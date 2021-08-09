Haftalık Burç Yorumları: 9-15 Ağustos Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündem

Venüs Neptün Karşıtlığı (Başak-Balık)

Merkür Jüpiter Karşıtlığı (Aslan - Kova)

Merkür Başak Burcunda

KOÇ BURCU:

Başak burcundaki Venüs ve Balık’taki Neptün’ün karşı karşıya gelmesi, topluma yararlı adımlar atmak isterken irtibatta olduğunuz kişilerin sakladığı gerçek yüzleri ifşa edebilir. Farkına varacağınız gerçeklerle günlük rutinlerinizi olumsuz yönde etkileyebilir, bazı maddi kayıplar yaşayabilirsiniz.

BOĞA BURCU:



Venüs ve Neptün’ün karşıtlığıyla başlayan hafta başında bazı güven ve hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızı etkileyecek bu birkaç günlük süreç içerisinde, partneriniz bazı davranışlarının gerçekliğiyle yüzleşebilirsiniz. Arkadaşınız gibi görünen ama iyi niyetli olmayan kişilerle ilgili yeni bir karar vermeniz, yeni bir sınır çizmeniz gerekebilir.

İKİZLER BURCU:



Venüs’ün Balık burcundaki Neptün ile karşı karşıya gelişi, kariyeriniz ve çalışmalarınızla ilgili doğru bildiğiniz yanlışları size sunabilir. Güvendiğiniz işleri ve insanları sorgulayabilirsiniz. Görmezden gelmeyi tercih ettiğiniz konuların canınızı sıkmasını, ihtimaller yerine gerçeklerle hareket ederek engelleyebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU:



Venüs ve Neptün arasındaki gerilimli açı, yakınlarınızla olan ilişkilerinize gölge düşürebilir. Farkında olduğunuz ya da farkında olup üstünü örttüğünüz konular gün yüzüne çıkabilir. Bir anlaşma ya da yazılı bir işiniz sözkonusu ise, normalden daha dikkatli olmalısınız.





ASLAN BURCU:



Venüs ve Neptün’ün Başak-Balık aksındaki karşıtlığı, ekonomik konularda dikkat etmeniz gereken konuları önünüze getiriyor. Kontrolü bırakmanız ve bazı girişimlerde aldatıcı söylemlerin içinde bulunmanız kayıplara neden olabilir. Bu kayıpların nedeninin ne ve kim olduğunun farkına varacağınız, gözünüzdeki perde kalkacağı için para kazanmakla ilgili düşüncelerinize bir çeki düzen veriyorsunuz.

BAŞAK BURCU:



Burcunuzdaki Venüs’ün, karşıt burcunuzdeki Neptün ile etkileşim halinde olması, ikili ilişkilerinizdeki tüm gizliliğe son veriyor. Bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmak, sizi uzun vadede olumsuz etkilemeyecektir. Flu gördüğünüz birçok detayın netleşmesi, ne yapmanız gerektiği konusunda işinizi kolaylaştırabilir.

TERAZİ BURCU:

Yönetici gezegeniniz Venüs ve Neptün’ün zıt kutuplarda hareker etmesi, gerçeği yansıtmayan bazı detaylarla uğraşmanızı gerektirebilir. Kendi halinde bir yaşam tarzı içinde olmanın ölçülerini ve sınırlarını yeniden belirleyebilirsiniz. Yanılgı ve aldanmalarla geçirdiğiniz bazı süreçler içinde konuların aslında öyle olmadığını görmek, kararınızda ve hayatınızı nasıl idama ettirmeniz gerektiği konusunda belirleyici oluyor.

AKREP BURCU:



Venüs ve Neptün’ün iki karşıt burçta yer aldığı bu hafta, arkadaş çevrenizle birlikte hareket ettiğiniz bazı konularda, yaşananların ve gerçeklerin farklı olduğuna şahitlik edebilirsiniz. Belki göremediğiniz ya da görmek istemediğiniz detaylar, yeniden düşünmeniz gerektiğinde nelere dikkat etmeniz gerektiğinin altını çiziyor.

YAY BURCU:



Venüs ve Neptün'ün karşı karşıya geldiği bu hafta, iş hayatınızı ve çalışmalarınızı etkileyecek bazı detaylarla ilgilenebilirsiniz. Yanılgılara açık olmanız sebebiyle özellikle birlikte çalıştığınız kişilere karşı daha dikkatli olmalı ve insanların niyetlerini iyi okumalısınız.

OĞLAK BURCU:



Venüs'ün Neptün ile yapacağı karşıt açı, bazı bilgilerin ve insanların gerçekliğini tartmanız gerektiğini hatırlatabilir. Dibini görmediğiniz sulara girmeden önce dikkatli olmalı, çevrenizdeki kişilerden gelecek teklifleri ve anlaşmaları daha titiz değerlendirmelisiniz.

KOVA BURCU:

Venüs ve Neptün'ün karşıtlığı etkisinde olunan bu hafta, gerçekten uzak yatırım ve insanlara karşı uyanık olmanız gerekiyor. Değer yargılarınızla ilgili bazı endişeleriniz gözünüze bir perde indirebilir. Dolayısıyla özellikle mali konularda işbirliği halinde olduğunuz kişilere karşı daha dikkatli olmalısınız.

BALIK BURCU:



Karşıt burcunuzdaki Venüs ile karşı karşıya gelen yönetici gezegeniniz Neptün, ikili ilişkilerinize gerçekten uzak bir yerden bakmanıza sebep olabilir. Sınır nedir bilmeyen bir ruh hali içinde olmanın sizi uğratacağı zararla yüzleşebilirsiniz.

