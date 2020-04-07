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Çorba Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 07.04.2020 - 11:30,Son Güncelleme:/

Bebeklere mercimek çorbası tarifi

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Bebeklere mercimek çorbası tarifi
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Mercimek çorbası 9 ay ve üzeri bebeklere verilmesi tavsiye edilen gıdalardan. Ancak ebeveynlerin bebekleri için çorba hazırlarken bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle çorbanın besleyici değerinin düşmemesi için su miktarının çok iyi ayarlanması gerekiyor. Yetişkin, Anne ve Çocuk Diyetisyeni Dilan Dalgıç Görücü, 8 ay ve üzeri bebekler için yeşil mercimek ve erişteyle doyurucu bir çorba tarifi hazırladı. Bebeğinize mercimek çorbası hazırlayacaksanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Şifa olsun...

  • Ocakta
  • 2 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 2 yemek kaşığı erişte
  • Yarım çay bardağı yeşil mercimek
  • 2 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • Yarım kuru soğan
  • İsteğe göre kıyma ya da tuzsuz bebek salçası

Bebeklere mercimek çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Gaz problemi olan bebekler için mercimekleri iyice yıkandıktan sonra 3-4 saat ıslatın.

Her saat başı ıslatma suyunu değiştirin.

Ardından 2 bardak kaynar suyu tencereye alın ve, mercimekleri ekleyin. (Su miktarı çok önemli çünkü pişirme suyunu dökmemek için olabildiğince az miktarda su eklemelisiniz. İhtiyaca göre suyunu çektikçe az miktarda ekleme yapılabilir.)

Bu aşamada mümkün olduğunca tencerenin kapağını kapalı tutun.

Haşlanmaya yakın erişteleri ekleyin.

Ardından ayrı bir tencereye soğanları küçük küçük doğrayın, üzerine çok az su ekleyerek pişirin.

İsteğe göre tuzsuz bebek salçası ya da 1 yemek kaşığı kadar kıymayı bu aşamada soğana ekleyin.

Soğanları ve zeytinyağını pişen erişte ve mercimeklerin üzerine ekleyin.

İstediğiniz kıvamda ezerek servis edin.

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