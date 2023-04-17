Haftalık Burç Yorumları: 17-23 Nisan 2023 Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

20 Nisan Perşembe saat 07.17’de Koç burcunda 29 derecede “Parçalı Güneş Tutulması” gerçekleşiyor. Kendini yeniden keşfetmeye bak ve hayatta güven kazanmana yardımcı olacak şeylere yatırım yap. Aradığın şey yeni bir tarz veya tutum olabilir. Durum buysa, devam et ve yap. Başarıların hakkında övünmekten korkma. Işıl ışıl parlamanın zamanı geldi. Öfke duymak yerine kendine ilgi göster.

20 Nisan Perşembe saat 11.14’te Güneş, Boğa burcuna geçiş yapıyor. Şu an süreç odaklı ol. Emeklerin karşına gelecek. Yaptığın her işi güçlü bir şekilde sonlandıracaksın. Sabırlı ol. Kendine karşı sert olma eğilimindesin ve genellikle kendini ifade etmekte zorlanıyorsun. Artık kendini daha dingin ve daha sakin anlatacaksın.

21 Nisan Cuma saat 11.35’te Merkür, Boğa burcunda geri hareketine başlıyor. Yeni bir projeye başlamak için yavaş bir dönem olabilir, fakat sonuna kadar ne olacağını da tahmin edip göreceksin. Ancak, onları harekete geçirmek için çevreni dürtmen gerekebilir.

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Nisan ayının hatta 2023 yılının sizin için en önemli hadisesi 20 Nisan'da burcunuzda gerçekleşecek güneş tutulmasıdır. Bireysel düzlemde neler yapabileceğinizi düşünmeye son vererek artık ipleri tam anlamıyla elinize alıyorsunuz.

Boğa



20 Nisan'da Koç burcundaki Güneş tutulması ile sizi bunaltan konulardan sıyrılmak için sabırsız ve heyecanlı hissedebilirsiniz. Bir şeylerin sonuna geldiğinizi değil, o bir şeylere yeni başladığınızı düşünebilirsiniz. Hayatınızdaki insanlara, onlara verdiğiniz değere ve aldığınız karşılığa odaklanmalısınız.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 20 Nisan'da Koç burcundaki Güneş tutulması karar verirken neye dikkat edeceğiniz gerçeğini size hatırlatacaktır. Güneş'in Boğa burcuna geçmesiyle beraber nerede nasıl rahat edecekseniz bunun arayışına girebilirsiniz.

Yengeç

Koç burcunda Güneş tutulması kariyerinizde bir ivme yakalamak için size destek verebilir. İlerlemek için bazı konuları ve insanları geride bırakmanız gerektiğini bilmelisiniz. Fazlalıklardan kurtulmak için bir hamle yapabilirsiniz.

Aslan



Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, Koç burcunda 20 Nisan'da gerçekleşecek Güneş tutulması yaşamınızda nerede durduğunuzu nereye varmanız gerektiğini size gösterecektir. Merkür'ün Boğa burcunda geri hareketine geçmesiyle bir işi geliştirmenin, bir unvanı hak etmenin aşamalarını gözden geçirebilirsiniz.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 20 Nisan'da Koç burcundaki Güneş tutulmasıyla beraber kendinizle bazı anlaşmalara varabilirsiniz. Parasal konulardaki girişimlerinizi desteklemelisiniz. Sahneye çıkın ve yaptığınız işi, yeteneklerinizi sergilemeye başlayın. Kendi sorumluluğunuzu kendiniz alın. Bu da gündeme gelen ticari ve sosyal konuları daha iyi görüp değerlendirmenizi sağlayacaktır.

Terazi

20 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması hayatınızda önemli bir yol ayrımı getirebilir. Yaptığınız evlilikler, kurduğunuz ortaklıklar hatta problem yaşadığınız insanlar konusunda bile dengelerin değiştiğini, değişmesi gerektiğini görebilirsiniz. Merkür'ün Boğa burcunda geri hareketi garanti olarak gördüğünüz bazı işlerinizde belirsizlikler yaşamanıza neden olabilir.

Akrep

Koç burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması beraberinde çalışma hayatınızı derinden etkileyecek konular gündeminizde yer bulabilir. Riske giremediğiniz, fırsat bulamadığınız projeleriniz için düğmeye basmaya hazırsınız.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 20 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması size hayal kurmanın ve bunları gerçek hale dönüştürmenin anahtarlarını verebilir. Fikirlerinizi hazırlayın, projelendirin ve uygulamak için arayışlarınızı devam ettirin. Bu size girişimciliğin tanımını yeniden yaptırabilir.

Oğlak

Koç burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması fiziksel ortamların sizin için manevi değere dönüşmesi konusunda yardımcı olabilir. Aile üyeleriyle aranızdaki pürüzleri ortadan kaldırabilir, birbirinizi anlamak ve desteklemek konusunda girişimlerde bulunabilirsiniz. Güneş'in Boğa burcuna geçişi, aşk hayatınızı ilgilendiren alanlarda size ışık tutabilir. Duygusal olarak neye ihtiyacınızın olduğunu bilmek karşı tarafa da buna göre yaklaşmanızı sağlayacaktır.

Kova

Koç burcunda gerçekleşecek Güneş tutulmasıyla parasal ve sosyal açıdan doğru iletişimle ve işbirliğiyle hayatınızın gidişatının nasıl olumlu yönde değiştiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla kendinizi doğru anlattığınızdan, doğru beklentiler ve girişimler içinde olduğunuzdan emin olmalısınız.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, Koç burcunda 20 Nisan'da gerçekleşecek Güneş tutulması ihtiyaç duyduğunuz her şey için maddi kilitlerinizi açabilir. Yeni gelir kaynakları bulmak konusunda beklentilerinizi değil cesaretinizi gündeme taşıyabilirsiniz. Bazı sorunları kafanızda bitirmiş olmak sizi hayatın içine ve gerçek yaşama çok çabuk çekecektir.