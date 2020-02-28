Mart Ayı Burç Yorumlarınız! Astrolog Aygül Aydın Açıkladı...

KOÇ BURCU

Olaylar karşısında canınızı sıkmak yerine yapmaktan keyif aldığınız şeylere yönelmek size iyi gelecektir. Olan biteni kendi kabuğunuza çekilip düşünebilir ve bu konuyla ilgili gözlem yapabilirsiniz. 9 Mart'ta gerçekleşecek dolunayla birlikte değişimleri de beraberinde getirebilir. İş hayatınızda yaşadığınız bazı hayal kırıklıkları sonucunda iş hayatınızda değişlik yapmak ya da düzen getirmek isteyebilirsiniz. Dolunayla birlikte bunları net bir şekilde görebilirsiniz. Bazı konularda karar alma arifesinde olabilirsiniz ama harekete geçmek yerine iyice düşünmenizde yarar var, bu konuda oldukça dikkatli olmalısınız.

BOĞA BURCU

Aldığınız haberlerin doğruluğundan emin olmadan, önünüzü iyice görmeden harekete geçmeyin, biraz sabırlı olun. Yaşam için yeni planlar yapabilir ve kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz ama yanlış kararlar almaya müsait olduğunuz bu dönemde radikal kararlar alıp, harekete geçmemelisiniz. Sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizde de yanlış anlaşılmalar olabilir, dikkatli olun.9 Martta başak burcunda gerçekleşecek dolunayla birlikte aşk konularında netleşebilirsiniz. Olumsuz düşüncelere girip olumsuz kararlar almayın. Yeni bir aşka yelken açabilir, kendinize yeni bir hobi edinebilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Gündemi siz belirleyip, yön verebilirsiniz. Bu süreçte yeni iş görüşmeleri ön planda olabilir. Toplum önündeki duruşunuz, kariyeriniz ve aile hayatınız oldukça dikkat çekici olacaktır. 9 Mart'ta Başak burcunda gerçekleşecek dolunayla birlikte yaşam alanınızla ilgili ve ailenizle ilgili konular dikkat çekici olabilir ve bazı haberler alabilirsiniz. Bu ay duyacağınız şeyler konusunda oldukça dikkatli olun. Güneş’in 20 Mart itibariyle Koç burcuna geçmesiyle birlikte hayattan beklentileriniz, çevre ilişkileriniz ve kariyere dair planlarınızı yenileyebilir ve umudunuzu tazeleyebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Çalışma alanınızda uyumlu bir dönem içine giriyorsunuz. Sorumluluk duygunuz zaten çok yüksektir ama bunu en iyi şekilde ortaya sunmak için gelişen fırsatları değerlendirmeniz gerekiyor. Kariyer durumunuzu iyileştirme fırsatlarıyla ilgili endişeler sizi huzursuz etmemelidir.9 Mart'ta Başak burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile daha iyi bir anlayışa ve uzlaşmaya varabilmek için iş yerindeki zorlu koşulların tartışılması gerekecektir. Bu noktada fevri çıkışlar yapmamalı ve engellendiğiniz düşünmemelisiniz. Kısa bir soluklanma veya yaşam boyu hedeflerinizi bu ay gözden geçirmelisiniz.

ASLAN BURCU

Bu ay sizler için oldukça marjinal gelişmeler barındırmaktadır. Uzun zamandır yorulduğunuz ve iş hayatınızda sarf ettiğiniz gayretin karşılığını alacağını bir döneme giriyorsunuz. Bu ay biraz daha içe dönme zamanı. Hayatınızı yönlendireceğiniz yeni kararlar oluşabilir. Motivasyonunuz oldukça yüksek olacak. Yakın çevreniz sayesinde yeni kararlar alabilirsiniz. Cesaretinizi yeni girişimlerinize doğru kanalize ediyor olacaksınız. Yeni kararlar ve yeni beklentilerin planlarını oluşturabilirsiniz. Özellikle ayın sonunda olan Satürn Kova burcuna geçiş yapması sizleri oldukça sorumluluklar içerisine alacaktır.

BAŞAK BURCU

Belki partnerin sorumlulukları sizi yoruyor olabilir ama sizler de mümkün oldukça taşıyamayacağınız yükleri üstlenmemeyi seçmelisiniz. Hayata olumlu bakan, olumlu bakıştan üreyen umut ve cesaretle daha atak, daha cesur, daha moralli oluyor. O zaman sorunların üstesinden daha rahat geliyor. Bu yüzden bu dolunay ile kendinize bunu ilke edinmelisiniz. Kariyer hayatınızda fark edilmeniz ise ayın sonunda gerçekleşecek olan koç yeni ayı ile mümkün olacaktır. Bu döneme kadar istikrarla çalışmaya devam etmelisiniz. Sadece bakış açısını değiştirerek birçok sorunun üstesinden gelebilmek mümkündür.

TERAZİ BURCU

Heyecanlarınızı kontrol edemeyebilirsiniz. Uzun zamandır telafi edemediğiniz finansal hatalarınızı telafi ediyor olacaksınız. 24 Mart'ta Koç burcunda gerçekleşecek olan yeni ay sizleri ilişkinizde önemli bir noktaya taşıyacaktır. Eğer gizli yürüttüğünüz bir ilişki içindeyseniz bu ortaya çıkabilir. Ya da tutkularınızın arttığı ve her türlü cesarete doğru gidebileceğiniz bir ilişki içine çekilebilirsiniz. Mars 30 Mart'ta Kova'ya girip hemen Satürn'le buluştuğunda, Kontrol edemeyeceklerimize karşı bakış açımızı değiştirmeliyiz.

AKREP BURCU

Aşk hayatınızla ilgili beklediğiniz ve gücünüzü toparlamanız gereken oluşumlarla doğru bir yol bulabilirsiniz. Ve güzel bir yön çizebilirsiniz. 24 Mart Koç burcunda gerçekleşecek yeni ay ile dostluklarınıza dikkat etmeniz gereken olaylar söz konusu olabilir. Aranızda oluşan yanlış anlaşılmaları düzeltebilirsiniz. Mars 30 Mart'ta Kova'ya girip hemen Satürn'le buluştuğunda, aile konularınız gündeme gelebilir. Taşınma, yer değişikliği gibi konular gündeminize gelebilir. Mutluluğumuzu, mala veya insanlara bağlamamanız gerektiğini görebilirsiniz. Onlara bağlandığında sürekli peşlerinden koşmak zorunda kalırsınız.

YAY BURCU

Bu ay sizler için hareket ve aksiyon dolu bir ay olduğu söylenebilir. İş ortamınız ya da sorumluluklarınızla ilgili verdiğiniz çabaların sonuçlarını alacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bilinçaltınızın gizli derinliklerinde oluşan bu dolunayı sizi bazı gizliliklerle yüzleştirebilir. Korkularınızla yeniden tanışmanız gerekebilir. Bilinçaltınızı etkileyen bazı olaylar ve korkular karşınıza baş edilmesi güç bir konu haline gelerek sizi rahatsız edebilir. Gizli kalmış bazı sorunlar ve konular ortaya çıkabilir. Hırsızlıklara ve yanılgılara karşı daha dikkatli olmalısınız.24 Martta koç burcunda gerçekleşecek olan yeni ay ile aşk ve flörtler ilgili iletişim dengesini güçlü tutunca bu sorunları atlatıyor olacaksınız.

OĞLAK BURCU

Hayatta biraz daha yalnız kaldığınızı düşünebilirsiniz ama bu durumda içe çekilmek yerine tepki vermeyi ve savaşmayı isteyebilirsiniz. Aslında bu ay sonu Satürn gezegenin sizin burcunuzdan çıkıp kova burcuna girmesi sizlere rahat bir nefes aldıracaktır. Geçmişte yapmış olduğunuz yol ayrımlarını ve seçimlerini yeniden irdeleyip o noktaya tekrar geri dönüp telafi etmek isteyebilirsiniz. Düşünceleriniz olaylara bakış açınız ve olgunluğunuz farklı bir hal olacak. 30 Mart'ta Kova'ya girip hemen Satürn'le buluştuğunda finansal ve maddi gelirlerinizi gözden geçirmeniz gereken ve belki de biraz daha daraltmanız gereken bir fikir içinde girebilirsiniz. Yeni bir iş projesini başlatabilirsiniz.

KOVA BURCU

Bu ay sizler için oldukça önemli. Satürn gezegeni 2,5 yıllık oğlak burcu takımyıldızındaki seyahatini bitiriyor ve sizlerin takımyıldızına geçiş yapıyor. 24 Mart sonrası gerçekleşecek olan koç yeni ayı ile kariyer hedeflerinizi ya da yarım kalan işlerinizi aktifleştirme yolunda olmanız doğru bir karar olabilir. Çünkü bu gelişim sürecinde ihtiyacınız olan şey kariyer alanınızdaki başarı hissiyatı olacaktır. 30 Mart'ta Kova'ya girip hemen Satürn'le buluştuğunda isyan bayraklarını çekmek yerine bazı kompleksleri geride bırakmak için bir fırsat olarak değerlendirmeyi seçmelisiniz.

BALIK BURCU

12 Mart civarlarında sizin burcunuzda gerçekleşecek olan Güneş Neptün kavuşumu hayata bakış açınızı sorgulayıp, gözden geçirmenize neden olabilir. Manevi konularda bir farkındalık içinde olabilirisiniz. İnanç konuları, eğitim, ticaret, akraba iletişimlerinizde, hukuki süreçlerde bu ay gündeminizi oluşturabilir. Önünüzü net görmeden herhangi bir eylem içine girmemelisiniz, bu süreçteki bilgiler yanıltıcı olabilir.Sizin karşıt burcunuzda gerçekleşecek olan dolunay ilişkilerde sizleri değişik bazı kararlara ilerletebilir. Uzaklarda yaşayan çevrenizle ilgili bazı haberler alabilir ve onlarla iletişim kurmak zorunda kalabilirsiniz.