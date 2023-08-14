Haftalık Burç Yorumları: 14-20 Ağustos 2023 Haftalık Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

16 Ağustos Çarşamba saat 12.37’de Aslan burcunda 23 derecede bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Hayatın içinde herhangi bir konuda yeni bir adım atmak sana çok iyi gelecektir. Projelerin ya da iletişim içinde olacağın insanlar gündeminde başarılı etkiler yaratacak. Hazırlıklı ol ve yeni bir alan içine girme konusunda cesur ol.

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 16 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşecek yeni ay ile beraber sadece konuşmanın değil, yapmanın ve bunu devamlı hale getirmenin formülleri üzerinde çalışabilirsiniz.

Boğa



Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, 16 Ağustos'taki Aslan yeni ayı ile beraber durağan ve kararsız zamanların sonuna geliyorsunuz. Yaşam alanlarınızı ve şeklinizi tümüyle yenileyecek adımlar atabilirsiniz.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, Aslan burcunda 16 Ağustos'ta gerçekleşecek yeni ay ile beraber motivasyonunuzu yükseltecek işleri başlatabilirsiniz. Hem gezip göreceğiniz hem de maddi kazanç elde edeceğiniz bir sistem kurmak isteyebilir, sosyal mecraları kullanabilir, elinizdeki imkanları geliştirmek adına araştırmalarınızı uygulamaya koyabilirsiniz.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 16 Ağustos'ta Aslan burcundaki yeni ay ile maddi atılımlar gerçekleştirmeye hazır olduğunuzu fark edebilirsiniz. Bugüne kadar sizi durduran, bekleten her şeye tavırlarınızla ve çalışmalarınızla karşılık verebilirsiniz. Beklemek yerine gidip alan olmayı tercih edeceksiniz.

Aslan



Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 16 Ağustos'ta burcunuzda gerçekleşecek yeni ay ile hayatınızdaki tüm değerler tümüyle değişip yenileniyor. Hem şansınızın hem de işlerinizin ilerlediğini, ilişkilerinizdeki pürüzlerin giderildiği bir dönemdesiniz. Kendinize yatırım yapmak, fiziksel ve mental duruşunuzla ilgilenmek isteyebilirsiniz.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 16 Ağustos'taki Aslan yeni ayı psikolojik tüm yorgunluklarınızın üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Daha kendinize ait bir dönemde ve uğraşlarda olmak isteyebilirsiniz.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 16 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşecek yeni ay size artık kendinize ve geleceğinize odaklanmak konusunda önemli fırsatlar sunabilir. Bu kez birilerinin sizin için bir şeyler yapması değil, sizin başrolde olmanız gerekiyor.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 16 Ağustos'taki Aslan yeni ayı kariyerinizde önemli bir sayfa açabilir. Zorlu parkurların ardından burada gösterdiğiniz performansın size geri dönüşünü görebilirsiniz.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, Aslan burcunda 16 Ağustos'ta gerçekleşecek yeni ay size inandığınız ve önemli bulduğunuz bazı konuları paylaşma fırsatı sunabilir. Kendinizi öne çıkarmanız gereken bir dönemdesiniz.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 16 Ağustos'ta Aslan burcunda bir yeni ayın gerçekleşmesi ekonomik ve psikolojik yüklerinizin hafiflemesine yardımcı olabilir. Kendinizi her açıdan daha zinde ve güçlü hissedebilirsiniz. Daha önceki olumsuz tecrübelerinizin ya da endişe uyandıran konuların aksine bu kez iyi ve güzel olanın peşine düşüyorsunuz.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 16 Ağustos'ta Aslan burcundaki yeni ay size yeni ilişkiler ve ortaklıklar getirebilir. Duygularınızı daha rahat ifade edebileceğiniz bir dönemdesiniz.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, Aslan burcunda 16 Ağustos'ta gerçekleşecek yeni ay ile çalışma hayatınızın zirvesine çıkabilirsiniz. Kendinize yeni uğraşlar bulmak, iş sahibi olmak ya da mevcut işinizde ilerlemek adına şanslı etkiler altındasınız.