bir iştir. Öyle maç skoru takip eder gibi savaş skoru izlenmez.

İKİ AÇIKLAMA

Bu konuda saat farkıyla iki önemli açıklama geldi. Biri İran’ın dini lideri Ali Hamaney’den diğeri ise Hizbullah Lideri Nasrallah’tan. İkisi de yeni sürecin yol haritasını vermesi açısından önemliydi.

SAVAŞ OLMAYACAK

Bu iki açıklamayı takip ederken bölgemiz adına derin bir nefes aldım. Belki birileri ‘İran-İsrail savaşı hâlâ neden başlamadı?’ diye sayıklarken, İran-İsrail savaşı olmayacak sonucunu çıkardım. Bundan dolayı rahatladım.

Hamaney, “Hüseyin cephesi ile Yezid cephesi arasındaki savaş asla bitmeyecek” dedi. Bu 1400 yıldır devam eden bir mücadele. Hamaney’in bu sözleri İran ile İsrail arasında sıcak bir çatışma olmayacağı anlamına geliyor. İran’ın İsrail’e saldırmayacağını gösteriyor. Bu iyi bir haber.

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NASRALLAH’IN AÇIKLAMASI

Nasrallah’ın açıklamasını ise tek kelime ile özetleyecek olursak, “Biz Fuat Şükür suikastının misillemesini yaptık. Fuat Şükür suikastının planlandığı Tel Aviv yakınlarındaki Glilot askeri üssünü ve Mossad karargâhını hedef aldık” dedi. Bunun ilk aşama olduğunu, gerekirse İsrail’i yine vuracaklarını söyledi. Hizbullah’ın saldırısı biraz kendi kamuoyunu tatmin etmeye yönelik bir gösteri eylemiydi. Ama önemli olan savaş ilanında bulunmadı.

İRAN-HİZBULLAH VE İSRAİL

Bu da gösteriyor ki Hizbullah kontrollü gerilimi sürdürecek. İsrail yine yangına körükle gidip suikastlarına devam edecek. Ama korkulan Hizbullah-İsrail savaşı olmayacak.

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Lübnan başta olmak üzere bölgeyi ateşe atacak bir İsrail-Hizbullah savaşının çıkmayacak olması iyi bir haber.

İran ve Hizbullah dünya üzerinde İsrail’i en iyi tanıyan direniş ekseni. Çünkü İsrail’le savaş onların varlık nedeni. Eğer İran ve Hizbullah, İsrail’le doğrudan bir savaşa girmiyorsa haklı bir gerekçeleri var demektir. ‘Niye savaşmıyorsunuz?’ demek yerine ‘Aman savaş tuzağına düşmeyin’ demek gerekir.

İYİ HABER

Gazze’de katliamın devam ettiği, katil Netanyahu’nun suikastlarını sürdürdüğü, İsrail ile Hizbullah arasındaki füze atışlarının devam ettiği bir sırada korkulan savaşın çıkmamasını iyi haber olarak değerlendirmem şaşırtıcı olmasın.

ABD’NİN ASKERİ YIĞINAĞI

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ABD sadece İsrail’in güvenliği için askeri gücünün üçte birini bölgemize yığmadı. İngiltere ve Fransa kan kokusunu almış köpekbalıkları gibi ABD’nin yanına hizalanmadı. Almanya savaş uçaklarını bölgeye süs olsun diye göndermedi.

BÜYÜK FOTOĞRAF

Bunların niyeti kötü. Bunların hedefi büyük. Bunlar, bölgenin haritasını değiştirmek istiyorlar. Küçük İsrail’ler kurmanın peşindeler. Irak ve Suriye’yi yıllardır iç savaş içerisinde tuttular, şimdi o toprakların üzerinde terör devleti kurmak için çalışıyorlar. Bu planlarını gerçekleştirmek için İran’ı tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Onun için büyük fotoğrafa odaklanalım diyorum.

İRAN GEREKÇESİ

Çünkü İran tehdidi söz konusu olunca ABD’nin başka bir sebep aramasına gerek yok.

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İran’dan, Hizbullah’tan ve Hamas’tan daha iyi bir gerekçe bulabilirler mi? Batı kamuoyunu ikna edecek en kolay gerekçe; İsrail’in güvenliği için İran’la savaş olur. ABD Kongresi’nde 72 kez ayakta alkışlanan Netanyahu gerçeği bize bunu göstermiyor mu?

DÜŞMAN KARDEŞLER TEZİ

İran’ın İsrail’le düşman kardeşleri oynadığını savunanlardan biriyim. Tarihi arka plan bize bunu gösteriyor. İran’ın her hamlesinin İsrail’in Batı desteğini sağlamasına hizmet ettiğini görüyorum. Çünkü olaylar bunu gösteriyor. İran’ın büyük meydan okumalardan sonra İsrail’e hak ettiği bir cevabı vermemesinin İran’ın caydırıcılığını törpülediğini görüyorum. Caydırıcılığını kaybeden bir İran’ı paspasa çevirirler.

İRAN TUZAĞA DÜŞMÜYOR

Ama tüm bunlara rağmen İran’ın İsrail’le savaşa girmeme politikasını doğru buluyorum. Çünkü bu Netanyahu’nun tuzağına düşmek olur. Çünkü bu savaşın bölgeye yayılmasına hizmet eder. Çünkü bu bölgenin haritasının değişmesini sağlar.

KORKUNÇ OLUR

Birinci ve İkinci Körfez Savaşı bölgemiz açısından bir felakete, ABD açısından ise bir fırsata dönüştü. Körfez Savaşları PKK’yı besleyip büyüttü. Bir de İran ve İsrail savaşının bölgeye yayıldığını düşünün. Bunun sonuçları ne olur biliyor musunuz? Düşünmek bile istemiyorum.

BIDEN NEDEN ISRARLI

ABD bir yandan ateşkes masası kuruyor, diğer yandan savaşı devam ettirmesi için İsrail’e para ve silah yardımını sürdürüyor. Peki bu şekilde ateşkes sağlanır mı? Sağlanamıyor. Ama Biden’ın bu kez ateşkes konusunda istekli olduğu söyleniyor.

Biden’ın bu ısrarının altında ne yatıyor? Kaynaklarımla konuştum.

CANLI YAYINDA

“Biden, başkanlığa veda etmeden önce Hamas’ın elindeki Amerikalı rehineleri kurtarmak istiyor. Rusya ile esir takasını canlı yayında izlemişti. Rehinelerin ABD’ye getirilmesini ise tüm Amerika’ya canlı yayında izletmek istiyor. Tarihe, Amerikalı rehineleri ülkesine getiren başkan olarak geçmeye çalışıyor” dediler.

Yoksa Biden’ın Gazze’de şehit olan Filistinliler diye bir derdi yok.