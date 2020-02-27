Yeşillik salatası tarifi

Yeşilliklerin hepsini güzelce yıkayın.



Ardından her birini ince ince kıyın.



Kapya biberini de küp şeklinde doğrayın.



Tüm malzemeleri derin bir kasede karıştırın.



Üzerine zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzu ilave edip güzelce karıştırın.



Afiyet olsun...