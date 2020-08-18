Şarlot tatlısı tarifi
Şarlot tatlısı dondurma ve meyveyi bir araya getiren nefis bir lezzet. Özellikle yaz aylarında çok keyif veren bu tatlıyı siz de evinizde mutlaka yapıp denemelisiniz. Biraz uğraştırıcı görünüyor olabilir ama denediğinizde tüm çabalarınıza değecek. Sizin için şarlot tatlısının malzemelerini aşağıda sıraladık. Kolay gelsin...
- Çiğ
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 2 paket vanilyalı dondurma
- 1 paket krem şanti
- 2 su bardağı çilek
- 1 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı pudra şekeri
Krep için:
- 1 su bardağı un
- 3 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı süt
- 1 tutam tuz
Şarlot tatlısı tarifi Nasıl yapılır?
1 bardak çileği ve pudra şekerini mikserle çırpıp kenara alın.
Kalan çileği de süt ve krem şantiyle mikserle çırpıp bekletin.
Vanilyalı dondurmayı da çırpıp sonradan kullanmak için kenara alın.
Yumurta, süt, zeytinyağı, tuz ve unu mikserde çırpıp krep hamuru hazırlayın.
Yağsız tavada 6 adet krep yapın.
Krepler soğuduktan sonra pembe krem şantiyi koyup rulo şeklinde sarın. Ruloları 1 parmak kalınlığında enlemesine kesin.
Çukur bir cam kasenin dibine ve kenarlarına tereyağı sürün.
Kestiğiniz krepleri kasenin ortasından başlayarak tabağa döşeyin.
İçine dondurmayı dökün.
Buzdolabında bir gece bekletin.
Servis yapmadan önce düz bir servis tabağına ters çevirip koymalısınız.
Afiyet olsun...