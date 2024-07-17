Eğer Meghan olsaydı

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Kanser tedavisi devam eden Kate Middleton, Wimbledon Tenis Turnuvası’nın Carlos Alcaraz ile Novak Djokovic arasında oynanan tek erkekler finaline katıldı.





Korta girerken ayakta alkışlanması, güzel bir sempati ve destek göstergesiydi.

Maçı kraliyet locasında izleyen Kate Middleton’ın tüm yaşadıklarına rağmen sergilediği tavır ve zarafeti umarım Meghan’a (Markle) örnek olur.

Düşünsenize eğer bunlar Meghan’a yapılsaydı nasıl acı çektiğini anlatan bir podcast, beş bölümlük bir mini seri, bir de Oprah (Winfrey) röportajı patlatırdı.

Tabii ki bedava değil. Harry de basına dava açar, “Karım çok üzgün, bütün bu yalanlar ve dedikodular psikolojisini bozdu, tedavisini etkiledi. Çocuklarım perişan” diye kitap yazardı.

Harry ile Meghan gerçekten tuhaf...

Bu ailenin mensubu olmanın tüm faydalarını yaşamak hakları ama yine bu ailenin mensubu oldukları için kamu incelemesi ve medya baskısı yaşamak insani haklarına karşı ve kabul edilemez.

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Suşi meraklıları için tavsiye

Suşi tutkunlarına Bodrum’dan harika bir mekân önerim var. Gerçekten tesadüfen keşfettim.



Suşi konusunda titiz biri olarak; şef Furkan Uras’ın suşilerini ve Cliff Bodrum’u meraklıları için paylaşmak istedim.

Falconeri Bodrum’da

İtalyan kaşmir markası Falconeri, Bodrum’daki Caviar Kaspia’da gerçekleşen özel bir yemek davetiyle Bodrum’da açtığı iki mağazayı kutladı. Davete Özlem-Marco Temponi ev sahipliği yaptı.

Falconeri, zamansız tasarımlarıyla hem yerli hem yabancı turiste hitap edecek bir marka. Caviar Kaspia da Bodrum’da üst düzey alışveriş ve yemeklerin merkezi olma yolunda iyi adımlar atıyor. Lüks yaşam deneyimleri için hem yeni mağazalar hem de restoranlar açılmaya devam ediyor, lakin Bodrum tüm yatırımlara rağmen normalden daha sakin bir sezon geçiriyor.

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