Haftalık Burç Yorumları: 12-18 Ekim Haftalık Koç, Boğa İkizler ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Biraz daha sakin ve sabırlı olup işlerinize dört elle sarılmayı seçin. 14 Ekim Çarşamba günü Akrep burcunda Merkür gerilemesi finansal anlamda size bazı harcamalar yaptırabilir. İletişimsel sorunlara ya da sert konuşmalar içinde olmaya körükleyebilir. Sakin davranışlarla kendinize hâkim olmaya çalışmalısınız. Finansal konularınızda hareketlilikler yaşayabilirsiniz. 16 Ekim Cuma günü karşıt burcunuz Terazi'de bir yeniay gerçekleşecek. Ortaklı konularınız, ekonomik anlaşmalarınız aşk hayatınız etkilenebilir. İlişkilerde kendinizi daha net ifade edeceğiniz bir dönemdesiniz. Yeni ay sizlere güzel başlangıçlar hediye edecektir.

BOĞA BURCU:

Geçmiş anılarınızın canlandığı bir haftada kendinize hüzünlenecek sebepler aramak yerine güzel vakit geçirdiğiniz anıları hatırlamayı seçmelisiniz. 16 Ekim günü Terazi burcunda bir yeni ay gerçekleşecektir. Yeni ay kariyer alanınızda beklediğiniz güzel haberleri sizlere getirecektir. Aşk hayatınız geleceğe yeni ayla birlikte taşınacaktır. Geçmiş bir ilişkinizin tekrar ortaya çıkması ve önünüze gelmesi muhtemel olabilir. Siz de buna sebep oluşturacak davranışlar sergileyebilirsiniz.

İKİZLER BURCU:

Çarşamba günü yönetici gezegeniniz Merkür gezegeni Akrep burcunda geri hareketine başlıyor. İletişimde anlaşmazlıklara yol açabilir. Kendinizi ifade etmekte zorluk yaşayabilirsiniz. 16 Ekim Cuma günü Terazi burcunda yeni ay gerçekleşecek. Yeni ay sizlere bitişin verdiği boşluğu yeni bir başlangıç yaparak doldurmaya izin verebilir. Sizlerden öfkenize hâkim olarak hayatınızda dengeyi bulmanızı isteyecektir. Bu hafta elden geldikçe sakin olun ve ani yükselişler yapmayın.

YENGEÇ BURCU:

Kabuğunuza çekilmişken geçmişin sorgusunu yapabileceğiniz günleriniz olabilir. Düşünmek de bir eylem şeklidir. Eyleminiz kendinizi manipüle etmek adına olmamalıdır. Kaos ya da acı verici olayların sizi besleme fikrinden vazgeçin. İhtiyacınız olan artık bu değildir. 16 Ekim Cuma günü Terazi burcunda gerçekleşecek yeni ayla birlikte ailenizde yaşadığınız sorunlar tek tek geride kalıyor olacaktır. Hatalarınızı kabul edip özür dilemeniz harika bir başlangıç olabilir.

ASLAN BURCU:

14 Ekim günü iletişim gezgeni Merkür Akrep burcunda gerilemeye başlıyor. Aile özleminizin artacağı bir zaman dilimi olabilir. İletişimsel kazalara dikkat ederek üst perdeden konuşmalar yapmamalısınız. Cuma günü Terazi burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Hayatınızda dengeyi sağlayamadığınız konularda sizlere destekleyici etki sunacaktır. Finansal konularınızı toparlamak adına şanslısınız. Sizlerin kimsenin onayına ihtiyacınız yoktur.

BAŞAK BURCU:

Çarşamba günü Merkür Akrep burcunda gerileme hareketine başlaması ile birlikte iç dünyanızda sorgulamalarınızı artırarak derin konuşmalar yapabilirsiniz. İletişiminiz ne kadar keskin olursa ağzınızdan dökülecek kelimeler de o kadar keskin olabilir. İncitici konuşmalara dikkat etmelisiniz. 16 Ekim Cuma günü Terazi burcunda gerçekleşecek yeni ay sizlere yeni bir maddi olanağın kapısını açabilir. Düşüncelerinize göre seçeneklerinizi belirlerken şansın sizlerle olduğunu unutmamalısınız.

TERAZİ BURCU:

Omuzlarınızdan kalkan yükleri sakın tekrar yüklenmeye çalışmayın. Fedakârlıklarınız sizleri derin kuyulara doğru çekiyor olacaktır. Akrep burcunda gerilemeye başlayan Merkür geçmiş hataları sizlere hatırlatarak kendinize haksızlık etmenize yol açabilir. Düşüncelerinizin umuda doğru bakmasını sağlamalısınız. Finansal kaynaklarınızda hak edişlerinizde olumlu geri dönüşler alabilirsiniz.

AKREP BURCU:

Kendinizi sorgulamanız ve hatalı olmadığınız halde kabullenişleriniz sizleri oldukça yoracaktır. Güçlü iletişiminizi incitici sözlerle hedef noktasına koymamalısınız. Öfkenizi doğa sporları ile atmayı denemelisiniz. 16 Ekim Cuma günü Terazi burcunda gerçekleşecek yeni ayla birlikte geçmiş gizli konular ortaya çıkabilir. Gizemi seven özelliğiniz yeni gizemler içerisine girerek yeni bir dalga oluşturmak isteyebilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Patlamaya hazır hale gelen ruhunuzu sevgi ile rahatlatabilirsiniz.

YAY BURCU:

Çarşamba günü Akrep burcunda gerilemeye başlayacak olan Merkür gezegeni sizleri bir labirent içerisine alabilir. Kendinizi geriye çekmeden önce ruhunuzu besleyen kişilere karşı sorumluluğunuzu yerine getirmelisiniz. Unutmayın sevginin yenemeyeceği sorun ve açamayacağı kapı yoktur. Gizli olarak yürüttüğünüz işleriniz var ise izleri ortaya çıkabilir. Cuma günü gerçekleşecek olan Terazi burcundaki yeni ay sizlere yeni bir sosyal çevre kazandırabilir. Sizlerin dönüşümü gerçekleşirse çevreniz de değişecektir.

OĞLAK BURCU:

14 Ekim Çarşamba günü Merkür gezegeni Akrep burcunda gerileme hareketine başlayarak sosyal ilişkilerinize düzen getirmeye çalışabilir. Gizli olaylar ve sizlerden habersiz konuşmalar tek tek önünüze çıkabilir. Cuma günü Terazi burcunda gerçekleşecek yeni ay uzun zamandır beklediğiniz kariyer hedefinize sizleri ulaştırabilir. Şimdiden yeni hedeflere yoğunlaşmalısınız.

KOVA BURCU:

Çarşamba günü Merkür Akrep burcunda geri hareketine başlıyor. Sizlerin kariyer noktasında şimdiye kadar beklentilerinizi karşılayamayan konularda iade süreci olabilir. Haklılığınız kanıtlanacaktır. Öfkenize sahip olabilirseniz iletişiminiz sorunsuz ilerleyebilir. Cuma günü Terazi burcunda gerçekleşecek yeni ay bitirmek istediğiniz her konuda sizlere destek olacaktır. Kariyer odaklı bir şehir değişikliği sizleri yeni başlangıçlara götürecektir.

BALIK BURCU:

14 Ekim Çarşamba günü Merkür gezegeni Akrep burcunda geri hareketine başlıyor olacak. Yarım kalan eğitimlerinizi tamamlama düşünceniz de sizlere destek olacaktır. Taşınma kararı aldığınız ve hayatınıza yeni bir düzen getirme isteğiniz Akrep burcunun küllerinden yeniden doğma gücüyle sizlere ödül olarak istekleriniz gerçekleşecektir. Cuma günü gerçekleşecek Terazi yeni ayı bitirmekte zorlandığınız her ne konu var ise yeniden başlamanız için sizlere uygun ortamı sağlayacaktır. Beklediğiniz ekonomik gelirlerinizi toplama zamanı gelmiş olabilir.