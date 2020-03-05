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Haber Giriş: 05.03.2020 - 10:14,
Karnıkara salatası tarifi
Protein deposu kuru börülce, farklı yörelerde tanelerinin orta kısmı siyah olduğu için karnıkara diye biliniyor. Nohut ve kuru fasulye gibi nefis bir lezzet olan karnıkaranın salatasını da denemenizi tavsiye ederiz. Tadı ve besleyici özelliğiyle ayrı bir güzel. Lafı fazla uzatmadan, yemeye doyamayacağınız karnıkara salatası tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
- Buharda
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
- 1 su bardağı kuru börülce
- 4 dal taze soğan
- 2 adet közlenmiş kırmızı biber
- 5 adet kornişon turşu
- Bir tutam dereotu
- Bir tutam maydanoz
- Zeytinyağı
- Tuz
- 1 adet limon veya nar ekşisi
Karnıkara salatası tarifi nasıl yapılır?
Börülceleri bir akşam önceden ıslatın.
Ertesi gün sularını süzüp haşlayın.
Haşlama suyunu süzüp soğumaya bırakın.
Taze soğan, dereotu ve maydanozu ince ince kıyın.
Kırmızı biber ve kornişon turşuyu da küp küp doğrayın.
Bütün malzemeleri karıştırma kabına alın.
Üzerine zeytinyağı, tuz, limon suyu veya nar ekşisi ilave karıştırın.
Afiyet olsun...