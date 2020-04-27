Haftalık Burç Yorumları: 27 Nisan- 3 Mayıs Haftalık Burç Yorumları

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 27 Nisan- 3 Mayıs haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Kova burcunu 27 Nisan- 3 Mayıs haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Sevgili koçlar veya yükselen burcu koç olanlar; bu hafta başında cesur olun. Döküntü veya yıkık davranışlar yerine kendinden emin ilerlemeyi seçin. Pazartesi-salı günleri kararlarınızı hızlı verebilirsiniz ama yöneticilerinizle olan diyaloglarınızda lütfen saygı çerçevesini aşmayın.

BOĞA BURCU

Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar; haftaya arkadaşlarınızla ilgili bazı anlaşmazlıkları yönetmek ya da parasal ilişkilerinizi yeniden gözden geçirmek zorunda kalarak başlayabilirsiniz. Yakın arkadaşlıklarınızda ya da akrabalarınızla olan iletişimlerinizde bazı yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler veya yükselen burcu ikizler olanlar; bu hafta sizler için hem iş hayatınız hem de kendi kişisel vereceğiniz kararlarınız için oldukça önemli olacaktır. Parasal konularda yaşanabilecek aksiliklere karşı biraz daha sakin olmalısınız. Aniden çıkan ödemeler yapmanız gerekebilir.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar; haftaya başlarken kendinizi köşeye sıkışmış ve motivasyonu az bir şekilde hissediyor olabilirsiniz. Bu duygusal tuzak içine girmemelisiniz. Bazı bilmediğiniz şeyleri öğrendiğiniz ya da iş hayatınızda bazı düzenlemelerin olabileceği bir hafta genelindesiniz.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar; haftaya arkadaşlarınızla ilgili bazı krizleri çözmeniz gerekebilir. Sosyal ilişkileriniz veya aşk hayatınızdaki bazı konular gündeminizde olabilir. İlişkinizde terkedilmiş ya da yol ayrımına gelmiş duygusunu yaşıyor olabilirsiniz. Bazı şeyleri gururunuza yedirememek ya da hak etmediğinizi düşünüyor olabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Sevgili başaklar veya yükselen burcu başak olanlar; haftaya biraz kararsız ve yönsüz başlayabilirsiniz. İşler pek istediğiniz gibi gitmiyor olabilir. Ne yapacağınızı bilemediğiniz ya da karar veremediğiniz durumlar için salı gününü beklemeyi seçmelisiniz. Bazı şeyler daha sonrasında hızlı yoluna girecektir.

TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar; haftaya kendinizi hiçbir konuda net olmadığınızı hissederek başlıyor olabilirsiniz. Sanki hayatınız ellerinizden kayıyor ama siz tutamıyorsunuz gibi. Bu durumu fazla dramatikleştirmeyin çünkü pazartesi öğleden sonra bu süreç değişecek. Mümkün oldukça planlarınızı salı günü yapmayı tercih edebilirsiniz.

AKREP BURCU

Sevgili akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar; haftaya banka işleriniz, mahkemeler, vergiler, devletle ilgili işlerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Belki arızalanan eşyalarınızın takibi, kurulumu ya da iadeleri söz konusu olabilir. Tüketici haklarınızı kullanmanız gereken durumları yönetmeniz gerekebilir.

YAY BURCU

Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar; bu hafta ilişkilerinizle ilgili konularınızda önemli toparlanmalar yaşayabilirsiniz. Sadece hafta başında kendinizi nedensiz gergin hissedebilir ve bazı insanlar sizi yine hayal kırıklığına uğratıyormuş gibi gelebilir. Buna hemen karar vermeyin. Siz artık eski siz değilsiniz.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar; bu hafta çok iyi organize ve planlı olmanız gereken bir hafta diyebiliriz. Sizlerde aksine şu an için biraz konsantre olmakta zorluklar yaşıyor olabilirsiniz. Büyük hafta özellikle 29 Nisan sonrası ilişkiler odak noktanız haline gelebilir. Sözleşmeleriniz, evliliğiniz, birebir ortaklı ilişkileriniz oldukça önem kazanacaktır.

KOVA BURCU

Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar; Ay'ın hareketi sizler için haftaya hızlı başlıyor. Bu nedenle, hayatın tadını çıkarabileceğiniz harika bir haftaya başlıyorsunuz. Bu hafta sahne önünde olmak için oldukça uygundur. Yeni bir romantik ilişki içine girebilirsiniz.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu balık olanlar; bu hafta duygularınızı ortaya çıkartmak ve yaşadığınız haksızlıkları konuşmak isteyebilirsiniz. Nedenini bilmediğiniz umutsuzluk veya hedefsizlik duygusundan bu hafta ortasında kurtulabileceksiniz. Aksine, gerçek duygularınızı yapıcı ve saygılı bir şekilde iletmeniz gerekmektedir.