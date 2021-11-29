Haftalık Burç Yorumları: 29 Kasım- 4 Aralık Haftalık Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

29 Kasım Güneş Merkür Kavuşumu

1 Aralık Neptün İleri Harekette

4 Aralık Yay Burcunda Güneş Tutulması

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Ay’ın Terazi burcundaki seyriyle başlayan bu hafta hem mental hem de sosyal olarak önemli kararların eşiğinde olduğunuzu temsil ediyor. İlişkileriniz ve birlikte paylaşımlarda bulunduğunuz kişiler, bu kararlarda etkili olabilir. Durmanız gereken noktalar üzerinde düşünebilirsiniz.

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar; bu hafta kendinizi ve ilişkilerinizi bir esaretten kurtarıyorsunuz. Korktuğunuz şeylerin aslında sizi özgürleştirecek şifreleri de taşıdığını görmeniz mümkün olabilir. Sabırsız olduğunuzu düşündüğünüz, kıramayacağınızı hissettiğiniz konularda birtakım çözülmeler yaşayabilirsiniz. Bu rahatlama hali sizi ekonomik anlamda da daha iyi yol alacağınız bir hale getirebilir. Sakin kafayla düşünmek ve olaylara her zaman baktığınızdan farklı bir yerden bakmak, elinizdeki kaynakları nerede ve nasıl değerlendireceğinize dair fikirler verebilir.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, bu hafta ile yenilendiğinizi, artık ciddi ve farklı hedefler koyduğunuzu gözler önüne serebilirsiniz. Bu da size, bu tutumunuzu destekleyecek insanlar ve fırsatlar getirecektir. Önemli iş birlikleri gündeme gelebilir. Sevildiğinizi, takdir edildiğinizi yoğun bir şekilde hissedebilir, hızlı ve heyecanlı adımlar atabilir, ilişkilerinizi ileri noktaya taşıyacak adımlar atabilirsiniz. İnsanlık için küçük ama kendiniz için oldukça büyük adımlar olduğunu anlamanız uzun sürmeyecektir.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, bu hafta işleriniz hızlanıyor. Şanslı olduğunuzu hissedeceğiniz yer değişiklikleri söz konusu olabilir, yeni sorumluluklar edinebilir, bugüne kadar verdiğiniz emeğin karşılığını almaya başlayabilirsiniz. Tanışacağınız insanlar size bu konuda destek olabilir. Bu desteğin etkisini büyütecek olan ise, sizin ne istediğinizden emin olmanız ve o doğrultuda kendinize bir eylem planı hazırlamanızdır.

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, bu hafta iş ortamınızdaki değişimlere yeni hazırlıklar yapıyor olabilirsiniz. Eğitim hayatınızda bazı ödülleri alıyorsunuz. Hayattaki en büyük tutkunuz olan sevmek ve üretmek üzerine yeni girişimleriniz olabilir. Tanışacağınız kişilerin ilgisini her zaman olduğundan daha hızlı ve etkili şekilde çekebilir, bu dönemde yapacağınız işlerle kendinizden fazlasıyla söz ettirebilirsiniz.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar,Güneş ve Merkür’ün Yay burcunda hareket edecek olması iş hayatınızla ilgili renkli ve hızlı günleri getiriyor. Enerjiniz yükseliyor ve kendinizi daha canlı, yapıcı hissedebilirsiniz. Eğer nereye gideceğiniz belli ise, o doğrultuda ilerlemekten vazgeçmeden, planlarınızı uygulamaya koyabilirsiniz.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar,bu hafta kendinize yeni iş bağlantıları kurabilir, bunun için belki kısa seyahatlere çıkabilirsiniz. Her ne yaparsanız, bu haftaki tüm girişimlerinizin iyi sonuçlanması için gökyüzü destekçiniz olacaktır. Ticari ve duygusal anlamda oldukça parlak bir zamandasınız. Gündeminiz yeni insanlar, yeni işler, yeni yerler üzerine oluşacaktır. Popülerliğiniz ve iyimserliğiniz size pek çok fırsat getirebilir. Öncesinde olumsuz tecrübeler yaşamış olmanızın etkisini üzerinizden atmalısınız. Her birinde, isteklerinize bir adım daha yaklaştığınız gerçeğini unutmayın.

Akrep

Sevgili Akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar; bu hafta özellikle ekonomik anlamdaki girişimlerinizi hızlandırabilir ya da size bu alanı geliştirecek yeni imkanlar yakalayabilirsiniz. Hukuksal konularda ve maddi anlamda şanslı olabilir, lehinize sonuçlanan işlemlerin ardından kazancınızı katlayabilirsiniz. Evliliğiniz, ortaklığınız ya da kadersel kararlarınız ön planda olacaktır. Ne yapmanız gerektiğine kendinizi ikna etmek için çok fazla efor harcamak yerine biraz akışına bırakmayı tercih etmelisiniz. Bu akış hali sizi korkutmasın, esnemenin ve büyümenin keyfini çıkarın. İnişli çıkışlı parasal konularda alım satım yapıyorsanız hızlı kaybedip hızlı kazanabilirsiniz. Bu hafta mümkün oldukça risk almamaya çalışın.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, bu hafta gökyüzü sahneyi size bırakıyor.Artık ortaya çıkmanız ve konuşmanız için size olanak tanıyor. Güzel haberler alabilir, şansınızın sizi her zamankinden daha fazla sarıp sarmaladığını görebilirsiniz. Bir süredir içinizde tuttuğunuz, gizli bir şekilde yürüttüğünüz her şeyi gün yüzüne çıkarmak isteyebilirsiniz. Bunu yaparken hırsın değil keyfin ve güzel düşüncelerin ağır basacak olması, farkınızı ortaya koyacaktır. Parasal konularda da birtakım iyileşmeler olabilir. Tüm ilişkilerinizin hız kazanması ve artık yönünü bulmaya başlaması, ekonomik açıdan da sizi destekleyecektir. Değerlerinizi, imkanlarınızı koruyun. Onlar sayesinde daha iyi eserler çıkarabileceksiniz.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlak olanlar, bu hafta içinizdeki karamsarlık son buluyor. Omzunuzdaki yükleri bırakıyorsunuz, tecrübeleriniz size yol gösteriyor. Gökyüzünde Satürn ve Chiron’un üçgen açısı da bu durumu destekleyerek bilmediğiniz konular, gerçek niyetini öğreneceğiniz insanlar hakkında ne yapmanız gerektiği ile ilgili size yardımcı olacaktır. Bu yardım, olumsuz tecrübelerle hayatınıza dahil olabilir. Sadece buradaki ana fikre odaklanmaya gayret gösterin. Kendinize yeniden inanın. Parasal konularınız önem kazanacak. Vergiler, yatırım yapma kararı gibi durumlar için yeni adımlar atabilirsiniz.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar,Hafta başından itibaren hem kişisel hem sosyal anlamda kendinizi daha iyi hissedeceğiniz günlere işaret ediyor. Arkadaş çevrenizde aranan kişi olabilir, birçok toplumsal projenin içinde yer alabilirsiniz. Kendinize maddi ya da manevi anlamda yatırımlar yapmak isteyebilirsiniz. Bu konuda ilgi alanlarınıza yönelebilir, diğer insanları teşvik etmek için eğitimler düzenleyebilir, yeni çevrelere dahil olabilirsiniz. Her şeyin bir sebebi var, bu hafta o sebepleri anlayacaksınız.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, bu hafta kariyerinizle ilgili önemli haberleri beraberinde getirebilir. Yaptıklarınızın karşılığını alabilir, statünüzü sağlamlaştırabilirsiniz. Gelirlerinizi olumlu yönde etkileyecek bir anlaşma yapabilirsiniz. Ekonomik özgürlüğünüzü yeniden ve daha iyi şekilde kazandığınızı görmek, sizi yapacaklarınız konusunda heyecanlandırabilir. Önemli bir nedeniniz olduğunu fark edebilirsiniz. Kendinizi her zamankinden daha cesur hissedebilirsiniz. Zira aldığınız kararlar, hayatınıza dahil ettiğiniz insanlar bu cesaretinizin en büyük kanıtı olacaktır.