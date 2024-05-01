En güzel özel efekt insan yüzünün yakın çekimidir

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Hollywood’da bunu hissettiren oyuncular hâlâ çoğunlukta. Lakin izlediğim birkaç Türk dizisinde gördüğüm şu: Oyuncuların oynadığı karakterle yüzlerindeki görüntünün örtüşmediği.

Mesela popüler bir dizide, karakter oğluyla geçim sıkıntısı çeken dul bir kadın.

Gecekonduda yaşıyor.

Bildiğin fakir ama oyuncunun kaşları yay gibi, “microblading” yaptırılmış. Karakterde ilk gözüme çarpan hayatın zorlukları değil yeni yaptırılmış kaş işlemi oldu.

Keza yapımlarımız, yanaklarını, alnını hareket ettiremeyen, ciltlerinde minicik bir çizgi bile olmayan oyuncularla dolu.

Oysa dizi ve filmlerde birçok şey gerçeklikle uyuşmalı öyle değil mi?

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Hatırlarsanız geçen sene Amerika’da oyuncular aylarca grev yaptı.

Bu grevin en önemli sebeplerinden biri yapay zekânın yardımcı oyuncular ve arka plan aktörlerin yerini almasını engellemekti.

Stüdyolar, oyuncuların yüzlerinin haklarını satın alıp yapay zekâyla ifadeler oluşturarak büyük bir dijital oyuncu kadrosuna sahip olmak istiyordu.

Film ya da dizilere cast oluştururken yapım şirketleri, bilgisayarların başına geçecek, kategorilere ayrılmış dosyalardan istediği tipte oyuncuları seçecek ve yapay zekâyla oynatacaktı.

Bu konu oyuncular sendikanın tepkisi sebebiyle şimdilik askıya alındı.

Ama yapay zekâ bu kadar hızlı ilerlerken, dijital olarak ifadeler oluşturmak düğmeye basmaktan ibaretken bu kaçınılmaz son eninde sonunda gerçek olacak.

Ve bence bu durum en çok kaşını, gözünü kaldıramayan güzel ya da yakışıklı olduğu için rol alan ifadesiz oyuncuları etkileyecek.

Çünkü zaten yapay zekâ, dertsiz tasasız onların yaptığı rolleri yapacak.

Jodie Foster, Diane Keaton, Jamie Lee Curtis, Julianne Moore, Meryl Streep, Kate Winslet gibi yaşlanmayı ayrıcalık olarak gören, güzelliğin görüntüden ibaret olmadığını düşünen, bir cümleyle bin his yaşatan oyuncular yollarına devam edecek.

Evet günümüzde oyuncular yetenekleri kadar görünüşleriyle de yarışıyor, bunu biliyorum.

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Estetik cerrahiyle hiçbir sorunum yok.

Ama ince çizgileri olan bir yüzün, plastik ve çarpık bir yüzden çok daha iyi olduğunu savunan taraftayım.

Met Gala’da TikTok krizi

New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlediği yıllık bağış toplama etkinliği Met Gala, 6 Mayıs’ta Vogue’un genel yayın yönetmeni Anna Wintour ev sahipliğinde gerçekleşecek. Anna Wintour dışında bu yılki misafir ev sahipleri Zendaya, Jennifer Lopez, Bad Bunny ve Chris Hemsworth.

Galada tek kişilik bilet fiyatları 50 bin dolardan 10 kişilik masa fiyatlarıysa 300 bin dolardan başlıyor.

Met Gala’da neler yaşandığı hâlâ bir sır. Misafirler içerideyken telefon ve sosyal medya kullanmama kuralına uymak zorunda. Etkinlikte genellikle yüksek profilli bir sanatçı sahne alıyor. Ve konuklar akşam yemeğine oturmadan önce sergiyi geziyorlar.

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Met Gala’ya kimlerin davet edildiği de bir sır. Etkinlikten önceki akşama kadar davetli listesi gizli tutuluyor.

YARATICILIKTAN UZAK ROBOTLAR DEĞİLİZ

Geçen hafta Amerika başkanı Joe Biden, Çin merkezli sosyal medya platformunu TikTok’un kullanımının yasaklanmasını ya da Amerika merkezli bir şirkete satılmasını zorunlu kılan kanun tasarısını imzaladı.

Amerika TikTok’a savaş açmışken Met Gala’nın en büyük sponsoru TikTok ve galada TikTok CEO’su Shou Zi Chew, Met Gala’da onursal başkan olarak görev yapacak.

Galada ilk kez bir sosyal medya yöneticisi bu unvanı taşıyacak.

Etkinliğe milyonlarca dolar ödeyen TikTok’la sponsorluk sözleşmesini bozmayan Anna Wintour’un komünist rejimi desteklediği ve Amerikan hükümetinin hassasiyetlerine saygı duymadığı söyleniyor.

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Çinlilerse Amerikalıların düşündükleri gibi yaratıcılıktan uzak robotlar olmadıklarını, dünyanın 1 numaralı sosyal medya uygulamasını yarattıklarını ve Amerika’nın en özel etkinliklerine sponsor olduklarını söylüyor.

Konu moda olunca ben de, “TikTok’un en büyük patronu Shou Zi Chew galada ne giyecek acaba?” diyorum.