Obez hastaların nakli Acil Servis’te bakımı

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“Kilolu bir hastanın özellikle çok katlı binalardan, merdivenlerden indirilmesi üç kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilemez. Bu hastaların güvenle taşınabilmesi için en az dört kişilik deneyimli bir ekibe, bu ağırlığı taşıyabilecek sedye ve donanımlara, bazı tıbbi ekipmanlara ihtiyaç olacaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği” ne göre ülkemizde kara ambulansları kullanım amacına göre acil yardım ambulansı, hasta nakil ambulansı, yoğun bakım ambulansı ve özel donanımlı ambulanslar olarak sınıflandırılır. Özel donanımlı ambulanslar ise acil hasta veya yaralılara olay yerinde acil tıbbi yardımı sağlamak veya görev yaptığı bölgenin coğrafi özelliği ile taşıdığı hasta veya yaralıların yaşı, fiziki ve tıbbi durumlarına göre özel olarak tasarlanmış ve buna göre personel ve ekipmanla donatılmış araçlar olarak tanımlanmaktadır. Obez hastaları taşıyabilecek donanım ve teknik ekipmanlara sahip olan ambulanslar özel donanımlı ambulanslar sınıfına dahildir, buna göre ruhsatlandırılır ve kullanılır.”

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HASTA NAKLİ İÇİN KRİTİK BİLGİLER

* Morbid obez yani 150 kilonun üzerindeki bir hastanın hastaneye nakli için 112 Acil Çağrı Merkezi arandığında mutlaka hastanın boy ve kilosu doğru olarak bildirilmelidir. * Çağrı ekibi tarafından hastanın bulunduğu evin durumu (kat sayısı, merdiven, asansör, giriş çıkış kapılarının genişliği, ambulansın eve uzaklığı) ayrıntılı olarak öğrenilmelidir. * Hastanın merdivenlerden veya asansörden indirilmesi mümkün olamayacaksa itfaiye yardımı ile pencereden özel ekipmanlar ile dışarı alınması için itfaiyeden destek alınmalıdır. * Bu hastalara mutlaka Sağlık Bakanlığı bünyesindeki obez hasta nakli için özel donanımlı ambulanslar ve en az dört kişilik deneyimli bir ekip gönderilmelidir. * Hangi hastaneye nakledileceği ve hastane ekibinin bilgisi olup olmadığı sorgulanmalı ve hastaneye hastanın tahmini geliş saati, acil servis veya doğrudan servise mi getirileceği önceden hastaneye bildirilmelidir. * Hastanın kilosu ile 150-300 kg arasında ise Sağlık Bakanlığı Obez ambulans sedyesi ile bu hastalar taşınabilir. Hastanın mahremiyeti ve dış etkenlerden korunması için mutlaka taşıma öncesinde örtülmesi gerekir. * Hastanın yataktan sedyeye aktarılması için takviyeli plastik hasta kaydırma cihazları kullanılabilir. Taşıma öncesi hastanın kemerler ile sedyeye sabitlenmesi sağlanmalıdır. * Sedyenin geçeceği zeminler, merdivenler, rampalar ve asansörlerin hastanın, ekibin ve ekipmanın ağırlığını ve boyutunu taşıyıp taşıyamayacağı önceden deneyimli bir personel tarafından kontrol edilmelidir. Gerekirse çok katlı binalardaki servis asansörleri, özel asansörler, yangın merdivenleri ve rampalar kullanılarak daha güvenli bir yol sağlanabilir. * Sedyenin genişliği hesap edilerek hastanın geçeceği kapı, merdiven ve asansör genişlikleri önceden tespit edilmeli, taşıma sırasında her aşamada hastaya sesli olarak bilgi verilerek paniklememesi sağlanmalıdır. * Hastanın tansiyonun ölçülmesi için geniş manşonlu tansiyon aletleri kullanılmalı, bazı hastalar için kulaktan dinleme (oskültasyon) başarılı olmayacağı ve sistolik kan basıncını elde etmek için bir Doppler ses probu gerekebilir. * Başın tespiti gerekiyorsa boyunluk yerine baş tespit yastıkları ve boyun koruyucu rulolar kullanılabilir. * Serum takmak gerekiyorsa damar yolunun kolay bulunmasını sağlayan ışıklı özel ekipmanlar kullanılmalıdır. * Hastanın ambulansa alınması ve nakli sırasında acele edilmemeli, ambulans hareket etmeden önce sedyenin ambulanstaki yerine sabitlenmiş olduğu kontrol edilmelidir.

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* Hastanın sarsıntılardan etkilenilmemesi için araç düşük hızda ve kontrollü olarak kullanılmalı, gerekirse polis ekiplerinden eskort desteği alınmalıdır.

* Hastanın yanına sağlık ekiplerinden başka bir refakatçi alınmamalı, hasta yakınlarının başka bir araçla gelmesi sağlanmalıdır.

* Ambulans hastaneye ulaşmadan önce gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için tıbbi kontrol ve hasta durumuyla ilgili hastane ekibi ile iletişime geçilmelidir.

* Hastaların hastaneye teslimi sırasında eğer acil bir durum yoksa doğrudan hastanın yatacağı servise kadar ambulans sedyesi ve ekibi ile taşınmalı, hastane içindeki taşıma sırasında hastane personelinden destek alınmalıdır. - Hastanın taşıma işlemi, servis yatağına güvenli bir şekilde yatırıldıktan ve hasta ile ilgili tüm tıbbi bilgiler hastane personeline verildikten sonra tamamlanmış olacaktır.

ACİL SERVİSTE OBEZ BAKIMI

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Hastane acil servisleri her türlü acil hastanın 24 saat karşılandığı, acil tıbbi ve tedavilerinin yapıldığı alanlardır. Obez hastaların acil bakımında bazı zorluklar vardır ve acil servis ekibinin buna göre hazırlıklı ve eğitimli olmaları gerekir. Bu zorluklar şunlardır:

* Bu hastaların transportu ve hareket ettirilmesi güçtür. Buna göre özel sedyelerin bulundurulması gerekir. * Obez hastaların boyunları kısa ve kalın, pozisyon vermek güç olduğu için acil bir durumda havayolunun açılması zordur. * Aşırı kilo ve yağ dokusunun fazla olmasından dolayı damar yolunun açılması da zordur. * Tansiyon ölçümü zordur, özel manşon ve doppler cihazı gerekebilir * Göğüs bölgesindeki yağ dokusundan dolayı EKG analizleri zordur. * Obez hastalarda oksijen tedavisi yanıltıcı olabilir. Dikkatli olmak gerekir. * Laboratuvar sonuçlarının obez hastalara göre değerlendirilmesi gerekir. * Ultrason ve röntgen tetkik sonuçları güvenilir değildir. Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans (MR) tetkikleri daha güvenilirdir. * Hastaların beraberinde kardiyovasküler hastalıkları, diyabet ve solunum sorunları olduğundan acil tedavilerinde bunları göz ardı etmemek gerekir. Sonuç olarak obez hastaların hastaneye nakilleri ve acil tedavileri için iyi bir planlama, ekipman ve deneyimli bir ekibe ihtiyaç bulunmaktadır.