Aylık Burç Yorumları: 2023 Temmuz Ayı Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

TEMMUZ

Bütün kötü günleri, mutlu geçirilmiş bir gün silebilir.

TEMMUZ AYI GÜNDEM

Bu ay; bir girdaptan çıkıyor ve zafere ilerliyorsun. Kendini daha fazla köşeye sıkıştırma ve artık olman gereken sana doğru yola çık. Bu senin yolun. Kimsenin düşüncesi senin gerçekliğin olamaz. Yaratıcını düşün. Sana hangi güzellikleri verdi? Sen, seni sevdiğini hangi ikramlarında görüyorsun? Onun güzelliğini yarattığı hangi eserlerinden anlıyorsun?

Kendini anla!

1 Temmuz Cumartesi saat 00.07’de Neptün, Balık burcunda geri hareketine başlıyor. Hayatının iyi olması bir mutluluk getirmez. Mutluluğu sürdüren şey hakikate güvenmektir. Büyük plan içinde mutluluğu bulmak, var olmayı hakikati kabullenmek başka bir duygudur. Dünyaya gelişini hâlâ kabul etmiyor gibi davranıyorsun. Varoluşunu sev.

1 Temmuz Cumartesi saat 08.05’te Güneş ve Merkür, Yengeç burcunda kavuşuyor. Bir şey senin için önemliyse, onu bugün yap, yaşa. Yarına erişeceğinin garantisi yok; ama bugün avuçlarının içinde canlı canlı duruyor. Oradan kayıp gitmeden bugünden tasarruf et.

3 Temmuz Pazartesi saat 14.38’de Oğlak burcunda 11 derecede bir Dolunay gerçekleşiyor. Kendinde yön ve motivasyon duygularını kayıp hissedebilirsin. Kendini dağınık ve duygusal zayıflık içinden çıkart. Bu geçici bir his. Tek bir projeye odaklan ya da elinde bitirmen gereken tek işe yönel. Şu an ne yapıyorsan asla iki işi bir arada yapma. Artık kararlı ol. Seni kıran insanlara ikinci bir şansı verme!

10 Temmuz Pazartesi saat 14.40’da Mars, Başak burcuna geçiyor. Bu sonsuz görünen evrende hiçbir sınırlama ve imkânsızlık yoktur. Bizler ebediyiz ve yaşamı mağlup etmek diye bir şey yoktur. Hakikatini bulmak yaşamı yenilmez yapar. Amacın seni tamamlayan birini bulmak değil kendi gerçekliğini bulmak. Evrenle hesaplaşılmaz.

17 Temmuz Pazartesi saat 21.31’de Yengeç burcunda 24 derecede bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Kendini kötü hissedeceğin şeyler yapma. Bazen tepki vermen gereken durumlarda “ne yapmam gerektiğini bilmiyorum” diyebilmelisin. Duygularını kabul etmek ve fark etmek insanın kazandığını gösterir.

17 Temmuz Pazartesi saat 23.00’te Kuzey Ay Düğümü, Boğa burcundan Koç burcuna, Güney Ay Düğümü de Akrep burcundan Terazi burcuna geçerek geri hareketine devam ediyor. Kırgınlıklarını göstermek isterken karşındaki insanların zayıf noktalarını hedef alarak gerilimler yaratabilirsin. Biraz daha sakin olmalısın.

20 Temmuz Perşembe saat 23.38’de Mars-Satürn karşıtlığı oluyor. Kuralları görmezden gelme. Yapacağın işlere karşı bazı kısıtlamalar yaşayabilirsin. Buna takılmadan aşama aşama ilerle. Asla rekabet içine girme ve kimsenin hedefi olma.

23 Temmuz Pazar saat 04.33’te Venüs, Aslan burcunda geri hareketine başlıyor. Kimseyi sınırlandırma ya da bu dönem bir kural koyma. Ne yapmak istediğine dair şu an kafan karışık ve uyuşuk hissediyorsun. Kendini zorlama. Kendini parlat.

23 Temmuz Pazar saat 04.51’de Güneş, Aslan burcuna geçiş yapıyor. Işığını hisset ve parla!

23 Temmuz Pazar saat 15.42’de Kiron, Koç burcunda geri hareketine başlıyor. Biraz da kendine zaman ayırmayı öğrenmelisin. Kendini düşünmek dışında herkesi düşündün. Unutma, her şey hallolur. Önceliğin kendin olsun.

27 Temmuz Perşembe saat 18.15’te Merkür ve Venüs, Aslan burcunda kavuşuyor. Suçlayıcı olma. Haksızlığa uğradığını düşünüyorsan bunu öfkeden uzak ifade etmelisin. Etrafındaki insanların sana olan yaklaşımını iyi analiz edip, daha sakin ilerlemelisin.

29 Temmuz Cumartesi saat 00.32’de Merkür, Başak burcuna geçiyor. İnsanlarla uğraşmanın bir sonu olmadığını sen de iyi biliyorsun. Kendine odaklan ve içindeki başarısızlık korkusunu bir kenara bırak.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Neptün'ün Balık burcundaki geri hareketinin başlamasıyla geri plana attığınız, görmezden geldiğiniz her şeyi gündeminize getirebilirsiniz. Bazı insanlarla sorun yaşadığınızda, bazı işler istediğiniz gibi gitmediğinde kendinize pay biçebilirsiniz.



BOĞA BURCU

Sevgili Boğa ve yükselen burcu Boğa olanlar, Neptün'ün Balık burcundaki geri hareketine başlaması kendinize görev edindiğiniz konuların gerçekliklerini ve hayatınıza etkisini gösterebilir. Kendinize seçtiğiniz yolu değerlendirebilirsiniz. Bugüne kadar neler yaptığınız ve yapmadığınız hakkında kendinize karşı objektif olmalısınız. Bu size seçimlerinizi belli bir oranda değiştirme ya da düzenleme dürtüsü getirebilir. Bunun bir gereklilik olduğunu kabul etmekte zorlanabilirsiniz ama bu zorluğu aşmak için çaba göstermekten daha iyi bir seçeneğiniz olmayabilir. Bazı arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi revize edebilirsiniz. Doğru mesafeyi bulduğunuzu bir zarara uğramadığınızda, uğradığınız durumda da bundan en az şekilde etkilendiğinizde öğrenebilirsiniz. Daha gerçekçi düşüneceğiniz bir dönemdesiniz.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, Neptün'ün Balık burcundaki geri hareketiyle beraber iş hayatınızdaki seçimleriniz ve tutumlarınız konusunda bazı öneriler getirebilir. Kendinizi gereksiz yere yorduğunuz, üzdüğünüz ya da zamanınızı fazlasıyla alan durumları gözden geçirmelisiniz. Bunları en aza düşürmek için bir çaba göstermeniz gerekebilir. Bunun için gereken motivasyonu, kariyerinizi geliştirecek durumlardaki aksaklıklar ve boşa çıkan beklentilerde bulabilirsiniz. İşinizi iyi şekilde yapmanız için gereken teknik ve duygusal konulara daha fazla eğilmelisiniz. Kendinize ve sorumluluklarınıza zaman ayırmanızda fayda var.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, Neptün'ün Balık burcunda geri hareketine başlamasıyla hayatınızda kendinize ne kadar yer verdiğinizi düşünebilirsiniz. Bugüne kadar bunu ne sıklıkla yaptığınızı fark ettiğinizde kendinizdeki eksikliği nasıl kapatacağınızı da bulmanız kolaylaşabilir. Eğitimlerinizin gidişatı, kariyerinizi ve psikolojik durumunuzu destekleyecek gelişmeler gibi konularda bazı hayal kırıklıkları yaşamış olabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, Neptün Balık burcunda geri hareketine başlıyor ve size hakkınızı teslim ediyor. Şanslı bir dönemdesiniz, bu şans altın bir tepside olsa da sizin ayağa kalkarak ona ulaşmanız gerekecektir.



BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Neptün'ün Balık burcundaki geri hareketi ikili ilişkilerdeki detayları gözler önüne serebilir. Kendinizce bir savunma geliştirdiğiniz ya da mantığa oturtmaya çalıştığınız konuları objektif olarak düşünmelisiniz. Gerçekten ne uğruna bunu yaptığınızı, değip değmediğini, hangi detaylara fazlaca yöneldiğinizi ve hangilerini görmezden geldiğinizi fark edebilirsiniz.



TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, Balık burcundaki Neptün'ün geri hareketine başlaması iş düzeniniz başta olmak üzere günlük akışınızı büyük ölçüde etkileyebilir. Aynı hatalara ya da konulara tekrar dönmek size zaman kaybettirebilir. Artık buna bir son vermek üzere yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. İstediğiniz gibi ilerlemeyen konular karşısında bundaki payınızın ne olduğunu iyi tespit etmelisiniz.



AKREP BURCU

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, Neptün'ün Balık burcundaki geri hareketiyle beraber bir şey istemek kadar bunun getirilerinin ne olduğunu da önemseyebilirsiniz. Bugüne kadar yaşadıklarınızda bu ayrımı yapamamış olabilirsiniz. Ama artık bunun bir kayıp olduğunu düşünmeyi bırakıyorsunuz. Duygusal konular, ilişkiye adım atmak ya da var olan bir ilişkiyi sürdürmek konusunda yaşadığınız gelgitleri, nedenleriyle birlikte ele almalısınız.



YAY BURCU

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, Balık burcundaki Neptün'ün geri hareketine geçişi sahip olduğunuz her şeyin gerçekten size ait olup olmadığını düşündürtebilir. Eviniz, yaşam tarzınız ve aile ilişkilerinizde bir şeylerin boşa dönen bir pedala benzediğini görebilirsiniz. Görmezden gelmek yerine konuşmayı, hislerinizi paylaşmayı denemelisiniz.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Balık burcundaki Neptün'ün geri hareketi iş görüşmeleri ve haberleşme trafiğinize etki edebilir. Beklediğiniz gibi sonuçlanmayan durumlar söz konusu olduğunda öfkenize hakim olmalısınız. Yapmanız gerekenin buna neden olan durumları tespit ederek çözmek olduğunu unutmayın.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, Neptün'ün Balık burcundaki geri hareketi ekonomik konularda bazı önlemler almanızı gerektirebilir. Harcamalarınızın ve yatırımlarınızın gidişatı hakkında bilgi sahibi olabilir, yanılgıya düştüğünüz durumları iyi yöne çevirmek için çaba gösterebilirsiniz.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, yönetici gezegeniniz Neptün'ün burcunuzdaki geri hareketi yaşadığınız zamanları geri sararak bir kez daha düşünmenize yardımcı olabilir. İyi niyetlerinize, kendinizle ilgili çabalarınıza ve bunları ne kadar yoğunlukta yaptığınıza bakmalısınız. Farkında olarak ya da olmayarak ertelediğiniz her şey için bir telafi şansı yakalayabilirsiniz.