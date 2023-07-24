Haftalık Burç Yorumları: 24-30 Temmuz 2023 Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

27 Temmuz Perşembe saat 18.15’te Merkür ve Venüs, Aslan burcunda kavuşuyor. Suçlayıcı olma. Haksızlığa uğradığını düşünüyorsan bunu öfkeden uzak ifade etmelisin. Etrafındaki insanların sana olan yaklaşımını iyi analiz edip, daha sakin ilerlemelisin.

29 Temmuz Cumartesi saat 00.32’de Merkür, Başak burcuna geçiyor. İnsanlarla uğraşmanın bir sonu olmadığını sen de iyi biliyorsun. Kendine odaklan ve içindeki başarısızlık korkusunu bir kenara bırak.

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Merkür ve Venüs'ün Aslan burcundaki kavuşumu ikili ilişkilere olan yaklaşımlarınıza bazı etkiler getirebilir. Bu etkilerin olumsuz yönde olmaması adına tavırlarınızın altında yatan nedenleri iyi anlamalısınız. Merkür'ün Başak burcuna geçişi edindiğiniz tecrübeleri hayatınıza dahil etme konusunda size yol gösterebilir.

Boğa



Merkür ve Venüs'ün Aslan burcunda bir araya gelmesi evle ilgili konularda önemli kararlar almanızı sağlayabilir. Hem fiziksel düzenleme hem de aile içi ilişkilerde bazı şeyleri netleştirmek isteyebilirsiniz. Merkür'ün Başak burcuna geçişi ile beraber hem keyfinize hem de duygusal hayatınıza odaklanacağınız bir dönem olabilir.

İkizler

Yönetici gezegeniniz Merkür ve Venüs'ün Aslan burcunda bir araya gelmesi bazı konularda sizi son noktaya getirebilir. İş görüşmelerinden ziyade kendi işinizi yapmak, iletişim becerilerinizden gelir elde etmek adına iyi bir dönem olabilir.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, Merkür ve Venüs'ün Aslan burcundaki kavuşumuyla parasal konulara gereğinden fazla önem verebilirsiniz. Merkür'ün Başak burcundaki seyrinin başlaması sizi sosyal hayata ve yeni gündemlere taşıyabilir.

Aslan



Merkür ve Venüs'ün burcunuzdaki kavuşumu zamanı kendinize ayırmakla ilgili bir meşguliyet getirebilir. Fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarınıza odaklanmalısınız. Keyfini süreceğiniz bir hayat için öncelikle yoğun bir çaba vermeniz gerekecektir. Bunun farkına daha iyi varıyor ve gereğini uygulamaya başlıyorsunuz.

Başak

Yönetici gezegeniniz Merkür'ün Venüs ile Aslan burcundaki kavuşumu ikili ilişkilerle ilgili önemli ve ses getiren gündemlere işaret edebilir. Konuşulmayanları konuşabilir, duygusal ve parasal kayıplarınızı önlemek adına kendinizi öne çıkarabilirsiniz. Düşünen, düşündüklerini titizlikle hazırlayan ve aynı titizlikle uygulamaya geçen bir duruş sergileyebilirsiniz.

Terazi

Merkür ve Venüs'ün Aslan burcunda bir araya gelişiyle sosyal çevrenizde ses getirecek sözler söyleyebilirsiniz. Hem davranışlarınızla hem yaptıklarınızla dikkat çekebilirsiniz. Hem içsel hem de günlük hayatta bir arınma, eleme yapmalısınız. Fazla insan, fazla eşya, fazla his, fazla sorumluluk sizi eksiye düşürebilir.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, Merkür ve Venüs'ün Aslan burcundaki kavuşumu iş hayatınızla ilgili önemli imzaları beraberinde getirebilir. Merkür'ün Başak burcuna geçişi ile beraber sosyal çevrede adınızı yaptıklarınızla duyurabilirsiniz. Herkes konuşurken sizin çalışıyor olmanız bir fark yaratacaktır.

Yay

Merkür ve Venüs'ün Aslan burcundaki kavuşumu hakkınızı savunmak ve bunun doğru bir şekilde yapılmasına zemin hazırlamak konusunda size bazı uyarılarda bulunabilir. Merkür'ün Başak burcuna geçişi kariyerinizdeki tempoyu destekleyecek fikirleri ve anlaşmaları beraberinde getirebilir.

Oğlak

Merkür ve Venüs'ün Aslan burcundaki kavuşumuyla beraber ekonomik beklenti ve sonuçlar gündeminizde yer tutabilir. Eşinizden/ailenizden, çalışmalarınızdan sonuçlar elde etmek yükünüzü hafifletebilir. Yurtiçinde ve yurtdışında seyahatler, görüşmeler gündeme gelebilir. İlişkileriniz uzak olsa da bazı insanlardan alacağınız destekler daha verimli sonuçlar almanıza yardımcı olabilir.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, Merkür ve Venüs'ün Aslan burcundaki kavuşumu ikili ilişkilerde önemli gündemler doğurabilir. Evlilik, ilişkiyi ileriye taşımak, mutluluğunuzu destekleyecek kararlar almak gibi durumlar hayatınıza dahil olabilir.

Balık

Kendinizi ödüllendirmek, dinlenmek konusunda daha cesur olabilirsiniz. Düzeninizi bunları önemseyerek kurmaya çalıştığınızda çıkan sonuç sizi memnun edecektir. İlişkilerde daha belirgin kararlar alabilir, işinizi kalıcı hale getirmek için görüşmeler yapabilirsiniz.