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GeriAstro Gündem Haftalık Burç Yorumları 10-16 Haziran 2024 | Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Haftalık Burç Yorumları 10-16 Haziran 2024 | Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
Astro Gündem

Haftalık Burç Yorumları 10-16 Haziran 2024 | Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

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Haftalık Burç Yorumları 10-16 Haziran 2024 | Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

"Haftalık burç yorumları 10-16 Haziran 2024 Aygül Aydın yorumlarıyla paylaşıldı. Haftalık burç yorumları 10-16 Haziran 2024, her burç için ayrı ayrı merak ediliyor. Bugün aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın haftalık burç yorumları 10-16 Haziran 2024 ile okurlarına önemli bilgiler verdi. 10-16 Haziran 2024 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumları 10-16 Haziran 2024! "

Haftanın Gündemi

11 Haziran 2024 Mars Plüton Karesi

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 11 Haziran'da Mars Plüton karesinin kesinleşmesiyle maddi konular sizin için öncelikli olabilir. Yaptığınız işler, uyguladığınız stiller konusunda bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Sorumluluk sahibi insanlarla bir arada olmanın farkını ve iyiliğini görebilirsiniz.

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Boğa

Mars Plüton arasındaki kare açının etkisiyle kariyer ve kişisel hayat arasında bir denge kurmanız gerekebilir. Bu dengeyi kurduysanız geliştirmenin, kuramadıysanız nedenlerini bulmanın önemli olacağını unutmayın.

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İkizler

Arkanızdan dönen konulara ve işlere dair yeni farkındalıklar edinebilirsiniz. İkili ilişkilerin önemli ve belirleyici olmasını öncelikli tutabilirsiniz ama bunu kiminle yaşadığınız daha önemlidir. Sosyal medya kullanımını azaltmak, birçok açıdan faydalı olabilir.

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Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 11 Haziran'da Mars Plüton karesinin etkisiyle ekonomik planlarınız konusunda bazı hamleler yapmanız gerekebilir. Ödemeleriniz, beklentileriniz, yatırımlarınızın nasıl planladığına dikkat etmelisiniz.

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Aslan

Mars Plüton kare açısı iş hayatınızla ilgili pürüzlerin kaynağına sizi götürebilir. Ortaklarınız, işbirlikçileriniz, fikir aldığınız kişiler konusunda bir değişime gitmeniz gerekebilir. Aynı yerde, aynı bağlantılarla farklı gündemler oluşturmak isteyebilirsiniz.

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Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 11 Haziran'daki Mars Plüton karesi iş gündeminizi yoğunlaştırabilir, size farklı takvimler ve sorumluluklar getirebilir. Yeni ve büyük adımlar atmadan önce bu pürüzleri düzeltmeye çalışmanızda fayda var.

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Terazi

Bilmediğiniz, tahmin etmediğiniz, beklemediğiniz bu durumların sizi engellemeye çalıştığını düşünebilirsiniz. Asıl engelin bu düşünce olduğunu fark etmeli, düzeltmeye çalışmalısınız. Sevdiklerinizle ilişkileriniz konusunda bazı tutumlarınızı değiştirmeniz gerekebilir. Beklentileriniz, hisleriniz, tavırlarınız karşınızdaki kişilerde de bunları etkileyecektir.

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Akrep

Problemlerinizi konuştuğunuz, yansıttığınız kişiler ve onların sizin üzerinizdeki etkisini iyi ayırt etmelisiniz. Yapıcı olmanın, imkanlarının farkında olarak ilerlemenin önemli olduğu bir süreç yaşayabilirsiniz. Taşınma, yer değişikliği, evle ilgili işler, evlilik kararı, bireysel yaşam alanlarınız ve tercihleriniz konusunda ailenizi ikna etmeniz gerekebilir.

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Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 11 Haziran'daki Mars Plüton Karesi ile hayatınızın belirleyici dinamiklerinde bazı değişimlere gidebilirsiniz. Sağlığınız ve iş hayatınızla ilgili konular öncelikli olabilir.

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Oğlak

Mars Plüton karesiyle beraber duygusal konular ve buradaki kararlar gündeme gelebilir. Değer verme ve gösterme şeklinizi değiştirmeniz gerekebilir. Zorluk yaşadığınız durumları paylaşmak, gerektiğinde değiştirmek adına bir çabanız olmalıdır.

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Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 11 Haziran'daki Mars Plüton karesi sizi çıkmazlardan kurtarabilir. Bir çıkış yolu ararken sizi o zorluğa düşüren nedenlerin farkına varmalısınız. Kararlarınızı ve bunların sonuçlarını düşünebilir, nelerden kaçındığınızı sorgulayabilirsiniz.

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Balık

Planlarınızın, beklentilerinizin aksadığını düşünebilirsiniz. Ancak şimdi müdahale etmeniz ve sorunu çözmeniz, ilerleyen günlerde başka aksaklık yaşamanızı engelleyecektir. Özellikle yüzünüze başka arkanızdan başka davranan kişiler konusunda kesin bir çizginiz olmalıdır.

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