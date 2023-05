Aylık Burç Yorumları: 2023 Haziran Ayı Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

HAZİRAN

Gençlik, hayatın bir devresi değil bir düşünce şeklidir.

HAZİRAN AYI GÜNDEM

Bu ay; çok çalışmayı benimse. Hakiki başarı zaman ve alın teri ister. Uzun çalışma saatleri, uykusuz geçen geceler, düşmek ve yeniden ayağa kalkmak, bir türlü öğrenilemeyen kavramlar, öğretmenler, destek verenler, koçlar, uzmanlar, akıl hocaları... Başarı; dışarıdan bakıldığında süslü ambalajlı, ama içinde bin bir zahmet barındıran, kocaman bir pakettir.

4 Haziran Pazar saat 06.41’de Yay burcunda 13 derecede bir Dolunay gerçekleşiyor. Yapacak çok işin, tamamlayacak çok planın var. Bu Dolunay 2017 yılından bu yana yaşadığın şeylerin karşılığını alman ile alakalı olacak. Yeri geldiğinde hızını yavaşlatmayı bil. Aşırı hız görüş alanını daraltır, yaşamındaki fırsat ve güzellikleri görmeni engeller. Yavaşla ve gözünden kaçanların farkına var.

4 Haziran Pazar saat 22.49’da Merkür ve Uranüs, Boğa burcunda kavuşuyor. Paranın satın alamayacağı şeyleri hayatına sokarsan maddi-manevi daha da zenginleşeceğinden emin olabilirsin. Para acını azaltmaz, yalnızlığını hafifletmez, derdini dinlemez, mutluluğunu paylaşmaz. Giyinmene, yemene ve gezmene yardımcı olan bir araçtır; sihirli bir değnek değil.

5 Haziran Pazartesi saat 16.47’de Venüs, Aslan burcuna geçiyor. Zorlukları kolaylaştır. Hem kendi adına hem de başkaları adına. Sevdiklerinin mutlu günlerinde yanlarında ol. Onların adına sevin; ama gerçekten ve içten... Negatif eleştirilerden kaçın, onları destekle, cesaretlendir. Kimsenin hayallerine burun kıvırma. Bu, Pollyanna gözlüklerini takmak anlamına gelmiyor. Hayatta hayal kırıklıkları, başarısızlık, sadakatsizlik, vefasızlık biz insanlar için. Ama bunların, hayatının başrolünü ele geçirmesine izin vermemek senin elinde. Onların varlığını kabul et ve içlerinde gizli yaşam mesajlarını görmeye çalış. Her zorluk ödülüyle, her güçlük kolaylığıyla birlikte gelir. Görmeyi bilene...

11 Haziran Pazar saat 13.27’de Merkür, İkizler burcuna geçiyor. Eski patronunla, meslektaşlarınla, iş arkadaşlarınla artık görüşmüyor olsan da bir gün onlara ihtiyacın olmayacağını garanti edebilir misin? Geçmişte tanıdığın kimseler hakkında kötü konuşma, her zaman onlara saygı duyduğunu ifade et. Sadece iş arkadaşların için değil, eski okul arkadaşların, komşuların, apartman görevlin, işyerindeki hizmetli teyze, çaycı amca... Hepsiyle yolun bir gün bir yerde kesişebilir. İçinde hepsi hakkında güzel duygular biriktir, onları güzel sözlerle an. Ara sıra arayıp hatırlarını sormayı ihmal etme.

11 Haziran Pazar saat 11.52’de Plüton, Kova burcundan ayrılıyor ve Oğlak burcuna geçiyor. Çoğunlukla aynı fikirde olmak zorunda değilsin. Öne çık ve fikrini çekinmeden söyle. Birileri komik ya da demode bulabilir. Bu onların sorunu. Sözlerin başka birilerinin zihninde ise ampul yakabilir. Bir şey senin için doğru değilse “hayır” demekten çekinme. Unutma, tarih yazanlar, kalabalıklara meydan okuyanlar, eski köye yeni adet getirenler arasından çıkmıştır.

17 Haziran Cumartesi saat 20.27’de Satürn, Balık burcunda geri hareketine başlıyor. Diğerlerinin ne düşüneceğini çok fazla umursar, çok fazla dert edersen, hedeflerine ulaşmak için ne zamanın ne de kudretin kalır. Tanıdığın herkesin senin hakkında bir fikri vardır ama temelde bu fikirleri şekillendiren sen değil o kişinin algı düzeyi, geçmişi, tecrübesi ve duygu dünyasıdır. O halde, çevrendekilerin fikirlerini almak ne kadar iyiyse, hayatını bunlara göre şekillendirmemek de o kadar önemlidir.

18 Haziran Pazar saat 07.36’da İkizler burcunda 26 derecede bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Kendinin hem en acımasız eleştirmeni hem de en büyük taraftarı olabilirsin. Yeteneklerine, değerine ve başarılarına güvenin yoksa, başkalarının asla olmayacaktır. Hepimizin hayata vereceği kıymetli bir şeyler vardır; ne olduğunu henüz keşfedememiş olsak da... Yapabileceklerini henüz gözünde canlandıramaman, başarılı olmayacağın anlamına gelmez. Geçmişte başarısızlığa uğramış ve hatalar yapmış olman da gelecekte aynısını yaşayacaksın demek değildir. Emin ol, hayal ettiğinden daha fazlasını başarabilirsin.

21 Haziran Çarşamba saat 17.58’de Güneş, Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Dün olan, geçti gitti. Beklenmedik aksaklıklar, zor durumlar, başarısızlık ve çatışmalar. Artık değiştiremezsin, o halde önündeki maçlara bakacaksın. Öfkeyle, kırgınlıkla, lanet okumayla, pişmanlık nameleriyle enerjini tüketme. Bunlar seni geçmişe zamk gibi yapıştırır ve geçmişi olan ancak geleceği olmayan bir kişi haline getirir.

27 Haziran Salı saat 03.24’te Merkür, Yengeç burcuna geçiyor. İşini düşün: Yaptığın işe mahkûm musun? O zaman işini sevmek zorundasın. Yaptıklarının hangi güzel sonuçları var? En dolaylı sonuçları bile araştır. Orada sevdiğin insanlar kimler? İşin hangi yetenekleri kazanmana imkân tanıdı? İşin aracılığıyla hangi yeni yetenekleri kazanman mümkün? Eski moral ve motivasyonu neden kazanamıyorsun? Yepyeni bir şey bulmalısın. Evet, bunu yapabilirsin. Olmuyor diye bir şey yok.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 4 Haziran'da Yay burcunda gerçekleşecek dolunay ile hayatınızın durağan ya da aynı düzlemde ilerleyen konularda bir fark yaratmak isteyebilirsiniz. Hem ek kazanç elde etmek hem de size iyi gelen işleri geliştirmek adına iyi bir dönem olabilir. Bugüne kadar edindiğiniz tecrübelerin, kurduğunuz ilişkilerin ve aldığınız derslerin neticelenmesi ve hayatınızda bir alan haline gelmesi sizin çabanızla ilişkili olacaktır. Bu motivasyonu korumayı başardığınızda hem fiziksel olarak daha iyi hissedeceğiniz planlar yapabilir hem de kendinize yeni bir yön belirleyebilirsiniz. Abartılı tepkiler haklıyken haksız duruma düşmenize neden olabilir. Özellikle hukuki süreçleriniz ya da görüşmeleriniz varsa bir zarara uğramamak adına olayı tüm açılarıyla değerlendirmeye çalışmalısınız.



BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, 4 Haziran'daki Yay dolunayı ile sizi hayattan keyif almaktan alıkoyan her şeyle yüzleşebilirsiniz. Bu bir maddi sorun şeklinde olabileceği gibi psikolojik konularla da söz konusu olabilir. Endişelenmek ya da geri adım atmak yerine tam olarak ne hissettiğinizden emin olmaya çalışmalısınız. Böylece bazı konuları ve insanları geride bırakmakla ilgili tereddütleriniz de son bulacaktır. Korkularınızdan arınmaya başladığınızda hayatın sadece acı gerçeklerini değil, bunların sizi nasıl beslediğini ve bu yüzden kaçırdığınız güzellikleri de görebileceksiniz.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 4 Haziran’da Yay burcunda gerçekleşecek dolunay ile birlikte aşk hayatınıza etki eden tüm davranışlarınızı ve aldığınız karşılıkları sorgulatabilir. Nihai bir karar vermeniz gereken konular netlik kazanabilir. Aynı noktada buluşamadığınız insanları zorlamayı bırakabilir ya da size bu şekilde dayatılan durumlar karşısında tepkinizi koyabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 4 Haziran’daki Yay dolunayı ile birlikte iyileşmek ve bunu sürdürmek adına verdiğiniz çabaların karşılığını görebilirsiniz. Tedavilerinizin sonuçlanması, izlediğiniz gidişatın niteliklerini daha iyi görmek içinizi rahatlatabilir. Gelip geçici, nedenini ya da sonucunu bilmediğiniz her şeyi hayatınızdan uğurlayabilirsiniz. Hayatınızın büyük resmini görmek önemli değişimlerin kapısını aralayabilir. Çalışma düzeniniz, maddi beklentileriniz, sağlığınızla ilgili alışkanlıklarınız konusunda yeni gelişmeler söz konusu olabilir. İş değişikliği, kendi planınızı oluşturmak gibi gündemleriniz olabilir. Daha özenli olmanız, hedeflerinize sarılmanız gereken bir süreçtesiniz. Alacağınız haberleri bu tavırlarınızın belirleyeceğini unutmayın.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 4 Haziran’da Yay burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile ilişkilere ve mutluluğa olan bakış açınız değişebilir. İlişkilere yön vermek, adım atmak ya da sonlandırmak gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Fark edemediğiniz, göremediğiniz, anlamakta zorlandığınız her şeyin gün gibi ortaya çıkışı size yeni bir bakış açısı kazandıracaktır.



BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 4 Haziran’da Yay burcunda gerçekleşecek dolunay bugüne kadar sabrınızın ve iyi niyetinizin boşuna olmadığını size gösterebilir. Doğru ve dürüst bir yaklaşım sergilediğinizde kazananın her zaman siz olacağını bir kez daha deneyimleyebilirsiniz. İnisiyatif almaktan korkmadığınız, seçim yaparken kriterleri daha iyi görüp analiz ettiğiniz bir dönemdesiniz. Aile İçi ilişkiler ve işinizle ilgili sorunları ortak paydada tutmak yerine her şeyin yerini ve sınırını ayırt etmelisiniz. Bunu yapmaya meyilli olduğunuzda bir değişimin, yeniliğin ve herkesi etkileyen kararların öncüsü olabilirsiniz.



TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, Yay burcunda 4 Haziran’da gerçekleşecek dolunay ile birlikte olayların, insanların ve fikirlerin hayatınıza olan etkisiyle yüzleşebilirsiniz. Bunu görmekten kaçındığınız zamanların sonuna geldiniz, şimdi bir yenilenme zamanındasınız. Çevrenize karşı yardımsever ve duyarlı bir yaklaşım sergilemek size bazı yanlış ilişkiler başlattırmış olabilir. Şimdi yapmanız gereken şey, yeni şeyler düşünmek ve yeni insanlarla yolunuza devam etmek olacaktır. Yakın çevrenizle iletişim trafiğiniz yoğun olsa da paylaşımlarınızın ölçülü ve teyitli olmasına özen göstermenizde fayda var. Yanlış anlaşılmalar, abartılı tepkiler ya da gereksiz polemiklere mahal vermemek duruşunuzun değerini arttıracaktır.



AKREP BURCU

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 4 Haziran’da Yay burcunda gerçekleşecek dolunay ile beraber gelirlerinizi ve bunu elde ettiğiniz alanlarınızı revize edebilirsiniz. Yeni başlangıçlar ve bitişlerle ilgili kararları almanız sandığınızdan daha kolay olabilir. Büyük resmi görmek, yanınızda kimin yer aldığını bilmek ve emeklerinizin nereye ulaştığını anlamak için bazı tecrübeler kazanabilirsiniz. Olumsuz ve zorlayıcı gibi görünse de kendiniz için önemli bir yol ayrımına geldiğinizin farkında olun. Ek gelir getiren faaliyetleri hayatınız için kalıcı hale getirebilirsiniz.



YAY BURCU

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 4 Haziran’da burcunuzda gerçekleşecek dolunay ile beraber önemli kararlar ve gündemlerle ilgilenebilirsiniz. Üzerinde çalıştığınız işlerin sonuçlanması ve bunların çalışma düzeninize etkisi gibi durumlar söz konusu olabilir. Neticelenen ve gözle görünür hale gelen her şey kararlarınıza etki edecektir. Yeni iş görüşmeleri ve iş alanları üzerine düşünebilir, yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunuzu hissedebilirsiniz. Emeklerinize ve iyi niyetinize katkı sağlayacak her şeye açık olduğunuz, bunun dışında kalanları hayatınızdan uğurlayacağınız bir süreçtesiniz.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 4 Haziran’daki Yay dolunayı öngöremediğiniz her şeyi size gösterebilir, çevrenizin ve işinizin arka planda neler sakladığını öğretebilir. Bunun sizde oluşturacağı stresin etkisinde çabucak çıkmak için elde ettiğiniz verileri, madalyonun diğer yüzünü gördüğünüz gelişmeleri kendiniz için kullanılabilir hale getirmelisiniz. Sunduğunuz iyi niyetin suiistimal edildiğini düşündüğünüz yerler olduğunda bunda diretmemelisiniz. Beklentilerinizi ve güven algınızı buna göre düzenlediğinizde sizi üzen her şeyin aslında hafiflemenizin anahtarı olduğunu fark edebilirsiniz.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 4 Haziran’daki Yay dolunayı size bu hayattan neler beklemeniz gerektiğini gösterebilir. Düşündüğünüz gibi olan durumların üzerinde durmaktan vazgeçebilirsiniz. Kendinizi hareketli ve yeni olan odakladığınızda sürecin olumsuz etkileri ve stresinden koruyabilirsiniz. Projelerinizi neticelendirmek, fikirlerinizi uygulanabilir ve sunulabilir hale getirmek isteyebilirsiniz. Bu sayede kendinizle beraber çevrenizdeki insanları da mental olarak üst seviyelere taşıyabilirsiniz. Bazı arkadaşlıklarınızın dengeleri ve mesafeleri değişebilir. Herkesin hayatınızda belli bir misyonu olduğunu ve bunu tamamlayınca gitmesi gerektiğini kabul ediyorsunuz.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 4 Haziran’da gerçekleşecek Yay dolunayı iş hayatınızda yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Miadı olan her şeyin yerine yenisini koymak isteyebilirsiniz. Size bu kararı aldıracak bazı tatsız gelişmelerle karşılaşabilir ya da görevinizin bittiğini düşünebilirsiniz. Olaylara geniş bir bakış açısıyla yaklaşırken bunu yapmanıza engel olan, yeterliliğinizi sorgulatan işler yerine yeni sorumluluklara hazırlanabilirsiniz. Yaşam koşullarınızı ve iş düzeninizi değiştirecek teklifler, haberler gündeminize gelebilir. Enerjinizi nerede kullanmanız gerektiğini daha iyi anlıyorsunuz.