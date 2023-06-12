Haftalık Burç Yorumları: 12-18 Haziran 2023 Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

HAZİRAN

Gençlik, hayatın bir devresi değil bir düşünce şeklidir.

HAZİRAN AYI GÜNDEM

Bu ay; çok çalışmayı benimse. Hakiki başarı zaman ve alın teri ister. Uzun çalışma saatleri, uykusuz geçen geceler, düşmek ve yeniden ayağa kalkmak, bir türlü öğrenilemeyen kavramlar, öğretmenler, destek verenler, koçlar, uzmanlar, akıl hocaları... Başarı; dışarıdan bakıldığında süslü ambalajlı, ama içinde bin bir zahmet barındıran, kocaman bir pakettir.

17 Haziran Cumartesi saat 20.27’de Satürn, Balık burcunda geri hareketine başlıyor. Diğerlerinin ne düşüneceğini çok fazla umursar, çok fazla dert edersen, hedeflerine ulaşmak için ne zamanın ne de kudretin kalır. Tanıdığın herkesin senin hakkında bir fikri vardır ama temelde bu fikirleri şekillendiren sen değil o kişinin algı düzeyi, geçmişi, tecrübesi ve duygu dünyasıdır. O halde, çevrendekilerin fikirlerini almak ne kadar iyiyse, hayatını bunlara göre şekillendirmemek de o kadar önemlidir.

18 Haziran Pazar saat 07.36’da İkizler burcunda 26 derecede bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Kendinin hem en acımasız eleştirmeni hem de en büyük taraftarı olabilirsin. Yeteneklerine, değerine ve başarılarına güvenin yoksa, başkalarının asla olmayacaktır. Hepimizin hayata vereceği kıymetli bir şeyler vardır; ne olduğunu henüz keşfedememiş olsak da... Yapabileceklerini henüz gözünde canlandıramaman, başarılı olmayacağın anlamına gelmez. Geçmişte başarısızlığa uğramış ve hatalar yapmış olman da gelecekte aynısını yaşayacaksın demek değildir. Emin ol, hayal ettiğinden daha fazlasını başarabilirsin.

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Satürn'ün Balık burcunda geri hareketine başlamasıyla kendinizi düşündüğünüz ve düşünmediğiniz zamanların ayrımı yapabilirsiniz. Neyin etkisi altında kaldığınızı daha iyi görebilirsiniz. Bu da sizi bir yanlıştan döndürebilir ya da iyi olmayı başardığınız bir konuyu geliştirmenizi sağlayabilir.

Boğa



Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, Satürn'ün Balık burcundaki geri hareketi aynı havayı soluduğunuz bazı insanların gerçek niyetlerini size gösterebilir. Sosyal ortamlarda bulunmak ve bununla ilgili kalıplarınızı değiştirmek adına yanlış seçimler yapmış olabilirsiniz.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, Satürn'ün Balık burcundaki geri hareketiyle beraber iş hayatınızdaki beklenmedik değişimlerin ya da bazı mecburiyetlerin hayatınıza etkisini düşünebilirsiniz. Zorlansanız da çalışmayı bırakmamanız gereken konularda kendinize yeni stiller oluşturabilirsiniz.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, Satürn'ün Balık burcunda geri hareketine başlamasıyla hayata bakış açınızı neyin üzerinden değiştirdiğinizi ya da sabit tuttuğunuzu düşünebilirsiniz. Sizin için iyi olmayan konuları görmemek için verdiğiniz çabayı şimdi tam tersi için kullanmalısınız. Bir alanda gelişmek, yol kat etmek ve bir sistem üzerinden devam etmek için çaba göstermeniz gerektiğiyle yüzleşebilirsiniz.

Aslan



Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, Balık burcundaki Satürn'ün geri hareketine başlaması hakkınız olanın size dönüşü ve sizin bu konudaki çabanızı söz konusu hale getirebilir. Dürüst ve adil bir yaklaşım sergilediğiniz alanlarda haklılığınız ortaya çıkabilir, maddi ve manevi açıdan desteklenebilirsiniz.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Satürn'ün Balık burcundaki geri hareketiyle kendinizi hangi konularda geri plana attığınızı daha iyi görebilirsiniz. Bu konuda bir atılım yapıp davranışlarınızı ve ilişkilerinizi düzenleme, gerçekleri konuşma yoluna gittiyseniz retro sürecinde bunu nasıl geliştireceğinizi düşünebilirsiniz.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, Satürn'ün Balık burcundaki geri hareketiyle günlük yaşantınızı sekteye uğratan konulara karşı yeni planlarınızı ve bunların gerekliliklerini gözden geçirebilirsiniz. Sorumluluklarınızın dışında öncelik verdiğiniz işler, destekler gibi durumlar söz konusu ise fedakarlıklarınızın bir ölçüsü olması gerektiğini hatırlamalısınız.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, Satürn'ün Balık burcundaki geri hareketi size mutluluk kavramınızı sorgulatabilir. Mutlu olabilmek adına verdiğiniz mücadelenin, yaptığınız fedakarlıkların yönünü daha iyi görebilirsiniz. Kaçtığınız ya da göremediğiniz detayların ortaya çıkmasıyla kendinize yeni sınırlar çizebilirsiniz.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, Satürn'ün Balık burcundaki geri hareketi aile hayatınızı etkileyen kararlarınızın üzerinden bir kez daha geçmenizi hatırlatabilir. Eksikleri tamamlamak isterken sorumluluğu bölüşebildiğinizden, aynı dili konuşabildiğinizden emin olmalısınız. Bunu sağlamaktan kaçındığınız noktalarla yüzleşmek gerekebilir.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Balık burcundaki Satürn'ün geri hareketine başlamasıyla her ne kadar gerçek konular ve sağlam zeminlerle ilgilenseniz de kendi içinizde kaçındığınız durumlar göz önüne gelebilir.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, Balık burcundaki Satürn’ün geri hareketiyle parasal konulardaki kayıplarınız ve kazanımlarınız üzerinde durabilirsiniz. Nasıl kazandığınız, nasıl kullandığınız ve kullanamadığınızla ilgili sorulara yanıt bulmak isteyebilirsiniz. Çevrenize, ailenize sunduğunuz maddi desteklerin sizi zarara uğrattığı noktaları toparlamak adına iyi fırsatlarınız olabilir.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, burcunuzda geri hareketine başlayan Satürn size bazı dersleri yeniden hatırlatabilir. Kendi değerinizi, hayatınızı ve isteklerinizi geri plana atmak konusundaki sorunları çözmelisiniz. Bugüne kadar bu konuda istediğiniz sevgiyi ve başarıyı elde edemediğinizi düşünüyorsanız, bakış açınızı ve yaklaşımlarınızı değiştirmelisiniz.