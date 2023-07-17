Haftalık Burç Yorumları: 17-23 Temmuz 2023 Haftalık Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Bütün kötü günleri, mutlu geçirilmiş bir gün silebilir.

TEMMUZ AYI GÜNDEM

Bu ay; bir girdaptan çıkıyor ve zafere ilerliyorsun. Kendini daha fazla köşeye sıkıştırma ve artık olman gereken sana doğru yola çık. Bu senin yolun. Kimsenin düşüncesi senin gerçekliğin olamaz. Yaratıcını düşün. Sana hangi güzellikleri verdi? Sen, seni sevdiğini hangi ikramlarında görüyorsun? Onun güzelliğini yarattığı hangi eserlerinden anlıyorsun?

Kendini anla!

17 Temmuz Pazartesi saat 21.31’de Yengeç burcunda 24 derecede bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Kendini kötü hissedeceğin şeyler yapma. Bazen tepki vermen gereken durumlarda “ne yapmam gerektiğini bilmiyorum” diyebilmelisin. Duygularını kabul etmek ve fark etmek insanın kazandığını gösterir.

17 Temmuz Pazartesi saat 23.00’te Kuzey Ay Düğümü, Boğa burcundan Koç burcuna, Güney Ay Düğümü de Akrep burcundan Terazi burcuna geçerek geri hareketine devam ediyor. Kırgınlıklarını göstermek isterken karşındaki insanların zayıf noktalarını hedef alarak gerilimler yaratabilirsin. Biraz daha sakin olmalısın.

20 Temmuz Perşembe saat 23.38’de Mars-Satürn karşıtlığı oluyor. Kuralları görmezden gelme. Yapacağın işlere karşı bazı kısıtlamalar yaşayabilirsin. Buna takılmadan aşama aşama ilerle. Asla rekabet içine girme ve kimsenin hedefi olma.

23 Temmuz Pazar saat 04.33’te Venüs, Aslan burcunda geri hareketine başlıyor. Kimseyi sınırlandırma ya da bu dönem bir kural koyma. Ne yapmak istediğine dair şu an kafan karışık ve uyuşuk hissediyorsun. Kendini zorlama. Kendini parlat.

23 Temmuz Pazar saat 04.51’de Güneş, Aslan burcuna geçiş yapıyor. Işığını hisset ve parla!

23 Temmuz Pazar saat 15.42’de Kiron, Koç burcunda geri hareketine başlıyor. Biraz da kendine zaman ayırmayı öğrenmelisin. Kendini düşünmek dışında herkesi düşündün. Unutma, her şey hallolur. Önceliğin kendin olsun.

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Temmuz ayının ve hatta 2023 yılının sizin için en önemli ve etkili zamanı 17 Temmuz'daki Yengeç yeni ayı ve Kuzey Ay Düğümünün burcunuza geçişi ile başlıyor. Eski alışkanlıklarınızı, sizi durduran konuları, mutsuzlaştıran ilişkileri hatta çok severek tercih ettiğiniz stilinizi bırakıp yeni bir defter açıyorsunuz.

Boğa



Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, 17 Temmuz'da Kuzey Ay Düğümünün burcunuzdan ayrılıp Koç burcuna geçişi ile sahip olduklarınızı ne şekilde kullanıp kimlerle paylaşacağınıza karar vermeye başlıyorsunuz.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 17 Temmuz'da Kuzey Ay Düğümünün Koç burcuna Güney Ay Düğümünün ise Terazi burcuna geçişi sizi yeni bir sosyal çevreye ve ilişki mantığına götürebilir.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 17 Temmuz'da burcunuzda bir yeni ayın gerçekleşmesi ve Ay Düğümlerinin Koç-Terazi aksına geçmesi hayatınızla ilgili önemli perdelerden birini açıyor.

Aslan



Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 17 Temmuz'da Ay Düğümlerinin Koç-Terazi burçlarında ilerleyecek olması ve Yengeç burcunda bir yeni ay gerçekleşmesiyle sizi bir öz disiplin, düzen ve rahatlıktan uzaklaştıran her şeyi hayatınızdan uğurlamaya başlıyorsunuz.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 17 Temmuz'da Ay Düğümlerinin Koç - Terazi aksına geçişi ve aynı tarihte bir Yengeç yeni ayının gerçekleşmesi sizi kendinizi bu hayatta var etmek, bu varlığı herkese gösterebilmek adına motive edecektir.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 17 Temmuz'da Ay Düğümlerinin Koç-Terazi aksına geçişi ve Yengeç yeni ayının gerçekleşmesiyle hayatınızı bundan önce ve bundan sonra olarak ikiye ayıracağınız bir döneme giriyorsunuz. İnsanlara ve olaylara bakış açınızın değişmesi, buna karşı gösterdiğiniz direnç, fedakarlıklarınızın getirdiği olumlu olumsuz tüm sonuçlar görmek ana gündem başlıklarınız olabilir.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 17 Temmuz'da Ay Düğümlerinin Koç-Terazi aksında ilerlemeye başlaması hayatınızı nasıl bir düzlemde yaşayacağınızı yeniden belirleyebilir. Konforunuza düşkün olsanız da bazen bunu yenilemek ve geliştirmek için uygun zamanı, uygun fırsatı bulmakta zorlanmış olabilirsiniz. Bu süreç içerisinde fırsatı da zamanı da bulmak, bunları değerlendirmek kolaylaşacaktır.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 17 Temmuz'da Ay Düğümlerinin Koç ve Terazi burçlarında ilerleyecek olması, Yengeç yeni ayının yaşanması hayatta mutlu olmak için izlediğiniz yolu, tercihlerinizi ve çevrenizi değiştirebilir. Farkında olmadan bir takıntı oluşturan durumlar söz konusu olabilir.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 17 Temmuz'da Ay Düğümlerinin Koç-Terazi aksında ilerlemesi ve Yengeç burcunda bir yeni ayın gerçekleşmesi sizin için 2023 yılını gerçek manada başlatabilir.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 17 Temmuz'da Ay Düğümlerinin Koç-Terazi hattında ilerleyecek olması ve aynı tarihte bir Yengeç yeni ayının yaşanması hayatınızda yeni bir tarz oluşturabilir. Konuşmanız, yaklaşımlarınız, düşünme biçiminiz size getiriler sunabilir. Ancak bu dönemin enerjisini yoğun bir şekilde hissetmeye başladığınızda bu getirilerin sunulmasını beklemeyebilir ve onları almak için harekete geçebilirsiniz.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 17 Temmuz'da Ay Düğümlerinin Koç-Terazi aksına geçişi ve Yengeç burcunda bir yeni ayın yaşanmasıyla hayat kalitenize olumlu yansımalar yapabilir. Para kazanmak, iş kurmak ve bunları devamlı hale getirmek konusunda sizi cesaretlendirebilir. Geçmişe, orada yaşadıklarınıza takılmak yerine artık önünüze bakmanız gerektiğini düşündüren gelişmeler yaşayabilirsiniz.