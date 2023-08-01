Aylık Burç Yorumları: 2023 Ağustos Ayı Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

AĞUSTOS

İnsanları tanımak için insan olmak lazımdır.

AĞUSTOS AYI GÜNDEM

Bu ay; hayatında daha sakin kalmalı ve planlarını iyi belirlemelisin. Bu ay iki tane Dolunay ve bir Yeni Ay yaşanacak. Çok iyi bir ay olacak. Sağlık problemlerin varsa iyileşeceksin. Kariyerinde büyük gelişmeler yaşanacak. Mars’ın konumu nedeniyle çok çalışacaksın ve ayrıca iletişimde problem yaşayabilirsin. Bu ay uzun yolculuklar ve büyük projeler gündeme gelecek. Yöneticilerin senden işine daha fazla odaklanmanı istemesi mümkün olabilir. Bu yüzden sen önce davranıp yöneticilerinden bunu isteyebilirsin. Kariyerin ilerleyecek ve ek sorumluluklar alacaksın.

1 Ağustos Salı saat 21.31’de Kova burcunda 9 derecede bir Dolunay gerçekleşiyor. Özellikle ikili ilişkilerde duygusal başarısızlıklar hissederek bunun inatçılığı içine girebilirsin. Belki de bazı şeyler için biraz daha zamana ihtiyacın olabilir. İnsanlara karşı önyargılı olma.

2 Ağustos Çarşamba saat 05.17’de Merkür-Satürn karşıtlığı oluyor. Biraz daha anlayışlı ve empati içinde hareket etmen doğru olacaktır. Parasal konulardaki çözümlerin bugün doğru olabilir. Ekonomik dengelerini doğru kurmalısın. Sert konuşmalar yapma.

13 Ağustos Pazar saat 14.15’te Güneş ve Venüs, Aslan burcunda kavuşuyor. Şans ve bereket yaşantına girmek için elinden geleni yapıyor olacak ama senin de buna olan inancını kuvvetlendirmen gerekiyor. Işığını söndürme ve parla.

16 Ağustos Çarşamba saat 12.37’de Aslan burcunda 23 derecede bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Hayatın içinde herhangi bir konuda yeni bir adım atmak sana çok iyi gelecektir. Projelerin ya da iletişim içinde olacağın insanlar gündeminde başarılı etkiler yaratacak. Hazırlıklı ol ve yeni bir alan içine girme konusunda cesur ol.

23 Ağustos Salı saat 12.02’de Güneş, Başak burcuna geçiş yapıyor. Aklında bulunan şüphelerin yerini daha güzel duygulara bırakmalısın. Gereksiz olaylara enerji harcamak yerine ideallerini gözden geçirmeyi seç.

23 Ağustos Salı saat 22.59’da Merkür, Başak burcunda geri hareketine başlıyor. Çalışma hayatında ya da aile hayatında sana verilen sorumlulukların ağırlığı ve bununla beraber gelen hiçbir şeye yetişememe duygusu yüzünden sağlığın tehlikeye girebilir, anlık stresler içinde kendini mutsuz hissedebilirsin. Bedenini yorma. Her şey olacağına varır.

27 Ağustos Pazar saat 16.20’de Mars, Terazi burcuna geçiyor. İstediğin bir şey olmadığında nasıl davrandığın senin karakterindir. Bu süreçte mücadele etme ve bir işi oldurma tarzın çok konuşulacak. İşler yolunda gitmediğinde insanların ne olduğunu anlarsın. Bu dönemde insanların nasıl olduğunu fark edeceksin.

29 Ağustos Salı saat 05.39’da Uranüs, Boğa burcunda geri hareketine başlıyor. Aklında çeşitli sorulara cevaplar bulmak isterken bazı yön kaymaları yaşayabilirsin. Bazı şeylerin doğruluğunu sorgularken gergin bir iletişim tarzı benimseyebilirsin.

31 Ağustos Perşembe saat 01.35’te Balık burcunda 7 derecede bir Dolunay gerçekleşiyor. Her şeyin bir yolu olduğunu düşünerek huzurunu artırmaya bak. Sen iyimserliklerinle her şeyi yoluna sokabilen kişisin. Dışarıda gelişen umutsuz olayları kendi hayatına uyarlama.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 1 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşecek dolunay ile birlikte çevrenizdeki insanlara karşı tutumlarınız, kurduğunuz ilişkileriniz ve iş planlarınızın gidişatı konusunda önemli çıkarımlar yapabilirsiniz. Güneş'in retrolayan Venüs ile birlikte 13 Ağustos’ta Aslan burcunda bir araya gelmesi bazı konuların sadece şansla ve yetenekle ilgili olmadığını size gösterebilir. Bugüne kadar neyin emeğini verdiyseniz onun karşılığını her manada görebilirsiniz. 16 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşecek yeni ay ile beraber sadece konuşmanın değil, yapmanın ve bunu devamlı hale getirmenin formülleri üzerinde çalışabilirsiniz. Kendinize daha çok güveneceğiniz ve bunun altını iyi işlerle doldurabileceğiniz bir dönemdesiniz. Hem motivasyonunuzu yükseltecek etkinliklerde yer almak hem de bu gibi konuların öncüsü olmak adına fırsatlarınız olabilir.



BOĞA BURCU

Kova burcunda gerçekleşecek dolunay ile birlikte kariyeriniz için önemli gündemler doğabilir. Sizi bekleyen bir karar söz konusu olacağından bu kararların neye hizmet edeceğini de doğru tespit etmelisiniz. 16 Ağustos'taki Aslan yeni ayı ile beraber durağan ve kararsız zamanların sonuna geliyorsunuz. Yaşam alanlarınızı ve yaşam şeklinizi tümüyle yenileyecek adımlar atabilirsiniz. Gelirinizin iyileşmesi, aile tarafından destekler almak, evinizi yenilemek ya da bulunduğunuz çevreyi değiştirmek gibi önemli ve sevindirici gelişmeler söz konusu olabilir. 23 Ağustos’ta Güneş’in Başak burcuna geçişi ile beraber yorucu zamanlarınızın ardından kendinize zaman ayırmak için fırsatlar bulabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 1 Ağustos'ta gerçekleşecek Kova dolunayı size hayatın belli bir sistemde ve dizilimde gitmeyeceğini hatırlatabilir. 16 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşecek yeni ay ile beraber motivasyonunuzu yükseltecek işleri başlatabilirsiniz. Hem gezip göreceğiniz hem de maddi kazanç elde edeceğiniz bir sistem kurmak isteyebilir, sosyal mecraları kullanabilir, elinizdeki imkanları geliştirmek adına araştırmalarınızı uygulamaya koyabilirsiniz. 31 Ağustos'taki Balık dolunayıyla beraber kariyerinizle ilgili sancılı dönemlerin de sonu gelebilir. Kendinize nasıl bir yol çizmek istediğinize daha iyi odaklanabilir, fayda zarar analizlerinizi yapabilir ve buna göre sorumluluklarınızı şekillendirebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Kova burcunda gerçekleşecek olan Kova dolunayı ile beraber yaşadığınız ekonomik durumların sizdeki etkilerini daha net görebilir, davranışlarınıza ve ruh halinize yansıyan noktaları fark edebilirsiniz. 16 Ağustos'ta Aslan burcundaki yeni ay ile maddi atılımlar gerçekleştirmeye hazır olduğunuzu fark edebilirsiniz. Bugüne kadar sizi durduran, bekleten her şeye tavırlarınızla ve çalışmalarınızla karşılık verebilirsiniz. Beklemek yerine gidip alan olmayı tercih edeceksiniz. 29 Ağustos’ta Uranüs'ün Boğa burcunda geri hareketine başlamasıyla beraber sosyal konular ve arkadaşlıklar noktasında her şeyi en baştan düşünmeniz gerekebilir. Neyi devam ettirip neyi sonlandıracağınızı net bir şekilde görebilirsiniz.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 1 Ağustos'ta gerçekleşecek Kova dolunayı birebir iletişimde olduğunuz kişilerle aranızdaki olayları düşündürtebilir. Bir sonuca varmak, nihayete erdirmek istediğiniz durumlara yoğunlaşabilirsiniz. Güneş'in ve retro hareketine devam eden Venüs'ün 13 Ağustos’ta burcunuzdaki kavuşumu kendinizi hangi konularda ne şekilde ve nasıl ifade ettiğinize odaklanmanızı sağlayabilir. Yaratıcı, yetenekli olduğunuz bir dönemde ileriye gidememek sizi mental olarak yorabilir. 27 Ağustos’ta Terazi burcuna geçen Mars pek çok konuda kendinizi yetiştirebilme, yeteneklerinizi geliştirme ve sorun yaşadığınız noktaları çözebilme noktasında destekleyebilir.



BAŞAK BURCU

Kova burcunda gerçekleşecek dolunay ile birlikte uğraş verdiğiniz konuları serbestleştirebilirsiniz. Zira bunun artık değişmesi gerektiğine ikna oluyorsunuz. 16 Ağustos'taki Aslan yeni ayı psikolojik tüm yorgunluklarınızın üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Daha kendinize ait bir dönemde ve uğraşlarda olmak isteyebilirsiniz. Bu da hayatınızda bunun dışında kalan her şeyi uzaklaştırabilir. Güneş’in 23 Ağustos’ta burcunuzda seyredecek olmasıyla sizin döneminiz resmi olarak başlıyor demektir. Çıkmazların açıldığı, sorunların çözüm yolunun bulunduğu, hayatınızın akışını daha iyi seçeneklerle sürdürdüğünüz bir dönem yaşayabilirsiniz.



TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, Kova burcunda 1 Ağustos'ta gerçekleşecek dolunay size bir süredir hissettiğiniz yönsüzlük ve sevgisizlik hislerine karşı koyma gücü verebilir. Çözemediğiniz durumlar söz konusu olduğunda öfkelenmek, olmadığınız biri gibi davranmak yerine bunun neden kaynaklandığını görmelisiniz. 13 Ağustos’ta Güneş ve retro Venüs'ün Aslan burcunda bir araya gelişi ile hem arkadaşlıklar hem de yatırımlarla ilgili konular gündeminizde yer bulabilir. İyi giden konuların ve bunların korunamaması durumunda sorun sadece çevresel değil bireysel de olabilir. 31 Ağustos'ta Balık burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile beraber hem iş hayatınızı hem de gündelik durumunuzu iyileştirecek gelişmelere tanık olabilirsiniz.



AKREP BURCU

1 Ağustos'ta Kova burcunda bir dolunayın gerçekleşmesi aklınızdan geçen ancak uygulayamadığınız, tamamına erdiremediğiniz her şeyi sonuçlandırabilir. Ev ve aile sorunlarınızı çözüme kavuşturmak sandığınız kadar kolay ve sakin bir şekilde mümkün olmasa da buradaki tutumunuz birçok şeyin belirleyicisi olabilir. 13 Ağustos’ta Güneş ve retrolayan Venüs'ün Aslan burcunda bir araya gelişi iş hayatınızda bazı değişiklikler oluşturabilir. Statünüzdeki değişimler, zam ve terfi ile ilgili beklentilerinizin askıya alınması gibi durumlar doğabilir. 31 Ağustos'taki Balık dolunayı ile duygusal konularda daha faza yanılgı ve aldanmayla karşılaşmamak için kararlar alabilirsiniz. Hayatınızda bir döngüyü bitirip yenisini açmak isteyebilirsiniz.



YAY BURCU

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 1 Ağustos'taki Kova dolunayı ile birlikte verdiğiniz/vermeniz gereken mücadelenin yönünü değiştirebilir. Sizin düşündüğünüz gibi olmayan her şeyi net bir şekilde göreceksiniz. 13 Ağustos’ta Güneş ve retro Venüs'ün Aslan burcunda bir araya gelişiyle beraber önceden sizi mutlu eden ve hayatınızı dolduran konulara bir şans vermek isteyebilirsiniz. Güneş’in 23 Ağustos itibariyle Başak burcuna geçmesiyle beraber kariyerinizle ilgili önemli, belirleyici ve yoğun günlere giriyorsunuz. Görev tanımınız, konumunuz ve sorumluluklarınızın değişmesi gündeminize gelebilir.

OĞLAK BURCU

Kova burcunda gerçekleşecek dolunay ile parasal konularda yaşadığınız çıkmazlardan kurtuluyorsunuz. Artık bazı konularda yeni dersler çıkarmalı, bunlara dayanarak yeni tecrübeler oluşturmalısınız. Güneş’in 23 Ağustos’ta Başak burcuna geçişi ile birlikte hem fiziksel hem de mental seyahatlere açık olacağınız bir dönemdesiniz. Hayatın içinde yer alarak sizin için gerekli ve önemli olan her şeyi bulabilir, bir özeti genele dönüştürebilirsiniz. 27 Ağustos’ta Mars’ın Terazi burcunda seyredecek olmasıyla çalışmalarınız ve iş hayatınızdaki tutumlarınızla dikkatleri üzerinize toplayabilirsiniz. Ortaklı işler, çoğunluğun katılımı ve desteğiyle sürdürülen projeler, girişimcilik, kendi işinizi kurma ya da fikrini gösterebilmek gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, Ağustos'un ilk gününde burcunuzda gerçekleşecek dolunay ile tüm ay boyunca yaşayacaklarınıza yön verebilir, kaybettiğiniz yönleri yeniden bulabilirsiniz. Kalbinizin, zihninizin ve çevrenizin mesajlarına daha açık olmalısınız. İhmal, erteleme ve beklemenin yerini özgüveninize ve birikimlerinize bırakmalısınız.16 Ağustos'ta Aslan burcundaki yeni ay size yeni ilişkiler ve ortaklıklar getirebilir. Duygularınızı daha rahat ifade edebileceğiniz bir dönemdesiniz. 27 Ağustos’ta Mars’ın Terazi burcundaki seyriyle beraber sosyal konularda daha etkin rol oynayabilirsiniz. Gönüllülük çalışmaları, hukuksal ve toplumsal platformlar ilginizi çekebilir.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 1 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşecek dolunay ile beraber yaşadığınız, içselleştirdiğiniz her şeyle vedalaşmaya başlıyorsunuz. Sizi artık korkunun, dedikodunun ya da yanlış bilgilerin değil aklınızın, mantığınızın ve hedeflerinizin yönetmesine izin vermelisiniz. Aslan burcunda 16 Ağustos'ta gerçekleşecek yeni ay ile çalışma hayatınızın zirvesine çıkabilirsiniz. Kendinize yeni uğraşlar bulmak, iş sahibi olmak ya da mevcut işinizde ilerlemek adına şanslı etkiler altındasınız. 31 Ağustos'ta burcunuzda gerçekleşecek dolunay ile beraber hayatınızın bütün alanlarında yeniliklere gidebilirsiniz. Her şeyin netlik kazanması, soru işaretlerinin kaybolması ve gerçeklerin konuşulması üzerinizdeki yükü hafifletecektir.