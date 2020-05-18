Haftalık Burç Yorumları: 18-24 Mayıs Haftalık Burç Yorumları

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 18-24 Mayıs haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Kova burcunu 18-24 Mayıs haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar; haftaya başlarken kendinizi gergin ve duygusal anlamda tahammülsüz hissedebilir ve özellikle iletişim konusunda bazı noktalarda sabrınızın olmadığını görebilirsiniz. Sizleri empati yeteneğinizi ön plana almaya davet ediyorum. Bu anlamda biraz yalnız kalıp sessiz ortamlarda bulunmanız iyi gelecektir.

BOĞA BURCU

Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar; yepyeni bir haftanın başlangıcında kendinize yeni bir rota bulma ve yeni hayat felsefeleri oluşturma yönünde kararlı hissedebilir ve yaşamınıza renk katacak her türlü yeniliğe açık olabilirsiniz. Haftaya başlarken finansal anlamda bazı olayların sizin kontrolünüz dışında geliştiğini görebilir ve sessiz kalarak olayların gidişatını görmeye çalışabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar; yepyeni bir haftanın başlangıcında maddi harcamalarınızın birden artacağı ve hesaplamadığınız bir durum için ek kaynak arama yoluna gitmeniz gerekebilir. Ancak yine hiç beklemediğiniz bir anda gelen fırsat üzerine bu durumu düzeltebilir ve büyük bir rahatlama yaşayabilirsiniz. Özel ilişkilerde de yeni bir başlangıç yapabilir ve sevdiğiniz kişiye olan güveniniz sayesinde ciddi birlikteliğin ilk adımını atabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar; yepyeni bir haftanın başlangıcında özellikle salı günü dikkatsizlik veya sakarlıklara karşı uyanık olmanızı ve acele hareketlerden kaçınmanızı tavsiye ederiz. Bu hafta sizler için geçmişin ağır yüklerinden kurtulma ve zihninizin derinliklerinde bulunan endişe ve kaygılardan arınma haftası olarak da görebilirsiniz.

ASLAN BURCU

Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar; yeni bir haftaya başlarken bu haftanın öncelikle içsel anlamda bir huzur, arınma ve geçmişin yorgunluk veren travmalarından uzaklaşma zamanı olarak da görebilirsiniz. Hafta başına bu etkilerle başlıyor ve uzun zamandır içinizde biriken bazı duyguları dışarı çıkarmaya çalışıyorsunuz.

BAŞAK BURCU

Sevgili başak ve yükselen burcu başak olanlar; yeni bir haftaya başlarken ikili ilişkiler konusunda dikkatlice adım atmanızı ve söyledikleriniz konusunda temkinli davranmanızı önerebiliriz. Özellikle konuşmalarınızda bazı yanlış anlaşılmalar oluşabilir ve bu durumda kendinizi savunmanız gerekebilir. Özel yaşamda ise durum bunun tam tersi olacak gibi gözüküyor.

TERAZİ BURCU

Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar; haftanın başlangıcında işinizle ilgili beklemediğiniz çok güzel bir haber alabilir ve kendinizi fazlasıyla mutlu hissedebilirsiniz. Alacağınız bu haber üzerine kariyer yaşantınızı daha hızlı bir şekilde ilerletip çeşitli görüşmeler ayarlayabilir ve hedefinize varan yolda hızlıca ilerlemek isteyebilirsiniz.

AKREP BURCU

Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar; bu hafta iş ve sorumluluklarınızın yanı sıra ortaklı kazanımlarınız ile ilgili de bazı kararlar alabilirsiniz. Yurtdışı eğitimleriniz ya da seminer programlarınız bu hafta sizlere yeni bir yön kazandırabilir. Uzun zamandır kendinizi hiç bu kadar güvenli hissetmemiş olabilirsiniz.

YAY BURCU

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu yay olanlar: bu hafta birçok konuda bazı mücadeleci davranışlar içinde olabilir ve özel yaşamla ilgili verdiğiniz bazı kararlar yüzünden dostlarınız tarafından eleştirilebilirsiniz. Eleştiriden her ne kadar hoşlanmasanız da dostlarınızdan aldığınız geri dönüşleri iyi kullanmayı seçmelisiniz.

OĞLAK BURCU

Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar; bu hafta devlet ile ilgili işlemlerinizde veya hukuksal bazı girişimlerinizde dikkatli olmanız ve bu konuyla ilgili prosedürleri titizlikle incelemeniz gerekmektedir. Bilginiz olmayan konularda ise yardım almaktan ve başkalarına danışmaktan asla çekinmeyin.

KOVA BURCU

Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar; bu hafta gerek özel ilişkilerde gerekse ortaklık ilişkilerinizde son derece dikkatli olmanız gereken zaman dilimleri olacaktır. Uzun süreden beri sizleri bazı şüphelere götüren ve sizler de iç huzursuzluk yaşatan bazı durumları çözmek isteyebilir ve gizlice derin bir araştırmanın içine çekilebilirsiniz.

BALIK BURCU

Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar; bu haftaya dostluklarla ilgili konularda önemli bir duyum alarak başlayabilir ve duyduklarınız karşısında derin endişelere kapılabilirsiniz. Bir yanınız parasal kaygı ve endişeler ile dolu olurken bir yanınız bugüne kadar verdiğiniz emeklerin karşılığını ne zaman alacağınızın sorgusuyla dolu olabilir.