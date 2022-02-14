Haftalık Burç Yorumları:14- 20 Şubat 2022 Haftalık Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

15 Şubat Merkür Kova Burcunda

16 Şubat Oğlak Burcunda Venüs/Mars Kavuşumu

16 Şubat Aslan Burcunda Dolunay

18 Şubat Güneş Balık Burcunda

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Merkür’ün 15 Şubat’ta Kova burcuna geçmesiyle birlikte, geri hareket öncesinde buradaki başlayan işlerinizi ve girişimlerinizi hızlandıracaktır. Arkadaşlıklarınız, onlara verdiğiniz değerler ve kiminle neyi ne ölçüde paylaşacağınızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Dijital alanlardaki ve ortaklı projeleriniz artık son şeklini alıyor. Özgün fikirlerinizin karşılığını bulduğuna şahitlik edebilirsiniz.

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, 15 Şubat itibariyle Merkür’ün Kova burcuna geçmesiyle birlikte, iş hayatınızda iyi gelişmeler ve sonuçlanmalar da gelmeye başlayacaktır. Pürüzler ve eksiklikler son buluyor. Devletle ilgili işleriniz, kariyerinizle ilgili çalışmalarınızda beklenmedik sonuçlar alabilir, yeni ve farklı girişimlere atılabilirsiniz.

İkizler

Sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar, 15 Şubat itibariyle yönetici gezegeniniz Merkür’ün Kova burcuna geçmesiyle eğitim hayatınızla ilgili yarım kalan tüm konular tamamlanıyor ve artık sonuç almaya başlıyorsunuz. Kendinizi geliştirmeye yönelik tüm girişimleriniz için önemli destekler görebilirsiniz. Özellikle 16 Şubat’ta Aslan burcunda gerçekleşecek dolunay ile birlikte, seyahat ve taşınma planları yapabilirsiniz. Çevresel ve ekonomik gündemleri de dikkate alarak hareket etmenizde fayda var.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, Kova burcuna geçen Merkür ve Aslan burcundaki dolunayın etkisiyle, yeni haftaya maddi kazanç gündemleriyle başlayabilirsiniz. Parasal kaynaklarınız ve iş hayatınızla ilgili yeni çözümler geliştiriyorsunuz, alışılmışın dışında bir fikir ya da ortaklık kurabilirsiniz. Kendinizi ertelemek yerine fikirlerinizle ön plana çıkıyorsunuz. Mirasla ve ek gelirle ilgili işlemleriniz sürpriz bir şekilde sonuçlanabilir, yine de beklenmedik borçlar ve ödemeler konusunda hazırlıklı olmalısınız.

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, Merkür’ün 15 Şubat’ta Kova burcuna geçmesi gündeminizin ilk sırasına ilişkilerinizi koyuyor. Önemli konuşma ve anlaşmalar için hazırsınız. Beklediğinize değecek gelişmeler yaşanabilir. Bunların bir kısmı sürpriz bir şekilde size geleceği gibi, siz de beklenmedik adımlarla ve kararlarla hareket etmek isteyebilirsiniz.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, yönetici gezegeniniz Merkür’ün Kova burcuna geçmesiyle birlikte, ondan sağlayacağınız faydaları katlamaya devam edebilirsiniz. Çalışma ortamınızda yoğun uğraşlar vermeniz gerekebilir. Bu durum bir işe karşı olacağı gibi insanlara karşı da olabilir.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, yönetici gezegeniniz Venüs’ün Mars ile kavuştuğu bu hafta ev hayatınız, yaşadığınız yerlerle ilgili gündemleriniz hız ve yön kazanıyor. Bu süreci sakin bir psikoloji ile geçirmeyi başarırsanız karar almanız da kolaylaşacaktır. Mal paylaşımları, gayrimenkulların kullanımları ve değerleri tüm ailenizin ortam gündemi olabilir.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 15 Şubat’ta Merkür’ün Kova burcuna geçmesiyle birlikte, 2021 Aralık ayından beri gündeminizle olan ev ve aile konularınızda artık kararlar almaya hazırsınız. Önemli değişiklikler, taşınma ve ilişkilerinizle ilgili düzenlemelerle burada yaşadığınız sorunlara son noktayı koyuyorsunuz. Aslan burcundaki dolunayın da etkisiyle, bu kararlılığı kariyerinize de taşıyabilirsiniz. Projelerinizle ilgili son dokunuşları yapabilir, kendinize yeni ve farklı bir yol çizebilirsiniz. Fevri davranışlardan uzak durmanızda fayda var.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, Venüs ve Mars’ın da Oğlak burcundaki kavuşumu, yoğun emeğin yoğun kazançları olacağına işaret ediyor. Bu hafta çok ve verimli çalışabilirsiniz. Bundan şikayetçi olmadığınızda doğru ve düzenli bir çalışmanın getirilerinden de en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Alışverişe ve kendinizi şımartmaya yönelebilirsiniz. Ancak akıllıca bir harcama planı yapmak bu hafta sizin kurtarıcınız olacaktır.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 16 Şubat’ta Venüs ve Mars’ın burcunuzdaki kavuşumu, kendinize ve ilişkilerinize emek vereceğiniz bir dönemi aralıyor. Çok çalışmanız, anlatmanız ve ilişkilerinize yönelik adımlar atmanız gerekebilir. Oldukça yoğun olacağınız için buna bağlı olarak yorgun ve stresli hissedebilirsiniz. Öfkenizi dışa vurmakla ilgili kontrolü yitirmemenizde fayda var. Çevrenizdeki kadın figürlerden bu konuda destekler görebilirsiniz. Her şey anlamını ve yerini buluyor. Kendinizi kazanıyorsunuz.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, Merkür’ün burcunuza girmesiyle birlikte 15 Şubat itibariyle kendinizi daha doğru ve iyi şekilde ifade edebilirsiniz. Yeni bir başlangıç yapmakla ilgili yeni fikirleriniz olabilir, kendinize sürprizler yapabilirsiniz. Nasıl bir arkadaş çevresinde olmak istediğinize dair kararlar alabilir ya da arkadaşlarınızla birlikte ortaklı girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Teknolojik buluşmalar iyi arkadaşlıklar getirebilir.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, Merkür’ün Kova burcuna geçmesiyle birlikte bir süredir içinizde tuttuğunuz her şeyi dışa vurmak isterken Bu durumun sizin hayatınıza olan etkisini düşünerek hareket etmelisiniz. İfadeleriniz ve görüşmelerinizle kendinize ve buna ihtiyacı olan kişilere fayda sağlamalısınız. Bu yararı görmediğiniz ortamlarda ve işlerin içinde durmayı tercih etmeyin. Seçimleriniz önem kazanıyor.