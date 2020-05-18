MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriAstro Gündem Haftalık Burç Yorumları: 18-24 Mayıs Haftalık Burç Yorumları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Haftalık Burç Yorumları: 18-24 Mayıs Haftalık Burç Yorumları
Astro Gündem

Haftalık Burç Yorumları: 18-24 Mayıs Haftalık Burç Yorumları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haftalık Burç Yorumları: 18-24 Mayıs Haftalık Burç Yorumları
Abone Olgoogle-news

"18-24 Mayıs haftalık burç yorumunuzu okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar için olumlu geçecek? Aslan burcu 18-24 Mayıs haftası yorumu ne söylüyor? İkizler burcunu 18-24 Mayıs haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı."

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 18-24 Mayıs haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Kova burcunu 18-24 Mayıs haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar; haftaya başlarken kendinizi gergin ve duygusal anlamda tahammülsüz hissedebilir ve özellikle iletişim konusunda bazı noktalarda sabrınızın olmadığını görebilirsiniz. Sizleri empati yeteneğinizi ön plana almaya davet ediyorum. Bu anlamda biraz yalnız kalıp sessiz ortamlarda bulunmanız iyi gelecektir.

KOÇ BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
KOÇ BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

BOĞA BURCU

Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar; yepyeni bir haftanın başlangıcında kendinize yeni bir rota bulma ve yeni hayat felsefeleri oluşturma yönünde kararlı hissedebilir ve yaşamınıza renk katacak her türlü yeniliğe açık olabilirsiniz. Haftaya başlarken finansal anlamda bazı olayların sizin kontrolünüz dışında geliştiğini görebilir ve sessiz kalarak olayların gidişatını görmeye çalışabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
BOĞA BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

İKİZLER BURCU

Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar; yepyeni bir haftanın başlangıcında maddi harcamalarınızın birden artacağı ve hesaplamadığınız bir durum için ek kaynak arama yoluna gitmeniz gerekebilir. Ancak yine hiç beklemediğiniz bir anda gelen fırsat üzerine bu durumu düzeltebilir ve büyük bir rahatlama yaşayabilirsiniz. Özel ilişkilerde de yeni bir başlangıç yapabilir ve sevdiğiniz kişiye olan güveniniz sayesinde ciddi birlikteliğin ilk adımını atabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
İKİZLER BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

YENGEÇ BURCU

Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar; yepyeni bir haftanın başlangıcında özellikle salı günü dikkatsizlik veya sakarlıklara karşı uyanık olmanızı ve acele hareketlerden kaçınmanızı tavsiye ederiz. Bu hafta sizler için geçmişin ağır yüklerinden kurtulma ve zihninizin derinliklerinde bulunan endişe ve kaygılardan arınma haftası olarak da görebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
YENGEÇ BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

ASLAN BURCU

Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar; yeni bir haftaya başlarken bu haftanın öncelikle içsel anlamda bir huzur, arınma ve geçmişin yorgunluk veren travmalarından uzaklaşma zamanı olarak da görebilirsiniz. Hafta başına bu etkilerle başlıyor ve uzun zamandır içinizde biriken bazı duyguları dışarı çıkarmaya çalışıyorsunuz.

ASLAN BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
ASLAN BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

BAŞAK BURCU

Sevgili başak ve yükselen burcu başak olanlar; yeni bir haftaya başlarken ikili ilişkiler konusunda dikkatlice adım atmanızı ve söyledikleriniz konusunda temkinli davranmanızı önerebiliriz. Özellikle konuşmalarınızda bazı yanlış anlaşılmalar oluşabilir ve bu durumda kendinizi savunmanız gerekebilir. Özel yaşamda ise durum bunun tam tersi olacak gibi gözüküyor.

BAŞAK BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
BAŞAK BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

TERAZİ BURCU

Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar; haftanın başlangıcında işinizle ilgili beklemediğiniz çok güzel bir haber alabilir ve kendinizi fazlasıyla mutlu hissedebilirsiniz. Alacağınız bu haber üzerine kariyer yaşantınızı daha hızlı bir şekilde ilerletip çeşitli görüşmeler ayarlayabilir ve hedefinize varan yolda hızlıca ilerlemek isteyebilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
TERAZİ BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

AKREP BURCU

Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar; bu hafta iş ve sorumluluklarınızın yanı sıra ortaklı kazanımlarınız ile ilgili de bazı kararlar alabilirsiniz. Yurtdışı eğitimleriniz ya da seminer programlarınız bu hafta sizlere yeni bir yön kazandırabilir. Uzun zamandır kendinizi hiç bu kadar güvenli hissetmemiş olabilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
AKREP BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

YAY BURCU

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu yay olanlar: bu hafta birçok konuda bazı mücadeleci davranışlar içinde olabilir ve özel yaşamla ilgili verdiğiniz bazı kararlar yüzünden dostlarınız tarafından eleştirilebilirsiniz. Eleştiriden her ne kadar hoşlanmasanız da dostlarınızdan aldığınız geri dönüşleri iyi kullanmayı seçmelisiniz.

YAY BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
YAY BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

OĞLAK BURCU

Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar; bu hafta devlet ile ilgili işlemlerinizde veya hukuksal bazı girişimlerinizde dikkatli olmanız ve bu konuyla ilgili prosedürleri titizlikle incelemeniz gerekmektedir. Bilginiz olmayan konularda ise yardım almaktan ve başkalarına danışmaktan asla çekinmeyin.

OĞLAK BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
OĞLAK BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

KOVA BURCU

Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar; bu hafta gerek özel ilişkilerde gerekse ortaklık ilişkilerinizde son derece dikkatli olmanız gereken zaman dilimleri olacaktır. Uzun süreden beri sizleri bazı şüphelere götüren ve sizler de iç huzursuzluk yaşatan bazı durumları çözmek isteyebilir ve gizlice derin bir araştırmanın içine çekilebilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
KOVA BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

BALIK BURCU

Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar; bu haftaya dostluklarla ilgili konularda önemli bir duyum alarak başlayabilir ve duyduklarınız karşısında derin endişelere kapılabilirsiniz. Bir yanınız parasal kaygı ve endişeler ile dolu olurken bir yanınız bugüne kadar verdiğiniz emeklerin karşılığını ne zaman alacağınızın sorgusuyla dolu olabilir.

BALIK BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
BALIK BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
2020 yılı burçları nasıl etkileyecek? Yıllık burç yorumları"2020 yılı hangi burçlar için olumlu geçecek? Koç burcu 2020 yıllık burç yorumu ne söylüyor? Boğa burcunu 2020 yılında neler bekliyor? İkizler burcu için 2020 yılı nasıl geçecek? Yengeç burçları 2020 yılında neler yapacak? Aslan burçlarının aşk hayatı 2020 yılında canlanıyor mu? Başak burçları için 2020 yılı olumlu geçecek mi? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 2020 yılında burçları nelerin beklediğini açıkladı." Youtube kanalımızı ziyaret etmeyi ve abone olmayı unutmayın:
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi