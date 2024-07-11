Rüzgar Sünbül ile ev yapımı pestil tarifleri: Evde pestil nasıl yapılır, nasıl kurutulur?

Haberin Devamı

Çocuklarınızın yöresel ve doğal besinlerle tanışması için de pestiller ideal bir başlangıç olabilir. Evinizde çeşit çeşit pestil yaparak, meyve tüketmeyi keyifli ve lezzetli bir hale getirebilirsiniz. Farklı meyvelerle hazırlanmış pestil tarifleri, özellikle kış ve yazın aylarının enerji kaynağı olacak atıştırmalıklar arasına girecektir. Pestiller: dut, kayısı, üzüm, incir ve erik gibi birçok meyveden elde edilebilmektedir. Pestil ne demek sorusuna cevap vermek gerekirse, meyvelerin ezme ve kaynatma gibi aşamalardan geçirilen özleriyle yapılan geleneksel bir atıştırmalık olduğu söylenebilir. Pestil yapımı, pişirme ve posanın ayıklanması gibi uzun ve zahmetli süreçlere sahip olmaktadır. Kurutma aşaması da pestil hazırlamanın önemli kısımları arasında yer alır.

Haberin Devamı

NİŞASTASI CEVİZLİ PESTİL



Pestil, meyvelerin çekirdeklerinin ve posalarının ayrılmasıyla ortaya çıkarılan özlerinden yapılır. Nişasta benzeri katkı maddeleriyle kıvamı arttırılan bu karışım, iyice pişirilir.

Yufka haline getirilip kurutulan ürünlere, fındık ya da ceviz gibi kuru yemişler de katılabilir.

Farklı malzeme eklemeleri ile ballı pestil gibi değişik tatlara ulaşılabilir. Pestil malzemeleri, damak tadına göre değişebilmektedir. İlgi çekici tatlılarla birlikte de servis edilebilen pestil, yüksek besin değerine sahiptir. Yapım sürecinde ilk andan itibaren kullanılan tüm malzemeleri organik olan ürünler, organik pestil olarak birçok yerde satılabilmektedir. Doğal şeker içeren besinlerle hazırlanan pestil, diyet yapanların da severek tükettiği bir yiyecektir. Ara öğünlerde kahve ve bitki çayına eşlik eden meyve pestilleri, gün içinde ihtiyacınız olan enerjiyi karşılamaya yardım eder. Ölçülü oranda tüketilen pestiller sayesinde, vitamin ve mineral ihtiyacı da giderilir. Ofis ya da ev ortamında yapılacak ara öğünler için sağlıklı bir tercih olacaktır.

KARPUZ PESTİLİ

Pestil neyden yapılır sorusun cevabı olarak meyve çeşitleri örnek verilebilir.

Temel malzeme meyve olmakla birlikte, pişirme süresince nişasta, şeker ve su da eklenir.

Pestil nasıl yapılıyor diye soracak olursak, her meyve için ufak değişiklikler gösteren tarifler elde ederiz. Genel anlamda meyvenin öz suyu, posalardan ve çekirdekten arındırılarak işe başlanır. Isıtma veya ezme gibi metotlardan yardım alınarak hazırlanan karışıma; eklemeler yapılır ve ardından yine bir süre pişirilir. Son olarak kurutma işlemi yapılır.

Haberin Devamı

PESTİL NASIL KURUTULUR?

Kurutma öncesi süreçte meyvenin cinsine göre küçük yapım farklılıkları ortaya çıkabilir.

Sahip olduğunuz tarifin gerektirdiklerini yapmak, kıvamı yerinde bir pestil hazırlayabilmenizi kolaylaştıracaktır. Pişirme işleminin sonucunda pestili, temiz bir beze sererek kurutmak gereklidir. Cevizli pestil nasıl yapılır ya da dut pestil nasıl yapılır gibi sorulara cevap arayanlar, kurutma kısmı hakkında doğru bilgilere sahip olmalıdır. Kurutma işlemini güneşli ve sıcak bir yerde yapmak oldukça önemlidir. Pestili sağlıklı koşullarda kurutmak için sanayi bölgesinden uzak yerlerde kurutma işlemi yapılmalıdır. Daha çok yayla, köy ve güneş gören temiz açık ortamlar tercih edilmelidir. Tozlu ve kirli hava şartlarına sahip olan yerlerde pestil kurursa, hava yoluyla zararlı maddeler pestile geçebilir. Bu durumda sağlığınız için risk oluşturmaktadır. Satın alırken de güvendiğiniz yerde kurutulan pestilleri almanız önerilir.

Haberin Devamı

PESTİL NASIL YAPILIR?

Pestiller, kullanıcılara çeşitli şekillerde sunulabilmektedir. Şekersiz pestil, pestil muska, pestil çullaması ya da pestil kızartması gibi farklı seçenekler, yemek severlere zengin alternatifler sunar. İçerdiği şeker nedeniyle pestil kalori bakımından biraz yüksektir.100 gram dut pestil kalori olarak yaklaşık 350-400 kcal olmaktadır. Cevizli pestil kaç kalori sorusunun cevabı ise içindeki kuru yemiş nedeniyle biraz daha fazla olacaktır.

TARÇINLI ELMA ERİK PESTİLİ

Pestiller, birçok farklı meyve ile yapılabilmektedir. Dut ve üzüm en çok kullanılan meyveler olsa da kayısı, erik ve incir de birçok yörede pestile tat vermektedir. Tarifler, çeşitli pestil yapımı malzemeleri ile hazırlanabilmektedir. Duttan ya da üzümden pestil nasıl yapılır gibi sorulara cevap vermek için öncelikle meyvelerin hazırlandığı süreçten bahsetmek gerekir. Pestilin çeşidini de belirleyen meyveler, güzel bir şekilde yıkanıp temizlendikten sonra öz suyunu ayıracak işlemlere tabi tutulur.

ERİK PESTİLİ

Haberin Devamı

Pestilin faydaları nelerdir şeklindeki bir soruya birçok cevap verilebilir. Meyvelerin özünden oluştuğu için vücuda yararlı birçok vitamin içerir ve bu sayede bağışıklık sistemine destek olur. Pestiller yağda eriyen vitaminlerin yanı sıra mineral açısından da zengindir ve vücudun hücrelerini yenilemesine katkı sunar. Pestil sucuk çeşitleri, kışın soğuk günlerinde ihtiyaç duyacağınız enerjiyi fazlasıyla sağlar. Şeker ve nişasta içerdiği için aşırısı zararlı olacaktır.



Yapıldığı meyvelere göre farklı besin ögelerini bünyesinde barındıracağından, vücudun birçok sisteminin düzenli çalışması açısından oldukça yararlıdır. Yüksek miktarda şeker içeren pestiller dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tüketmeden önce doktora danışılmalıdır.

Haberin Devamı

PEKMEZLİ CEVİZLİ SUCUK

Pestiller tüm Anadolu’da bulunmakla birlikte, yöresel meyvelere göre bazı yerlerde daha yoğun olarak yapılır. Erik pestili daha çok İç Anadolu Bölgesi’nde tercih edilirken; üzüm pestili de Anadolu’nun birçok köşesinde sıklıkla yapılmaktadır. Dutlu pestil kömbe ve dut pestilinin en çok yapıldığı yerlerin başında Gümüşhane gelir. Pestil kömbe nedir sorusuna cevap vermek gerekirse, pestilin farklı şekillendirilmiş bir çeşidi olduğu söylenebilir.

ERİK PESTİLİ

Otururken ya da çalışırken bile yiyebileceğiniz bu pestil, pekmezin yüksek besin değerinden pratik bir şekilde yararlanmanızı sağlar. Tatlı ve besleyici pekmez pestilini atıştırmalık olarak gün içinde gönlünüzce tüketebilirsiniz.

PEKMEZ PESTİLİ

Pestil dendiğinde ilk akla gelen meyvelerin dışında bir tat arıyorsanız, vişneyi tercih edebilirsiniz. Farklı bir lezzet sunacak vişne pestili, ikramlarda da rahatlıkla kullanılabilir.

EVDE VİŞNE PESTİLİ YAPIMI

Ceviz ve Dut Pestilin Mükemmel Uyumu Pestilin ideal bir atıştırmalık olarak sunduğu lezzeti ikiye katlayacak malzemelerin başında dut gelir. Eklenen ceviz parçalarıyla hem görünümü hem de tadı zenginleşen pestili, kışın enerji sağlamak için tüketebilirsiniz.

CEVİZLİ VE FINDIKLI PESTİL

Dut Pestili Hem Leziz Hem Besleyici İncirin faydaları saymakla bitmez. Cevizle bir araya gelen incir pestili hem faydalı hem lezzetli bir atıştırmalık olarak mutfaklarınızda yerini alacaktır.

CEVİZLİ İNCİR PESTİLİ



Pestili farklı biçimlerde yemek ya da ikram etmek için kavurma yolunu seçebilirsiniz. Konuklarınıza değişik bir deneyim yaşatacak bu tarif, besleyici bir atıştırmalık alternatifi olacaktır.

PESTİL KAVURMASI

Lor peynirinin lezzetini dut pestilinin özgün tadıyla bir araya getirecek bu tarif, çay saatlerinize başarıyla eşlik edecektir. Yenilikçi tatlar denemeyi seviyorsanız, dut pestili ve lor ikilisini deneyebilirsiniz.

DUT PESTİLİNE SARILMIŞ LOR TATLISI

Şeftali Kokulu Nefis Bir Atıştırmalık Şeftali pestili, gün boyunca çayla, kahveyle ya da tek başına tüketilebilecek pratik bir atıştırmalık olarak tercih edilebilir. Nefis kıvamı ile herkesin beğeneceği bu tarif, ailenizin de gözdesi olacaktır.