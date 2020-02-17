Haftalık Burç Yorumları: 17-23 Şubat Haftası Burç Yorumları

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 17-23 Şubat haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Koç burcunu 17-23 Şubat haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

İlişki ve aşkta şansınız iyi gidecektir. Geçmiş zamanlarda kariyerinizle ilgili yarım kalmış bazı konu ve olayların çözümleri önünüze gelebilir. Ya da gizli bir ilişki içerisine çekilme noktasında olabilirsiniz. Kişisel hayat ve öykünüzde süreç nasıl ilerliyorsa bu şekilde bir yaklaşım belirleyebilirsiniz. Genel itibariyle bu hafta sizler için popüler bir hafta olabilir. Kulüpler ve organizasyonlarla etkileşimli ve kurmanın tadını çıkarın.

BOĞA BURCU

Bu hafta sonu kendiniz için kısa da olsa bir farklı gezi ayarlamayı seçmek size iyi gelebilir. Birçoğunuz şu sıralar yeni iş projeleri, basın, yayıncılık ya da hukuksal konular peşinde olabilirsiniz. Ya da şu an başka birinden ilgi bekliyor olabilirsiniz. Bu yazı içinde size eski kişi dönecek ya da beklediğiniz ilgi gelecek gibi sığ yorumlar yapmam doğru değil. Çünkü Astroloji bu değil. Bu doğru beklenti için doğum haritanızı bilmeniz gerekmektedir.

İKİZLER BURCU

Bu hafta dünyanızı genişletmek için bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama maceraya ve yeni bir şeyler öğrenme hiç hevesiniz kalmadı denilebilir. Eğer son birkaç haftadır oldukça seyahat ettiyseniz daha hevesli ve umut dolu olabilirsiniz. Ama kendinizi umutsuz hissediyorsanız o zaman seyahat etmek mükemmel bir seçim olacaktır. Bu hafta yapacağınız seyahatler zaman zaman unuttuğunuz arka bahçenizi keşfetmenize yardımcı olacaktır. Bu yüzden bu hafta aslında ihtiyacınız olanda bu gibi duruyor denilebilir.

YENGEÇ BURCU

Partnerinizde bazı ciddi tartışmalardan yapmamaya özen gösterin. Mars gezegenin sizin karşıt burcunuzda bu hafta ilerlemesi ile uzun süredir sustuğunuz konularda konuşmak isteyebileceğinizi gösteriyor. Yaptığınız her şey başkalarına fazlasıyla rahatsız edici gelebilir. Bu yüzden daha açıklayıcı ve yavaş ilerlemeyi seçmelisiniz. Yaratıcı ve sanatsal işler bu hafta sizi çok mutlu edebilir. Eski bir ilişkiyi canlandırmak istiyorsanız bu hafta zamanlama oldukça mükemmel.

ASLAN BURCU

Bu hafta Merkür gerilemesinin başlaması parasal konularda alacaklarınızı tahsil etmek ya da borçlarınızı kapatma konusunda size yardımcı olacaktır. Bunu kendi yararınıza kullanın. Neyse ki, Mars size bu hafta çok çalışmak için enerji verecektir. Venüs, güzellik takdirinizi artıracak ve ilişkilerde sizi onurlandıracaktır.

BAŞAK BURCU

Bu hafta 'yeni başlangıç' kelimesi sizlerin sloganınız olabilir. Bu hafta daha düzenli ve kendinizi güven dolu hissetmeye başlayacak şekilde hareket etmelisiniz. Eski ortaklar ve eski dostlar dünyanıza geri dönebilirler. Bu dönüşlerin sizde kaygı oluşturması yerine bilerek daha doğru bir şekilde kararlar veriyor oluşunuzdur. Parasal konularda ya da alım satım gibi konularda acele etmeyin.

TERAZİ BURCU

Bazı insanları hayatınızdan çıkartarak kendi haklılığınızı anlatamazsınız. Bu size asla iyi gelmez. Mümkün oldukça uzlaşmacı olmayı seçmelisiniz ama onay beklememelisiniz. Bunun yerine bu hafta Spor etkinlikleri ve çocuklarla yapılan eğlenceli aktivitelere yönelerek hareket etmeyi seçmelisiniz. Ayrıca romantik bir hafta içindesiniz. Venüs gezegenin sizin ilişkiler evinizde olması oldukça başarılı ilişkiler kurabileceğinizin de önemli bir göstergesi olabilir.

AKREP BURCU

Eski bir ilişkiniz kafanızı karıştırabilir ya da eski bir konu ile ilgili bir haber sizi endişelendirebilir. Şu anda Mars gezegenin Oğlak burcuna geçmesiyle sizi enerjik, proaktif ve ikna edici kılan yönü kazandırıyor. Bu yılda iki kere iletişim alanınıza geçer ve bunu doğru kullanırsanız güzel işler elde edebilirsiniz. Bitirmek istediğiniz ortaklıklar ya da başlatmak istediğiniz iş birlikleri adına değerlendirebilirsiniz.

YAY BURCU

Ev ve aile ile ilgili eski sorunlar, Merkür geri dönüşünün etkisi nedeniyle çözüme bağlanabilir. Merkür bir şeyleri durduracak ya da bir kapanışa getirecektir. Mars bu hafta oğlak burcuna geçerek sizlere para kazanmak için çok çalışmanızı garanti edecektir. Tabi çok kazanma arzunuz bir an için çok harcama noktasına da dönebilir. Bu konuda ölçülü olmalısınız.

OĞLAK BURCU

Bu hafta nakit akışına, kazançlara ve varlıklara odaklanmaya tercih edebilirsiniz. Sadece kazancınızı arttırmayı değil, çoğunuz sahip olduklarınızla fazladan ilgilenmek için de çaba sarf edebilirsiniz. Bunu yapmaktan zevk alıyorsunuz çünkü israftan nefret ediyorsunuz ve sürekliliğe ve geçmişe saygı duymaya değer veriyorsunuz. Önümüzdeki 5 hafta boyunca Mars’ın Oğlak burcunda olması size enerji vadediyor.

KOVA BURCU

Bu hafta Mars’ın Oğlak burcuna geçişi ve bu arada, Venüs’ün desteği sizleri iletişim konusunda başarılara ilerletebilir. İlişki içinde olduğunuz kişiler ya da yöneticilerinizle konuşurken özellikle diplomatik ve çekici olmanızı sağlar. Bu yüzden günlük dünyanızda ne kadar sevgi olduğunu fark etmeye başlayacaksınız. İnsanlar bu hafta sizleri önemsiyor ve sizlere bunu hissettiriyor olacak. Sizlerde sevgi dolu yanınızı ortaya koyun.

BALIK BURCU

Sosyal çevrenizde başarılı işler ve etkinlikler bu hafta sizlerin ruhunuzu besleyecektir. Anlamsız kararlar vermemeli ve daha sağduyulu hareket etmeniz gereken bir dönemde olduğunuzu söylemek isterim. Eski ilişkiler ya da kaybettiğiniz bazı fırsatlar tekrar önünüze gelebilir. Ulaşım gecikmeleri, yanlış yerleştirilmiş eşyalar, karışık iletişim ve geçmişten gelen eski arkadaşlar resmin bir parçası olacaktır.