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Salata Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 27.02.2020 - 16:21,Son Güncelleme:/

Yeşillik salatası tarifi

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Yeşillik salatası tarifi
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Hafif bir şey arayanlar, diyette olanlar veya ana yemeğin yanına hangi salatayı yapacağına karar veremeyenler için harika bir önerimiz var. Yeşillik salatası, sofranıza hem renk hem de lezzet katacak. İşte harika bir yeşillik salatası tarifi... Haydi mutfağa!

  • Çiğ
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

  • 1 adet marul
  • 1 demet maydanoz
  • 1 adet kapya biberi
  • Yarım demet dereotu
  • 5-6 dal yeşil soğan
  • 10 dal nane
  • 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Nar ekşisi
  • Tuz

Yeşillik salatası tarifi nasıl yapılır?

Yeşilliklerin hepsini güzelce yıkayın.

Ardından her birini ince ince kıyın.

Kapya biberini de küp şeklinde doğrayın.

Tüm malzemeleri derin bir kasede karıştırın.

Üzerine zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzu ilave edip güzelce karıştırın.

Afiyet olsun...

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