Sanat destinasyonu Bodrum

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Çıta yükseliyor

Hep söylemişimdir; bir destinasyonun turist trafiğini zenginleştirmek, kalitesini yükseltmek ve sezonu uzatmak için deniz, kum, güneş üçlemesinin ötesine geçmek ve tatil bölgelerini sanat destinasyonu haline getirmek gerekiyor.

Bodrum için uzun zamandır konuştuğum bu değişim, son birkaç yıldır hem belde genelinde hem de otellerde açılan galeriler ve sanat etkinlikleriyle kendini göstermeye başladı.





Gastronomik atılımlar gibi sanat atılımları da kaliteli turisti çeken ve Bodrum’un marka değerine değer katan birer argüman oldu.

Son yıllardaki bu hareketlenmelerin en iddialı örneği ise, Maxx Royal’de gördüğüm, antik dönemde limanların girişlerine konulan dev heykellerin büyüsünü hatırlatan iki büyük Bernar Venet eseri oldu.

Heykelleri otelin küratörü, Arts Connected’ın kurucusu Zeynep Utku eşliğinde ziyaret ettim.

Dünyanın yaşayan en yaşlı çağdaş sanatçılarından 83 yaşındaki Fransız heykeltıraş Bernar Venet’in Arc Verticaux (Denize Açılan Kapılar) adlı eserlerini inceledim.

Eserlerdeki bakır rengin doğa ile olan uyumu, yay şeklindeki tasarımının otelin çağdaş görüntüsüyle yarattığı ahenk, 23 metrelik dev boyutuyla koyun girişine kattığı heybet, güçlü ama bir o kadar da zarifçe “Ben buradayım” derditen nitelikte.

Otelin Paris’teki Bastok Lessel iş birliğinde oluşturulan, Josh Sperling ve Jean Guillaume Mathiaut gibi ünlü sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi alanı ise yine bir o kadar iddialı.

Otelin sanat adına dikkat çeken bir diğer yeri ise hiç şüphesiz duvarsız olarak tasarlanan camlarla kaplı sıra dışı resepsiyonu.

Refik Anadol’un dijital eseri Pasific Ocean’a ev sahipliği yapan alanda okyanuslardan toplanan datalarla harmanlanmış bu dev eseri inceleyebilir, diğer yandan kusursuz bir gerçeklikle karşınızda uzanan deniz manzarasının kokusunu içinize çekebilirsiniz.

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Sanat ve lezzet bir arada

Bodrum’daki bir diğer sanat atılımı da Bodrum Loft’tan.

Otelin Bodrum evleri hissiyatında sunduğu ortam sanatla birleşince, ortaya otelde değil de evinizde kalıyormuşçasına bir hissiyat çıkmış.

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Avrupa’nın ünlü galerinden Thaddaeus Ropac ve Arsta Danışmanlık girişimiyle başlatılan “Persona” isimli açık hava sergisinde Tony Cragg, Erwim Wurm, Tom Sachs ve Sylvie Fleury’nin objektifinden çağdaş heykel sanatının bronz, çelik ve metalin bir araya geldiği seçkin örnekleri mevcut.

Sergi, 1 Eylül’e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık.

Otelin genel müdürü Mustafa Özel’i ve tüm proje paydaşlarını böylesine iddialı bir sergiyi Bodrum’a getirdikleri için tebrik ediyorum.

Bu arada sergiyi gezdikten sonra Michelin Rehberi’ne girmiş Loft Elia’ya uğrayarak şef Deniz Aşan’ın tariflerini tatmanızı ve adeta birer sanat eserini andıran sunumlarını deneyimlemenizi önerim.

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ABD’li sanatçıya Türk markası

Bu haftaki Bodrum ziyaretimde Jendue denim markasının kurucusu ve tasarımcısı Sahra Cansu Yıldırım ile tanıştım.

Cansu geçtiğimiz yıl Fransa’da denim kumaşından gelinlik tasarımını defilesinde sunup dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise Paris Olimpiyatları’nda sporcularımıza tasarımlar hazırlamaktaymış.





Keza ABD’nin house müzik alanındaki siyahi şarkıcılarından Crystal Waters, Yıldırım’ın tasarımı olan bir pantolonu konserinde giymiş.

Hatta sanatçı pantolonu kendisi almış.

Sahra Cansu Yıldırım markanın sıkı takipçilerinin bu durumu fark etmesiyle konuyu öğrenmiş.

Türk tasarımlarının Türkiye ötesindeki ülkelerde özellikle ünlülerce tercih ediliyor olduğunu duymak gerçekten gurur verici.