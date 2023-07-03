Haftalık Burç Yorumları: 3-9 Temmuz 2023 Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

1 Temmuz Cumartesi saat 00.07’de Neptün, Balık burcunda geri hareketine başlıyor. Hayatının iyi olması bir mutluluk getirmez. Mutluluğu sürdüren şey hakikate güvenmektir. Büyük plan içinde mutluluğu bulmak, var olmayı hakikati kabullenmek başka bir duygudur. Dünyaya gelişini hâlâ kabul etmiyor gibi davranıyorsun. Varoluşunu sev.

1 Temmuz Cumartesi saat 08.05’te Güneş ve Merkür, Yengeç burcunda kavuşuyor. Bir şey senin için önemliyse, onu bugün yap, yaşa. Yarına erişeceğinin garantisi yok; ama bugün avuçlarının içinde canlı canlı duruyor. Oradan kayıp gitmeden bugünden tasarruf et.

3 Temmuz Pazartesi saat 14.38’de Oğlak burcunda 11 derecede bir Dolunay gerçekleşiyor. Kendinde yön ve motivasyon duygularını kayıp hissedebilirsin. Kendini dağınık ve duygusal zayıflık içinden çıkart. Bu geçici bir his. Tek bir projeye odaklan ya da elinde bitirmen gereken tek işe yönel. Şu an ne yapıyorsan asla iki işi bir arada yapma. Artık kararlı ol. Seni kıran insanlara ikinci bir şansı verme!

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Neptün'ün Balık burcundaki geri hareketinin başlamasıyla geri plana attığınız, görmezden geldiğiniz her şeyi gündeminize getirebilirsiniz. Bazı insanlarla sorun yaşadığınızda, bazı işler istediğiniz gibi gitmediğinde kendinize pay biçebilirsiniz.

Boğa



Sevgili Boğa ve yükselen burcu Boğa olanlar, Neptün'ün Balık burcundaki geri hareketine başlaması kendinize görev edindiğiniz konuların gerçekliklerini ve hayatınıza etkisini gösterebilir. Kendinize seçtiğiniz yolu değerlendirebilirsiniz. Bugüne kadar neler yaptığınız ve yapmadığınız hakkında kendinize karşı objektif olmalısınız.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, Neptün'ün Balık burcundaki geri hareketiyle beraber iş hayatınızdaki seçimleriniz ve tutumlarınız konusunda bazı öneriler getirebilir.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, Neptün'ün Balık burcunda geri hareketine başlamasıyla hayatınızda kendinize ne kadar yer verdiğinizi düşünebilirsiniz. Bugüne kadar bunu ne sıklıkla yaptığınızı fark ettiğinizde kendinizdeki eksikliği nasıl kapatacağınızı da bulmanız kolaylaşabilir.

Aslan



Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, Neptün Balık burcunda geri hareketine başlıyor ve size hakkınızı teslim ediyor. Şanslı bir dönemdesiniz, bu şans altın bir tepside olsa da sizin ayağa kalkarak ona ulaşmanız gerekecektir. Başka konular ve insanlar için çabalamaktan, oldurmaya çalışmaktan yorulduğunuzu kendinize itiraf etmelisiniz.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Neptün'ün Balık burcundaki geri hareketi ikili ilişkilerdeki detayları gözler önüne serebilir. Kendinizce bir savunma geliştirdiğiniz ya da mantığa oturtmaya çalıştığınız konuları objektif olarak düşünmelisiniz. Gerçekten ne uğruna bunu yaptığınızı, değip değmediğini, hangi detaylara fazlaca yöneldiğinizi ve hangilerini görmezden geldiğinizi fark edebilirsiniz.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, Balık burcundaki Neptün'ün geri hareketine başlaması iş düzeniniz başta olmak üzere günlük akışınızı büyük ölçüde etkileyebilir. Aynı hatalara ya da konulara tekrar dönmek size zaman kaybettirebilir. Artık buna bir son vermek üzere yeni kararlar almak isteyebilirsiniz.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, Neptün'ün Balık burcundaki geri hareketiyle beraber bir şey istemek kadar bunun getirilerinin ne olduğunu da önemseyebilirsiniz. Bugüne kadar yaşadıklarınızda bu ayrımı yapamamış olabilirsiniz. Ama artık bunun bir kayıp olduğunu düşünmeyi bırakıyorsunuz.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, Balık burcundaki Neptün'ün geri hareketine geçişi sahip olduğunuz her şeyin gerçekten size ait olup olmadığını düşündürtebilir. Eviniz, yaşam tarzınız ve aile ilişkilerinizde bir şeylerin boşa dönen bir pedala benzediğini görebilirsiniz. Görmezden gelmek yerine konuşmayı, hislerinizi paylaşmayı denemelisiniz.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Balık burcundaki Neptün'ün geri hareketi iş görüşmeleri ve haberleşme trafiğinize etki edebilir. Beklediğiniz gibi sonuçlanmayan durumlar söz konusu olduğunda öfkenize hakim olmalısınız. Yapmanız gerekenin buna neden olan durumları tespit ederek çözmek olduğunu unutmayın.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, Neptün'ün Balık burcundaki geri hareketi ekonomik konularda bazı önlemler almanızı gerektirebilir. Harcamalarınızın ve yatırımlarınızın gidişatı hakkında bilgi sahibi olabilir, yanılgıya düştüğünüz durumları iyi yöne çevirmek için çaba gösterebilirsiniz.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, yönetici gezegeniniz Neptün'ün burcunuzdaki geri hareketi yaşadığınız zamanları geri sararak bir kez daha düşünmenize yardımcı olabilir. İyi niyetlerinize, kendinizle ilgili çabalarınıza ve bunları ne kadar yoğunlukta yaptığınıza bakmalısınız.